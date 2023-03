Las denuncias por abandono de vehículos alcanzan cifras récord en Córdoba

El servicio que detecta los vehículos con signos de descuido es la Policía Local, más concretamente la Policía de Barrio, bien de oficio o por requerimiento o denuncia ciudadana. Esos vehículos con signos de descuido son chequeados, en cuanto a tenencia de seguro obligatorio de vehículos, e inspección técnica de vehículos, siendo denunciados si adolecen de falta de estos requisitos. En concreto, en 2021 se multó a 59 propietarios; a 53, en 2022 y en los dos primeros meses del año, a sólo uno, tal y como destacan los datos de la Policía Local.

Si el vehículo se encuentra abandonado pero no reúne los requisitos fácticos para ser tratado residualmente, es denunciado en base a la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana. Según el acta de requerimiento y trámite de audiencia para la retirada de vehículo abandonado en la vía pública, en el caso de un turismo el propietario recibirá una sanción de 800 euros si el mismo no tiene seguro obligatorio y de 200 euros si no tiene la ITV en vigor. Ambas sanciones también son aplicables aunque el vehículo no esté en circulación. En cuanto a los vehículos destruidos y convertidos en chatarra procedentes de abandono durante los últimos años, en 2021 fueron 248; 257 en 2022; y 33 en los dos primeros meses de 2023, tal y como revelan los datos facilitados por la Policía Local.

Los que no se derivan a tratamiento residual -al desguace-, incluso si han sido denunciados por abandono, es porque no cumplen los requisitos legales para su tratamiento, como la falta de placas de matricula o de piezas que le impidan física o jurídicamente circular por sus propios medios. Además, a los que se no se encuentran en dicha situación fáctica se les hace seguimiento, invitando a sus propietarios a retirarlos o ponerlos en valor, o que ellos mismos requieran a un CAT su traslado, con sólo efectuar una llamada y entrega de documentación, evitándose los costes administrativos de sanciones y gestión. Incluso en función del estado del vehículo y su aprovechamiento podrían obtener una contraprestación económica por el vehículo.

La Policía Local ya ha explicado al respecto que "en determinados casos no se puede actuar por encontrarse los vehículos inmovilizados o precintados por la Autoridad Judicial, o a su disposición y que en otros casos la tramitación se ralentiza por existir reservas de dominio anotadas en el Registro de Bienes Muebles y en la Dirección General de Tráfico".