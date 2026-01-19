Llegan los primeros cuerpos de víctimas del accidente de Adamuz al Instituto de Medicina Legal de Córdoba

Camiones militares llegan al Instituto de Medicina Legal de Córdoba donde están los cadáveres del accidente de Adamuz

Los primeros cuerpos de víctimas mortales del fatídico accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) en la noche del domingo han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se identificarán, principalmente, mediante ADN.

Desde primera hora de la mañana un dispositivo policial ha acordonado la zona -uno de los laterales de la Ciudad de la Justicia-, de forma que el acceso está restringido en esta calle. También han instalado unas pantallas para evitar que se puedan captar imágenes.

Un grupo de médicas forenses entra en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / E. Press

Dos coches fúnebres y una furgoneta del tanatorio han sido los primeros en llegar a estas instalaciones. Tras ellos lo ha hecho un camión isotermo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Han entrado hasta dentro de la Ciudad de la Justicia por el acceso para vehículos situado junto al Instituto de Medicina Legal. Posteriormente, ha accedido a las instalaciones otro camión militar.

Refuerzo de médicos forenses

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se encargan de vigilar la zona, en la que se ha reunido la prensa y algunos curiosos se han parado a preguntar ante el revuelo generado. A lo largo de la mañana, han entrado al Instituto de Medicina Legal varios médicos forenses.

De hecho, la Junta activó anoche al equipo completo de médicos forenses de Córdoba y puso en marcha el Plan de Actuación Territorial, que implica la movilización de profesionales de otras provincias si fuese necesario.

También se ha acercado a estas instalaciones el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y lo ha hecho en dos ocasiones, en torno a las 09:00 y a las 11:15. Por otro lado, la comisaria principal de la Policía Nacional, María Dolores López, ha acudido para supervisar el operativo.

La intención es que el reconocimiento de las víctimas se realice a través de ADN para evitar a las familias hacer la identificación en persona debido al mal estado en el que se encuentran algunas de las víctimas. Para ello, los familiares están dando muestras de ADN en el Centro Cívico Poniente Sur, donde también están siendo atendidas por un grupo de psicólogos.

Activado el Protocolo nacional de actuación médico-forense

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que se ha activado el Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

En este sentido, se ha activado igualmente el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones, previo a su remisión a la autoridad judicial competente, y cuyo objetivo es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero.

Un coche de la Policía Militar llega al Instituto de Medicina Legal. / Miguel Ángel Salas

De igual modo, se ha activado el centro de asistencia a las víctimas, que se encuentra localizado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares de las víctimas deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.

39 fallecidos hasta el momento

Por el momento, las autoridades han comunicado el fallecimiento de 39 personas en el trágico accidente ocurrido este domingo en Adamuz, aunque no descartan que esta cifra pueda aumentar conforme avancen las labores de los bomberos en los vagones del Alvia que recibieron el impacto del Iryo y cayeron por un terraplén.

De los 121 heridos que han sido asistidos tras el descarrilamiento, en estos momentos permanecen ingresadas 42 personas, de las que 38 son adultos y cuatro niños, según los últimos datos facilitados por el 112.

En el caso de los 38 adultos, 12 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales cordobeses: cinco en el Reina Sofía, tres en Quirónsalud y dos en el San Juan de Dios.