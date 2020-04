Coronavirus Córdoba: El Distrito Sur vuelve a denunciar la dura realidad de sus barrios

El Consejo de Distrito Sur de Córdoba ha vuelto a denunciar la situación que se vive en la zona, que abarca los barrios de Guadalquivir, Sector Sur y Campo de la Verdad, y que se ha visto agravada por la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus.

Por un lado, los vecinos han denunciado que el Ayuntamiento no haya agilizado procesos "o reconducido situaciones" para paliar la crisis que afecta a muchas familias del distrito, una crisis, han precisado, que se da en varios aspectos: económica, social y laboral. "Existe una gran descoordinación del gobierno local con los Servicios Sociales, ayudas que no llegan, alquileres ya aprobados y aún no abonados desde hace muchos meses", han asegurado.

El Consejo de Distrito Sur ha reprochado también que "se permiten sacar las ayudas de este año, no como ayuda extraordinaria, sino la ordinaria anual que se viene haciendo normalmente (dando lugar a confusiones entre la población)". También han señalado a la Junta de Andalucía, de la que ha recordado que "solo ha renovado ayudas ya concedidas, cuando nos consta que hay familias nuevas inscritas para renta mínima que llevan un año esperando resolución, a pesar de tener su expediente grabado en la aplicación informática que ellos tienen".

Denuncian que hay familias esperando a percibir la renta mínima

A la misma vez, han pedido al Ayuntamiento que refuerce la plantilla de Servicios Sociales municipal que son, han recordado, "los que tienen que gestionar toda la problemática de las familias, que no es solo alimentaria, sino también de vivienda, empleo o sanitaria". El personal actual, ha reconocido el Consejo de Distrito, "está trabajando a destajo, incluso festivos".

El Consejo de Distrito Sur ha pedido también que se apruebe una "renta básica municipal" que hoy es "más necesaria que nunca" porque "hay muchas familias que están atravesando situaciones muy críticas y no encuentran soluciones, es muy humillante tener que ir a pedir porque no reciben ningún tipo de ayuda, porque no todo han sido despidos o ertes, desgraciadamente hay economía sumergida y estas personas no tienen ahora ningún ingreso". La petición de la renta básica, han añadido, también se hará llegar al Gobierno central.

Piden una renta básica municipal

Los vecinos de la zona han precisado que la crisis sanitaria va a prolongarse, por lo que han pedido al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía "que no sigan delegando la gestión que le corresponde en entidades privadas", como ONG o voluntarios y que se centren en esa ampliación de la plantilla de Servicios Sociales.

El Consejo de Distrito Sur entiende que, en lugar de utilizarse recursos privados, habría que "usar lo público", al tiempo que se haga partícipe de las tomas de decisiones a los representantes vecinales.

Por otro lado, los vecinos entienden que "la distribución de alimentos en los colegios no es suficiente, solo reparten almuerzos y meriendas, no es verdad lo de cuatro comidas diarias, solo dos por el momento y tardaron una semana en repartir".

Desinfección

Desde el Consejo de Distrito Sur han criticado también los planes de desinfección de la ciudad. "Nos consta que se está desinfectando toda la ciudad, pero hay barrios y zonas donde existen focos de gran infección, la suciedad se acumula y las hierbas ya llegan hasta las primeras plantas de los edificios". Con ello, piden que se apliquen tareas de desbrozamiento que también ayudarían a mejorar los datos de la pandemia.