Desescalada: Los municipios de Córdoba preparan ya la apertura de las piscinas públicas

Córdoba empieza a sudar. La provincia vive este fin de semana su primera alerta amarilla por las altas temperatura y, pese a la pandemia de coronavirus, las familias empiezan a pensar en las vacaciones de verano. Debido a las restricciones de movilidad y al varapalo que ha supuesto el covid-19 en la economía doméstica, el turismo rural y las piscinas municipales van camino de convertirse en los destinos vacacionales preferentes de miles de cordobeses.

La fase 2 de la desescalada, a la que Córdoba entrará el lunes, 25 de mayo, ya permitiría la apertura de estos recintos, aunque con aforos muy limitados que hacen inviable la puesta a punto de este servicio en estas condiciones, según los ayuntamientos consultados. La mayoría de los consistorios, no obstante, lleva al día el mantenimiento y ultiman estrictas medidas de seguridad e higiene con la planificación de abrir a finales de junio y principios de julio. Repasamos a continuación cuáles son los planes en una decena de municipios de la provincia de Córdoba, ordenados según su población.

Lucena

A más de un mes del inicio usual de la temporada de baños en Lucena –entre el final de junio y principio de julio-, la intención del Ayuntamiento de abrir las piscinas municipales es firme y explícita. Las primeras decisiones precisas sobre la apertura al público del complejo acuático de la Ciudad Deportiva –también de la instalación cubierta- y del recinto fluvial de la aldea de Jauja comenzarán a adoptarse en esta próxima semana.

El Servicio Municipal de Deportes continúa recabando información de las administraciones superiores y rastreando regulaciones e instrucciones sanitarias que reflejen normativas a acatar durante la campaña estival. En su última comparecencia pública, el concejal de Deportes, Alberto Lora (PSOE), confesaba que, desde el principio de la pandemia ha mantenido una actitud “optimista” y, en base a esta postura, afirmaba que “las piscinas puede que se abran este verano, pero sí es verdad que con muchas limitaciones y lo tendremos que estudiar”. Aclaraba, eso sí, que “a lo mejor no será todo el verano, ni como antes, pero ojalá la podamos abrir algún tiempo”.

Una pretensión que, si termina por consumarse, se logrará una vez superada la fase 3 de la desescalada, por lo tanto, conectada al período de nueva normalidad y que coexiste con los primeros contactos entablados con los alcaldes de la Mancomunidad de la Subbética con la finalidad de articular un acuerdo consensuado encaminado, fundamentalmente, al momento de la apertura para evitar la movilidad de los ciudadanos de unos municipios a otros.

Adelantándose a posteriores determinaciones, el personal del Servicio Municipal de Deportes acometerá las ordinarias labores de mantenimiento y preparación “para no tener ningún problema, en el caso de abrir”, explicaba Lora.

En un mismo sentido, se manifiesta prudentemente confiado en una realización de los cursos de natación. Una posibilidad condicionada a “disminuir el número de alumnos por cada sesión” y a estipular distintas medidas de precaución y seguridad en los monitores. Reiterando la predisposición del Consistorio, puntualizaba que “estaremos preparados para el momento en que se pueda, organizarlos en el menor tiempo posible”.

En el supuesto más favorable, la autorización del acceso a las piscinas conllevaría una indispensable reducción del flujo de público. El aforo máximo, en condiciones normales, del parque acuático de Lucena se estipula en 850 personas, rebajándose a 563 en el vaso. En la piscina fluvial de Jauja, inaugurada en 2018, diariamente, en el transcurso del verano del año pasado, se ponían a la venta 250 entradas. Lucena ha tenido 88 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Puente Genil

El escaso aforo que ofrece la piscina, junto a la reducción que probablemente establezca la actual situación para permitir el distanciamiento social, unido a la importante inversión que habría que realizar para ponerla en funcionamiento y que no se ha podido acometer debido al estado de alarma son las causas que han motivado que el Ayuntamiento de Puente Genil descarte abrir este verano la piscina al aire libre del polideportivo Francisco Manzano. La localidad de la Campiña Sur, la tercera con mayor población de la provincia tras la capital y Lucena, se convierte así en la primera de la provincia en tomar una decisión de este calado.

Una fuga significativa de agua en el vaso de la piscina detectada el pasado año hacía necesario realizar una notable inversión que no se ha podido acometer desde el inicio de año debido a la paralización de este tipo de actuaciones a raíz del estado de alarma. Esta circunstancia, además de no disponer de personal propio suficiente ni programas de empleo de la Junta de Andalucía como en años anteriores para asumir las labores de socorrismo, apertura, control y vigilancia y limpieza hacen inviable la apertura de una instalación que vería limitada su capacidad al 30 ó 50% de su aforo máximo (150 usuarios), con la medida que permita el distanciamiento social de dos metros.

El concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez (PSOE), ha señalado que la cuantía económica para realizar todas estas contrataciones necesarias forman parte de los cerca de 70.000 euros que se ha recortado el presupuesto de la Delegación para consignarlo en el borrador de presupuesto a los Servicios Sociales. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por la ausencia de piscina pública durante este verano. En Puente Genil se han confirmado 57 casos de coronavirus.

Montilla

La intención del Ayuntamiento de Montilla es que las piscinas del polideportivo municipal acojan los primeros chapuzones de la temporada el lunes 22 de junio, como ha avanzado el alcalde, Rafael Llamas (PSOE), para quien la apertura de esta instalación es "muy importante" debido a las altas temperaturas del verano en la campiña cordobesa y por la "función social" que estas instalaciones desempeñan en el municipio desde hace décadas.

La reapertura, no obstante, se hará con estrictas medidas de seguridad e higiene y con un aforo del 50% para cumplir con las obligaciones de las autoridades sanitarias. El regidor recuerda que el último Pleno municipal ya aprobó una modificación de las ordenanzas fiscales, según la cual en esta temporada se eliminan los bonos mensuales y de temporada para acceder a las instalaciones, de manera que solo estarán a la venta los tiques diarios. El objetivo es que la rotación sea mayor y así "dar opción" a todos los vecinos que carecen de otras oportunidades para refrescarse.

El polideportivo ofrece tres vasos: uno polivalente, con aforo para 206 personas y una profundidad máxima de 1,80 metros; otro para enseñanza, con capacidad para 484 bañistas y 1,40 metros, y un vaso de chapoteo para los más pequeños, al que pueden acceder 172 personas a la vez en condiciones de normalidad, con una profundidad de 35 centímetros. En Montilla ha habido 85 pacientes de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Priego de Córdoba

Desde el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, también se apuesta por la apertura de las instalaciones de la piscina municipal durante las próximas semanas, como ha asegurado el concejal de Deportes, Jesús Sánchez (PP), quien confía en que, como máximo, la piscina esté abierta al público a finales del mes de junio.

Sánchez asegura que se cumplirán con todas las medidas de seguridad que marque la normativa en ese momento, en cuanto al aforo del recinto y el distanciamiento social, así como en lo respectivo a cuestiones higiénicas. De esta manera, los prieguenses podrán disfrutar este verano de este recinto que sin duda hará más llevadero este verano tan atípico que se presenta. En Priego ha habido 42 contagios.

Palma del Río

La piscina municipal de Palma del Río, con su diseño en forma de elefante, es una de las más icónicas de toda la provincia. El concejal de Deportes, José María Parra (PSOE), asegura que los técnicos trabajan desde hace una semana para poner a punto el recinto y que la intención del Ayuntamiento es abrirla, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Así que aún no hay fecha de apertura en el municipio de la Vega, que suele recibir a vecinos de localidades sevillanas como Peñaflor, Lora del Río o La Puebla de los Infantes. Lo habitual es que los primeros bañistas lleguen en torno al 20 de junio, aunque en esta temporada el Ayuntamiento primará "la prudencia" para hacerlo con las "máximas garantías".

El área de piscinas al aire libre consta de tres vasos de diversos tamaños y usos. El recreativo, con forma de elefante, tiene diferentes profundidades para distintas edades y con accesibilidad para todas las personas; el de chapoteo, circular, es para uso solo de menores de 6 años y se ubica junto a una zona de juegos acuáticos, y el de competición, con una dimensión de 50 por 21 metros, está dotado de ocho calles y del equipamiento necesario para uso deportivo de diversas modalidades.

En la instalación existen otras dotaciones como zona de playa ajardinada con césped y especies arbóreas, servicios y aseos y un solarium en la planta superior de uno de los edificios. Todo el complejo dispone de un sistema de cloración salina. Palma del Río, con solo nueve contagios, es la localidad de más de 20.000 habitantes de Córdoba menos afectada por la pandemia.

Baena

La Concejalía de Deportes de Baena trabaja ya en planificar cómo será la apertura de la piscina municipal de verano. El concejal del ramo, Joaquín Morales (Cs), ha explicado que “la logística va a ser bastante grande, máxime con todos los protocolos que se exigen para poder abrirla al público”.

Morales no obstante ha querido ser prudente “e ir viendo cómo avanza la actual situación”, si bien ha avanzado que están estudiando “cómo se va a hacer la entrada y salida a la piscina, las duchas y vestuarios para que no haya contacto ni con los pomos, sino hacerlo con sensores de movimiento, cómo establecer las distancias de seguridad, etcétera”.

En este sentido, el concejal de Deportes ha explicado que “la previsión es que se abra la piscina para uso lúdico y adaptarnos a las limitaciones porque con el calor que hace en la zona en la que vivimos es fundamental que los pequeños puedan tener un recreo”. Si bien ha reconocido que “va a ser una odisea para la propia concejalía con un volumen de trabajo tremendo. Si siempre es complejo, este año más pero debemos estar por la labor”. En el municipio de la Campiña Este se han confirmado 52 infecciones desde marzo.

Pozoblanco y Los Pedroches

En la comarca de Los Pedroches, los ayuntamientos se mantienen a la espera de nuevas órdenes por parte del Gobierno central sobre las indicaciones. La pasada semana los 17 alcaldes celebraban una reunión telemática para abordar algunos aspectos sobre la apertura de las instalaciones municipales en las sucesivas fases de desescalada. En este encuentro se abordó la consideración de abrir las piscinas municipales; sin embargo, hubo desacuerdo respecto a su apertura, por lo cual dicho punto se trasladó a la próxima reunión que mantendrán en esta siguiente semana.

En Pozoblanco, el concejal de Deportes, Eduardo Lucena (PP), apunta que se esperará a las siguientes publicaciones del BOE para ver si se aclara algo al respecto de estas instalaciones de cara a la temporada de baños, tanto en la piscina municipal como en la del camping. Mientras, en Villanueva de Córdoba, Gabriel Duque (PP), concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Turismo, adelanta que ya se están preparando las instalaciones de la piscina municipal, si bien se está a la espera de las indicaciones al respecto que se den en las siguientes fases de desescalada, y recuerda que suele abrirse para finales del mes de junio, coincidiendo con el cierre del curso escolar. En Pozoblanco se han confirmado 26 casos y cinco en Villanueva de Córdoba.

En la mayoría de municipios de Los Pedroches ya se han abierto al público las instalaciones deportivas al aire libre, una vez que se han desinfectado y tomado las medidas de seguridad e higiene pertinentes, pero habrá que esperar para conocer si las piscinas públicas municipales se abrirán a finales del mes de junio.

Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo valora estos días la decisión de abrir o no abrir la piscina municipal. Mientras que se toma la decisión definitiva, ya han comenzado los trabajos de mejora de las instalaciones, que se están centrando en la construcción de una rampa de acceso que se incluye dentro del programa de eliminación de barreras arquitectónicas.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), señala que “la decisión se tomará en breve y se hará atendiendo a la evolución de la pandemia en el conjunto del país, teniendo especial atención a lo que pasa en Andalucía, y en especial en la provincia y en nuestro municipio”. “Será una decisión que en todo momento va a intentar velar por la salud de nuestros vecinos, porque no podemos olvidar que la apertura de la piscina supone que vengan personas de otros lugares, ya no solo de la localidad si no de otros municipios, incluso personas de nuestro pueblo que viven en otras partes de España y que en esta época del año nos visitan, por lo que se podría convertir en un foco importante de infección si no se controla”, incide el primer edil. En la localidad del Alto Guadiato ha habido 21 casos confirmados de covid-19.

Montoro

La localidad de Montoro registra cada verano las temperaturas más altas de España, de ahí la importancia que en este municipio de 9.600 habitantes tiene la apertura de las piscinas de verano. La alcaldesa, Ana María Romero (PSOE), explica que el Ayuntamiento está actuando para que el recinto pueda recibir a los bañistas con normalidad, aunque se desconoce aún cuando abrirán las puertas, pues la "incertidumbre es absoluta" respecto a los protocolos que deben aplicarse.

Ubicado en la avenida Doctor Fleming, el complejo incluye una piscina infantil con juegos acuáticos, sombrillas, alquiler de hamacas y es habitual que el Ayuntamiento organice una completa agenda de actividades para alegrar el verano, aunque todavía está por ver si la nueva normalidad lo permitirá. La localidad del Alto Guadalquivir solo ha registrado seis casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Fernán Núñez

La piscina pública de Fernán Núñez es una referencia en toda la Campiña Sur. Se sitúa en los terrenos que ocupaba la antigua piscina municipal inaugurada en los años 60 y que debido a su estado fue clausurada. La nueva se inauguró en el año 2002, después de muchos años de lucha por parte de los vecinos, con unas dimensiones olímpicas (25 metros de ancho por 50 de largo), amplias zonas de césped y un restaurante anexo.

La intención del Ayuntamiento es que pueda abrir sus puertas el 1 de julio, como ha avanzado el alcalde, Alfonso Alcaide (IU), aunque advierte de que "todo está en el aire" y dependerá finalmente de la evolución de la pandemia en la provincia. En el municipio hay 18 casos confirmados de covid-19. La entrada a la instalación se encuentra en la calle Manuel Hidalgo, junto al parque de Doña Rosalina, y dispone de un pequeño aparcamiento. En Fernán Núñez ha habido 20 positivos de SARS-CoV-2.

Villa del Río

También en Villa del Río, la piscina municipal es uno de los grandes atractivos cuando el calor aprieta, que no es poco en la provincia desde que la primavera encara su recta final (y no solo para convecinos, sino también para habitantes de localidades limítrofes y hasta de la propia capital). Y aunque con toda la cautela del mundo, pendiente como todos de la evolución de la pandemia, el Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para preparar una apertura al público que, como es costumbre, llegaría a finales de junio, alrededor del fin de semana del 27 y 28 que, si todo va bien, coincidiría con el primero tras las dos semanas obligatorias de la fase 3 y los primeros pasos hacia la llamada nueva normalidad.

Así lo ha confirmado el concejal de Deportes y primer teniente de alcalde, Antonio Carabaño (IU), quien recuerda que “estamos trabajando como si nada pasara, para que nos pille preparados llegado el momento, aunque con las dudas lógicas de no saber cómo estaremos entonces”. Por ahora, distintos operarios municipales se afanan ya en diversas tareas de mantenimiento como pintar el vaso de la piscina, comprobar el buen estado de los motores y adecentar el césped para que todo esté listo el día que toque subir la reja.

Algo que, como es de esperar, este año sí tendrá algunas connotaciones especiales. La piscina quedará solo para el ocio individual, por lo que se eliminarán los habituales cursos de natación y otras actividades que pueblan la agenda estival, como nado libre o natación terapéutica. Al margen de para cuidar todas las medidas, esta iniciativa se realizará para ganar horas al reloj y que el tiempo de disfrute pueda ser el más amplio posible.

Además, la piscina municipal se abrirá, si todo sigue la evolución normal, con una reducción del 50% del aforo, como marcan las directrices establecidas para alcanzar la nueva normalidad por el Gobierno; es decir, las 520 plazas quedarían en 260. Esa es, al menos, “la idea sobre la que en estos momentos trabajamos” desde el consistorio y si luego puede elevarse el aforo… mejor que mejor. Al mismo tiempo, está decidido que habrá una puerta de entrada y otra de salida, diferenciadas, con la idea de “reducir al máximo el contacto entre personas”, apunta el edil de Izquierda Unida.

Porque ante esta perspectiva, ya están en estudio otras medidas como establecer turnos de mañana y tarde -con una franja libre de baño entremedias para desinfectar las instalaciones-, o alternativas similares para intentar llegar a la mayor población. Unos ciudadanos que deben recordar que tanto dentro como fuera del agua será obligatorio mantener la distancia de seguridad estipulada para mantener lo más lejos posible el virus, y ahí entra en juego ya “la responsabilidad ciudadana”. En Villa del Río se han confirmado nueve casos de coronavirus.

Con información de Tomás Coronado, Rosa García, Manuel González, Cisco López, Ernesto Mauriz, Sara Núñez y Laura Serrano.