Adamuz intenta recuperarse tras el accidente de tren: "El pueblo ha vivido una gran tragedia"

En Adamuz la mañana después del accidente entre dos trenes hay una amalgama de mantas apiladas en mesas, estufas recogidas en un rincón, operarios municipales y voluntarios limpiando y fregando una caseta municipal después de que sirviera de hospital de campaña tras la tragedia ferroviaria. Fue el primer punto de atención a los más de 300 afectados que viajaban en los trenes que chocaron tras salir de la vía un convoy de Iryo, dejando 39 fallecidos hasta ahora y 122 heridos.

El pueblo todavía muestra los signos de la actividad frenética desplegada durante la madrugada para atender a los heridos. Todo el mundo se volcó en la medida de sus posibilidades, explica un trabajadore municipal, Mateo Valverde. "Esto ha sido una tragedia muy grande. Así se ha vivido en el pueblo", repite. Mateo recuerda escenas vividas en ese improvisado hospital de campaña "dónde venían todos los que tenían heridas y sus familiares y los más graves se los llevaban al hospital".

"El pueblo ha vivido una gran tragedia", insiste. Un pueblo que, como Mateo afirma, "se ha volcado totalmente con los damnificados". Pero no solo el pueblo, refiere, también vecinos de toda la comarca del Alto Guadalquivir. "Todo el mundo traía comida, agua y otras bebidas, mantas, toda la ayuda que se necesitaba, todo era poco", refiere.

Minuto de silencio por el accidente ferroviario en Adamuz / Juan Ayala

Esta mañana el escenario es distinto. Los afectados han sido trasladados a Córdoba y otros puntos mientras siguen las labores de acceso al tren Alvia, que cayó por un terraplén. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explica que la mayor dificultad estará en acceder a los cuerpos de los fallecidos en ese tren y su identificación, que se hará en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Allí han empezado a llegar los primeros cadáveres mientras Adamuz intenta recobrarse, con sus vecinos unidos en torno a un minuto de silencio.

Antonio Pérez Pavón prepara bocadillos y café en el Hogar del Pensionista, del que es adjudicatario, para que voluntarios de Protección Civil los lleven a los trabajadores que permanecen realizando labores en la zona cero del accidente. Son las 12:00 del lunes 19 de enero y no ha dormido desde las 08:00 del domingo 18 atendiendo a centenares de familiares de los damnificados en el accidente. "No se les ha cobrado nada por lo que se han comido y bebido, bastante tenían ya", comenta.

En esa labor de atención estuvo ayudado por su hijo Antonio. "Cuando llegaban con cajas de cartón, con objetos personales para mostrarlos a los familiares, malo", lamenta. Antonio cuenta alguna que otra historia vivida con los familiares que "jamás olvidaré". Como la protagonizada por "un hombre de Huelva que tiene cáncer y que no venía en uno de los trenes de milagro, porque no tuvo ganas de ir al fútbol. Estaba destrozado puesto que un familiar suyo, un niño, quiso a ir al Atlético de Madrid - Alavés. Fueron al final cuatro familiares y los cuatro han muerto".