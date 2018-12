Los desahucios por el impago del alquiler suben un 21% hasta octubre

El problema del acceso a la vivienda está lejos de resolverse en la provincia. Así al menos lo determina el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo ayer público y que advierte de un repunte de los desahucios por el impago del alquiler.

En concreto, Córdoba sumó entre enero y el mes de octubre un total de 241 lanzamientos, como se denomina técnicamente este procedimiento. Esto supone un repunte del 21% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 198 casos. O, desde otro punto de vista: la provincia registra una media de 6,6 desahucios a la semana por impago del alquiler desde principios de año.

La estadística del CGPJ dibuja un problema creciente. En el primer trimestre del año, hubo 79 lanzamientos –frente a los 81 del mismo periodo de 2017–; entre abril y junio, se contabilizaron 103 –frentre a los 66 del ejercicio anterior–, y en el tercer trimestre del año se han registrado 59 –fueron 51 en 2017–. El dato del segundo trimestre de este año es, de hecho, el peor desde el arranque de 2016, cuando se contabilizó una cifra similar.

En el conjunto de Andalucía, los lanzamientos derivados del impago de alquiler aumentaron un 11,9% en el tercer trimestre, lo que indica que la situación de Córdoba es sensiblemente peor, según la estadística oficial del TSJA. Con todo, el informe concreta que el número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del 2018 ha sido en Andalucía de 1.894, una cifra un 4,4% inferior a la registrada en el mismo trimestre del 2017.

Eso sí, al igual que en el segundo trimestre del 2018, se han incrementado los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así, el órgano de gobierno de los jueces alerta de que este tipo de procedimientos aumenta por octavo trimestre consecutivo, mientras que, por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajan en un 21,1%.

Esta misma dinámica se produce en Córdoba, a tenor de los datos hechos públicos ayer. En concreto, entre los meses de enero y septiembre, los juzgados de la provincia acordaron un total de 183 lanzamientos por el impago de hipotecas, frente a los 218 del mismo periodo de 2017. Esto implica una disminución del 16% en este apartado. En el primer y segundo trimestre, se produjeron 74 lanzamientos en cada uno, mientras que en el tercer trimestre hubo 35. Se trata de la cifra más baja desde que se elabora este informe, en el año 2013.

Por territorios, Cataluña, con 2.531, el 21,9% del total nacional, ha vuelto a ser la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre del 2018, seguida por Andalucía, con 1.894; la Comunidad Valenciana, con 1.575, y Madrid, con 1.238.

Atendiendo sólo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.738, el 23,1 por ciento del total; seguida por Andalucía, 1.034, Madrid, con 1.010; y la Comunidad Valenciana, con 897.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.