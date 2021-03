Los empresarios de la hostelería de Córdoba denuncian el "ahogo" que sufren con una caravana de más de 100 coches

Una caravana formada por alrededor de un centenar de coches de empresarios de la hostelería y el hospedaje ha recorrido el centro de Córdoba hasta llegar al recinto ferial de El Arenal como protesta ante la falta de ayudas de las administraciones públicas por la crisis que sufren a raíz de la pandemia del coronavirus.

Antes de iniciar el recorrido, estos profesionales han entregado una carta en la Subdelegación del Gobierno con sus demandas y explicando la situación del sector, para un rato más tarde hacer lo mismo en el Ayuntamiento. Al alcalde, José María Bellido, le han pedido que "sirva de altavoz" e "interceda por nosotros a nivel nacional y andaluz para que las ayudas sean rápidas, eficaces y flexibles".

Además, en esta ocasión los hosteleros han querido llamar la atención con una especie de performance en el río Guadalquivir. Al acabar la marcha, varios miembros de Hostecor se han montado en barcas que han salido desde el Centro Náutico Municipal, en el Balcón del Guadalquivir, para llegar hasta la altura del puente Romano. De sus embarcaciones han arrastrado maniquíes vestidos de camareros y cocineros atados con una soga al cuello para reflejar el "ahogo" que sufren los empresarios y trabajadores del sector.

"Esta acción significa lo que nos ocurre; nos estamos ahogando literalmente porque seguimos pagando los gastos fijos y pagos a la Seguridad Social por los ERTE, y las ayudas no llegan", ha manifestado el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre.

En ese sentido, ha indicado que ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y las restricciones y "la situación es totalmente crítica para el sector". "Llevamos un año sin ayudas reales", ha aseverado, porque "lo que hemos tenido por parte de la Junta de Andalucía han sido 1.000 euros a los autónomos en un solo pago"

De la Torre ha criticado que "se han anunciado a bombo y platillo por las administraciones, como el Gobierno central y la Junta, unas ayudas que luego nunca llegan y que son insuficientes". Por ejemplo, las del Gobierno central "dicen que van a ser para muchos sectores, han ampliado el segmento, por lo que creemos que van a ser insuficientes".

El presidente de Hostecor ha asegurado que el de España es el Gobierno europeo que "menos ayudas ha dado al sector hostelero", mientras que la Junta de Andalucía es "el gobierno regional que menos ayudas ha dado a nivel nacional a nuestro sector". Por lo tanto, piden "seriedad y un plan de ayudas que venga a salvar la situación".

Para Córdoba, este 2021 va a ser "el segundo año sin temporada alta, con lo que ello significa económicamente para todos nosotros". Según De la Torre, en Andalucía han cerrado casi 10.000 establecimientos de la hostelería y entre 1.200 y 1.500 son de Córdoba.

En toda la región, se han perdido 70.000 puestos de trabajo directamente del sector de la hostelería, ha apuntado, por lo que proporcionalmente "estaríamos hablando de unos 2.500 empleos perdidos en la provincia". "Si no nos ayudan, esto va a ser una debacle", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, ha explicado que "tenemos un 60% de nuestros hoteles cerrados", las ventas han bajado un 84% y las pernoctaciones han sufrido un descenso de alrededor del 80%. "No tenemos una touroperación contratada para los próximos años, con lo cual la situación que tenemos es dramática", ha puntualizado.

El panorama para Semana Santa es desolador porque "no tenemos claro que vaya a ver una apertura perimetral ni siquiera a nivel de Andalucía". De hecho, desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección la ocupación es del 5% en los negocios de la provincia.

De la Torre ha recordado que "en mayor o menos medida, todos vivimos del turismo", aunque a los empresarios del hospedaje "les afectan los cierres perimetrales directamente mucho más porque nosotros quizás vivimos más de los clientes", aunque sí hay ciertas zonas, como el Casco Histórico, que "lo están pasando igual de mal".

Si no hay cambios, para los bares y restaurantes de Córdoba la Semana Santa será como "un fin de semana más". "Si hace buen tiempo, a lo mejor los vecinos salen a tomarse una cerveza o a comer, pero poco más, no tenemos más perspectivas", ha indicado el presidente de Hostecor.

Respecto a las ayudas al alquiler, "no han sido eficaces para nada porque te piden una serie de requisitos tan estrictos que al final no se cumplen" y ha habido "muchos compañeros que no se han podido acoger" a ellas. La única solución, según De la Torre, era hablar con los propietarios, algo que "se ha intentado en la medida de lo posible, pero hay muchas personas que alquilan sus locales como medio de vida, por lo que es muy difícil llegar a acuerdos con ellos".