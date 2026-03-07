SUCESOS
Detenida una mujer por la muerte de un hombre en Montemayor

Detenida una mujer por la muerte de un hombre por arma blanca en Montemayor

El 112 recibió un aviso pidiendo una ambulancia en un domicilio

Un agente de la Guardia Civil.
Un agente de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a una mujer relacionada con la muerte violenta de un hombre en Montemayor. El suceso ocurrió la pasada madrugada, sobre las 02:15, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió una llamada pidiendo una ambulancia en un domicilio.

En seguida, el 112 movilizó a los servicios sanitarios del 061 y también a la Guardia Civil. Al llegar al lugar, situado en la calle Justo Moreno, encontraron a un hombre de 41 años con varias heridas compatibles con arma blanca. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Posteriormente, los agentes detuvieron a una mujer relacionada con esta muerte. Fuentes cercanas al caso señalan que ambas personas habían mantenido o mantenían una relación sentimental.

Ayuntamiento de Montemayor, en la plaza de la Constitución.
Ayuntamiento de Montemayor, en la plaza de la Constitución.

La mujer detenida aún no se ha puesto a disposición judicial, según fuentes cercanas al caso, del que se están instruyendo diligencias.

El suceso ha conmocionado a este pequeño municipio de la Campiña Sur, que cuenta con alrededor de 3.800 habitantes.

