Desescalada Córdoba: Los hosteleros de Priego piden ampliar las terrazas ante la disminución del aforo

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Asociación Centro Comercial Abierto (ACCA) del municipio han mantenido una reunión telemática para organizar la reapertura de bares y restaurantes. Según ha informado el Consistorio prieguense, en esta reunión han participado, además del responsable de hostelería de ACCA y su presidente, Manolo Varo y José Luis Momparler respectivamente, otros profesionales del sector miembros de la asociación, los cuales han tenido la oportunidad de exponer a la alcaldesa y un nutrido grupo de concejales del equipo de gobierno una serie de demandas, así como las dudas que pueden surgir de cara a la reapertura el próximo lunes 11 de mayo.

Entre las reivindicaciones destaca la propuesta de ampliar el espacio disponible para las terrazas ante la disminución del aforo del 50% previsto para la fase 1. El Ayuntamiento ha estimado que se haga una solicitud de forma individual de ampliación de espacio concedido a cada establecimiento hostelero, adquiriendo el compromiso por parte de la concejala de urbanismo, Marta Siles "de estudiar, junto a la Policía Local, la autorización de estas ampliaciones con la máxima celeridad posible, respetando en todo caso la movilidad peatonal y las distancia necesarias para el resto de servicios".

Otra de las peticiones ha sido la posibilidad de ampliación del horario de cierre establecido a las 2:00 hasta las 3:00. Ante esto, la alcaldesa de Priego, María Luis Ceballos, ha expuesto que "se trata de una normativa autonómica, y que la competencia del Ayuntamiento es para casos excepcionales en fiestas locales, y que en todo caso se limita a 20 días al año", por lo que se ha acordado elaborar un cronograma que fije los días concretos en que tendrá lugar esa ampliación horaria.

Otra de las peticiones ha sido dirigida al Área de Hacienda, representada en la reunión por su presidente, Juan Ramón Valdivia. El sector ha pedido en este caso que se ajusten o se eliminen la mayoría de los tributos de ámbito local que puedan ayudar a minimizar los efectos de la grave situación económica derivada de la pérdida de ingresos en una época del año que coincide con la temporada alta, como es Semana Santa, San Marcos y Cuaresma.

En este sentido, Valdivia ha argumentado que "la ley impide la eliminación de impuestos o de tasas municipales siempre que el interesado haya generado el derecho, como es el caso de las terrazas; lo que sí permite es bonificaciones contempladas en la ley y no liquidar las tasas durante el estado de alarma, ya que éstas no se han usado. Algo que se hizo desde el primer momento por iniciativa del Área de Hacienda". Además, se ha abierto la puerta a compensar con gasto del presupuesto municipal a aquellos ingresos que no se puedan bonificar por ley.

El también delegado de Turismo ha ofrecido los recursos necesarios para realizar campañas promocionales, de atracción de clientes y de fomento del consumo en Priego en un ámbito supramunicipal "muy potentes".

Otro grupo de peticiones se ha basado en ayudas para la adquisición de elementos de seguridad obligatorios para la prestación del servicio al cliente, formación para el personal de hostelería, así como digitalización de los negocios, mejora y posicionamiento a través de redes sociales y poner a disposición del sector personal técnico para el acompañamiento y resolución de problemas en cuanto a normativa y documentación que surja.

En este sentido, el concejal de Desarrollo, Pablo Ruiz, ha indicado que "el personal del área está trabajando intensamente desde el principio a través de la Oficina de Información al Empresario, en mantener actualizada toda la información que prácticamente se publica de forma diaria, y que cualquier duda o problema que tengan se resuelve al instante".

Por lo que respecta a las ayudas, se va a sacar la Línea 2 del Plan Municipal de Apoyo a Empresas con una sublínea destinada exclusivamente a subvencionar mamparas y equipos de protección que se consideren inversión. En cuanto a la formación, se está trabajando junto a ACCA y Turismo en la elaboración de un plan formativo específico para el sector.

Desde el Ayuntamiento y los representantes del sector han destacado que "ha sido una reunión positiva y necesaria, en la que se han puesto sobre la mesa las principales reivindicaciones y preocupaciones del sector de la hostelería tan importante para el desarrollo económico del municipio, en un clima de diálogo y buena sintonía".