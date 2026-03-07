Detenida una mujer por la muerte de un hombre por arma blanca en Montemayor

La Guardia Civil ha detenido a una mujer relacionada con la muerte violenta de un hombre en Montemayor. El suceso ocurrió la pasada madrugada, sobre las 02:15, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió una llamada pidiendo una ambulancia en un domicilio.

En seguida, el 112 movilizó a los servicios sanitarios del 061 y también a la Guardia Civil. Al llegar al lugar, situado en la calle Justo Moreno, encontraron a un hombre de 41 años con varias heridas compatibles con arma blanca. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Posteriormente, los agentes detuvieron a una mujer relacionada con esta muerte. Fuentes cercanas al caso señalan que ambas personas habían mantenido o mantenían una relación sentimental.

Ayuntamiento de Montemayor, en la plaza de la Constitución.

La mujer detenida aún no se ha puesto a disposición judicial, según fuentes cercanas al caso, del que se están instruyendo diligencias.

El suceso ha conmocionado a este pequeño municipio de la Campiña Sur, que cuenta con alrededor de 3.800 habitantes.