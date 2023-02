¿Dónde puedo aparcar la bicicleta en Córdoba? Esto es lo que dice la nueva ordenanza de movilidad

La Ordenanza de Circulación, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de Córdoba entra en vigor este sábado, 18 de febrero, tras ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Su aplicación conlleva una serie de modificaciones que afecta también a quienes utilizan la bicicleta como método de transporte, además de los espacios en los que se pueden estacionar.

En concreto, la nueva ordenanza de circulación, aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba, establece que "el estacionamiento de bicicletas se realizará preferentemente en los espacios reservados al efecto".

No obstante, también señala que podrán estacionarse sobre aceras, andenes o paseos con una anchura mínima de 3 metros, junto a elementos separadores metálicos que delimitan la calzada con el acerado o farolas, durante un plazo máximo de 24 horas en el mismo sitio y siempre que no impida el paso de los peatones y no se estacionen sobre pavimentos podo-táctiles.

En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un espacio mínimo de 1,80 metros como zona de tránsito contando esta distancia de separación desde la fachada de los edificios.

Pero la norma también recoge los lugares en los que está prohibido dejar las bicicletas y que son: los árboles, los elementos de mobiliario urbano, cuando se dificulte el destino, la funcionalidad del elemento o cuando estos se puedan dañar, las zonas que impidan el paso de peatones, el acceso al transporte público y el uso específico de espacio reservado; donde haya reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida, de carga y descarga en la calzada o de servicio público, durante las horas de reserva.

En este caso y si alguna persona deja su bicicleta en algunos de los espacios citados y que están prohibidos, la norma contempla que serán retiradas y depositadas cuando reglamentariamente esté previsto.