¿Dónde encontrar información sobre tanatorios durante las restricciones de la COVID-19?

La pandemia sufrida por la aparición de la COVID-19 y sus variantes ha provocado que numerosas situaciones cotidianas, así como costumbres y tradiciones, se hayan visto transformadas de forma notable. Una de ellas, por ejemplo, es la asistencia a los tanatorios, el velar a amigos y familiares y el poder estar junto a la gente a la que apreciamos cuando pasa un mal momento por tener que despedir a una persona querida está siendo complicado.

Sin duda, estar junto a aquellos que más amamos se ha convertido en un problema, ya que, algo tan cotidiano y normal como un abrazo o un beso, puede ser un riesgo para la salud de las personas cercanas que no son convivientes habituales.

Pero, ¿qué ha pasado con el asunto de los velatorios y tanatorios? Veamos cómo está la situación.

¿Cómo afectan las restricciones de la COVID-19 a los tanatorios?

Por desgracia, los tanatorios han tenido más trabajo que nunca durante el último año, ya que las cifras de mortalidad en España han crecido en unas 68.000 muertes más en 2020 con respecto a la línea histórica, atendiendo a los datos del MoMo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad.

Si los datos hubieran seguido la línea histórica, 2020 habría acabado con unas 397.000 personas fallecidas, en lugar de las 465.000 contabilizadas.

Obviamente, estos datos afectan a los tanatorios, que han recibido más fallecidos durante el pasado año por el crecimiento de muertes que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, dadas las fuertes medidas restrictivas impuestas por las diversas administraciones, tanto nacionales como regionales, no siempre es posible asistir a los tanatorios a dar el último adiós a los seres queridos.

Esta situación produce un serio malestar entre la población, que se ve incapacitada para acudir al tanatorio y estar junto a la familia y amigos en momentos tan duros.

¿Qué se puede hacer?

Por fortuna, los tanatorios no han sido ajenos a esta situación. Así pues, ante la demanda de información por parte de la población para saber cómo pueden ayudar a sus seres queridos en estos momentos tan duros, han surgido proyectos como el de tanatorio.info, que facilita información general a la población para dar consejosy mostrar cómo actuar en estos momentos tan complejos.

Y es que, aunque no se pueda acudir de forma presencial al tanatorio, sí que hay muchos ciudadanos que preguntan, por ejemplo, cómo enviar flores o cómo tener un detalle con la familia del difunto para que se sienta acompañada en esta fase tan difícil de sus vidas.

Por ello, los tanatorios de Córdoba disponen de portales online que facilitan la información necesaria para la ciudadanía. Se mantienen perfectamente actualizados con la idea de que todo el mundo que lo requiera, sepa cómo actuar en estos momentos tan complejos.

Así pues, toda persona conocerá cómo están las restricciones en cada momento, si puede o no acudir al tanatorio, cómo enviar flores u otros elementos, cómo cumplir con las normas, qué cantidad de personas se puede reunir durante el velatorio, etc.

Clasificaciones de riesgo

En la actualidad existe una fórmula que establece el riesgo de los actos según como se produzcan. Esto se puede aplicar a los servicios que ofrecen los tanatorios:

· Congregación virtual: es la más segura, por lo que se considera de riesgo bajo. Es la más recomendada.

· Congregación parcial al aire libre o en interior: es un servicio de baja concurrencia en la que las personas no convivientes deben mantener una distancia de seguridad de 1,5 a 2 metros. Además, no deben compartir objetos o alimentos que no provengan de la misma área local.

· Congregaciones presenciales con concurrencia media: son más arriesgadas. Es conveniente que se realicen al aire libre, aunque también pueden ser en interiores. Sea como fuere, es obligatorio el uso de mascarillas, mantener la distancia de seguridad y no compartir artículos u objetos.

· Congregación presencial con gran afluencia: sin duda, es la más peligrosa y está considerada de riesgo muy alto. Hay que mantener la distancia de seguridad, evitar estar en la misma de forma presencial, no bajarse nunca la mascarilla y jamás compartir nada. Además, en la medida de lo posible, se ha de celebrar en exteriores.

En conclusión

Recuerda, gracias a la tecnología, puedes conectar y contactar con familiares siempre que lo necesites, también durante los procesos de duelo. Sea como fuere, te recomendamos que consultes los diversos servicios online de tanatorios para saber cómo está la situación en cada momento. Así tendrás conocimiento de primera mano para estar al día y conocer si es meridianamente seguro acudir a un velatorio o no.

Por otra parte, si te tienes que encargar del funeral, igualmente es recomendable consultar la información de cada tanatorio para organizar todos los actos que se puedan de forma virtual y manteniendo las distancias. Solo así podremos evitar más muertes por esta pandemia que está asolando el mundo al completo.