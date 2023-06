Lo que los cordobeses le piden al alcalde de Córdoba

Nada más conocerse los resultados que arrojaron las urnas el pasado 28M en la capital, un pletórico José María Bellido insistía, tras la mayoría absoluta que había conseguido, que durante los próximos cuatro años gestionará el Ayuntamiento con toda la humildad, con todo el diálogo y toda la moderación, dialogando más que nunca "con todos", atendiendo "a todos" y gobernando Córdoba "entre todos".

Precisamente, tanto la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara como el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) quieren que ese "entre todos", tal y como defendieron también en el primer mandato de Bellido, se traduzca en una participación ciudadana "real" a la hora de tomar decisiones políticas y de gestión que afecten a los distritos y a los barrios. Pero, ¿cuáles son las principales demandas que Al-Zahara y el Movimiento Ciudadano tienen para el nuevo equipo de gobierno local del PP? En el Movimiento Ciudadano están representados los consejos de distrito, los consejos sectoriales, la Asamblea Ciudadana de Ciudad, la Federación de Asociaciones Vecinales, de madres y padres de centros de enseñanza pública, de peñas, de las asociaciones culturales y de las deportivas.

"Es importante que los servicios públicos no se sigan deteriorando y que el gobierno local apueste decididamente por ellos", relata el presidente de Al-Zahara, Antonio Toledano, quien defiende que para ello se debe dotar a las distintas áreas municipales "del personal que se ha ido perdiendo en cada una de ellas; hace falta mucho personal", insiste.

Los centros cívicos

Igual que, continúa, "se han ido perdiendo los centros cívicos, que tienen también un importante papel como servicio público; y no en los cuatro últimos años, esto viene de largo", destaca. Al-Zahara pide a la nueva Administración Bellido "que se recupere la actividad en los centros cívicos" y que éstos se doten de los servicios necesarios "que hagan posible ese traslado real del Ayuntamiento a los barrios, tal y como era el objetivo". En este sentido, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, insiste en que "para nosotros es fundamental también todo el trabajo social y cultural que se hace desde los centros cívicos, creemos que hay que ir recuperándolos, dotándolos de personal y de posibilidades y, al mismo tiempo, dotándolos de políticas sociales y culturales". De Gracia defiende que esta es una demanda que el nuevo gobierno local debe tomarse como una prioridad. "Los centros cívicos son realidades donde se acerca el Ayuntamiento al ciudadano, permitiéndole que realice actividades que para ellos son muy importantes, así como trámites administrativos municipales", añade.

Al-Zahara quiere también que "la apuesta que debe hacer" el nuevo gobierno por la participación ciudadana, respetando el Reglamento de Participación, debe pasar por el refuerzo de la concejalía de la que depende, así como de la incorporación de más técnicos a la misma. "La de Participación debe ser tan importantísima como otra concejalía", afirma. Para el Movimiento Ciudadano la mayoría absoluta debe asegurar también que se sigue gobernando con participación, "respetando el Reglamento de Participación existente, que va más allá del ámbito vecinal, nos referimos a que los ámbitos educativos tienen sus representantes, los sindicales, los ecologistas, los juveniles...hay muchísimos ámbitos de organización social en nuestra ciudad que deben seguir contando con mecanismos de participación; y por tanto que se gobierne desde la fuerza que pueda dar la mayoría absoluta, pero siempre desde la participación ciudadana, nos parece que eso es fundamental", destaca el presidente del CMC.

La periferia

Al-Zahara destaca asimismo que también debe ser una prioridad atender "a todos los problemas" de movilidad, accesibilidad y seguridad que tiene la periferia, "donde les faltan bastantes infraestructuras, desde educativas hasta sociales y sanitarias", destaca. "Y cuando hablamos de periferia, que está un poco dejada de la mano de Dios, no nos referimos solo a las parcelaciones", especifica Toledano, quien apunta que otra de las demandas del colectivo que preside es que se dote de más personal a la Oficina del Territorios que trabaja en la legalización y en la regularización de las parcelaciones.

Toledano también espera que en este mandato se le de solución "a la indefensión que sufren los vecinos desde hace muchísimo tiempo a la hora de definir las zonas privadas de uso público y consensuar ya soluciones" y que tras los cambios urbanísticos que ha experimentado la ciudad durante estas últimas décadas, sumado a la emergencia climática, "se realice un estudio sobre el PGOU, que es de 2011, ya que se se viene trabajando desde hace mucho tiempo con modificaciones y hace falta una revisión en profundidad de este documento, e incluso, si se entendiera así, se debería de redactar uno nuevo", defiende.

El presidente de Al-Zahara no olvida otra demanda histórica para el mandato que comienza en unos días, "la búsqueda de soluciones contra la gentifricación del Casco Histórico, que está trayendo consigo la huida del mismo de los vecinos y del comercio de cercanía", además de insistir en la necesidad de regulación de los pisos turísticos en la zona y pedir una solución a "una concatenación de fiestas populares en un espacio protegido por la Unesco como patrimonio mundial y que hace que la vida en el Casco Histórico se haga casi inviable". Además, pide una solución para permitir la instalación de placas fotovoltáicas en dicho casco.

El colectivo vecinal espera que en este próximo mandato haya un plan del río consensuado entre administraciones, para que "Córdoba deje de vivir de espaldas al Guadalquivir y este sea otro motor de la ciudad", al igual que un plan de la sierra, que la ponga en valor. Y que se lleven a cabo reformas integrales en barrios históricos, como Ciudad Jardín, Campo de la Verdad, Cañero, Huerta de la Reina..."con temas como la instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, aparcamientos...".

Instalaciones deportivas

También para los barrios, Al-Zahara demanda la mejora de instalaciones deportivas, "fundamentalmente campos de fútbol, que están en un estado lamentable; hay sobre la mesa una ordenanza de instalaciones deportivas que se debe aplicar", añade Toledano. Así como demanda que "cuanto antes" esté lista la ordenanza de feria, "fundamental para definir el futuro" de la que es la última cita del Mayo Festivo. Precisamente, sobre las citas del Mayo Festivo, Al-Zahara demanda al nuevo equipo de gobierno que tenga más control sobre ellas, "ya que se están descontrolando y perdiendo su origen, tanto las Cruces, como los Patios y la Feria".

Otra demanda histórica del colectivo vecinal que Toledano espera que se haga realidad "cuanto antes" es la reestructuración de las Juntas Municipales de Distrito, "que no están funcionando bien desde hace bastante tiempo y que entendemos que son cruciales para atender las necesidades de los distritos de nuestra ciudad". Al-Zahara pide igualmente "que haya un control social" sobre la Base Logística del Ejército de Tierra para "que dicha no solo sirva como impulso económico a la ciudad sino que también sirva como impulso social, por ejemplo en el plano de la vivienda. El Ayuntamiento tiene que tener previstas estas circunstancias".

Toledano relata que últimamente le han llegado a Al-Zahara desde los barrios "muchísimas quejas" sobre la limpieza en la ciudad. "Debe haber un consenso con la vecindad para ver la necesidad que hay en las distintas zonas y llevar a cabo de esa forma un plan de limpieza de la ciudad", relata. Así como, considera necesaria la reposición de arbolado frente al cambio climático y la ejecución del plan estratégico redactado al respecto; consensuar el asfaltado de calles con los consejos de distrito; y que el Ayuntamiento ponga en marcha las mociones aprobadas en pleno relativas al control de las casas de apuestas.

Tres demandas sociales

El Consejo del Movimiento Ciudadano cree "importantísimas" tres demandas sociales. Una de ellas es que, "en una ciudad que va envejeciendo y donde la soledad de nuestros mayores ha crecido", deben plantearse políticas hacia esos mayores, "que muchos de ellos no pueden acceder ni siquiera a los centros de participación activa". La segunda es que "debe ser prioritario buscar soluciones reales con otras administraciones para que no tengamos que seguir teniendo tres barrios de exclusión de los más pobres de Europa". Y la tercera es la de continuar impulsando políticas para la mejora de la accesibilidad y la inclusión en la ciudad.

Respecto a la emergencia climática, De Gracia defiende que "el Ayuntamiento no puede simplemente pararse en hacer un plan, lo importante es que las actuaciones y obras que ya se lleven a cabo tengan en cuenta su adaptación a la realidad del cambio climático, las rehabilitaciones que se hagan, las viviendas, los espacios públicos, los parques...todo lo que se haga nuevo". Asimismo, desde el Movimiento Ciudadano entienden que "hace falta que inmediatamente" se mejore toda la política de limpieza y mantenimiento de la ciudad. "Ha sido una de las grandes demandas que hemos tenido desde los barrios y los distritos y no porque no se haga, sino porque creemos que debe partirse de una mayor conexión con la sociedad afectada para que podamos tener unas políticas reales consensuadas de limpieza y mantenimiento. Hay que diseñar una política consensuada con los sectores afectados, como por ejemplo, el comercio y la hostelería", apunta.

Líneas de Aucorsa

"Importantísimo" es también para el CMC que se lleve a cabo la ordenanza de movilidad sostenible, que se apruebe el plan, y dentro de ello que se lleve a cabo una ordenación de las líneas de Aucorsa. "La ciudad ha crecido y Aucorsa tiene que dar servicio a las nuevas realidades de la misma. Es necesario reordenar las líneas, porque hay nuevos ciudadanos y ciudadanas que necesitan el servicio de Aucorsa y, como se está viendo, posiblemente con unos precios bajos, que habría que plantearse, puesto que con esos precios bajos la empresa de autobuses ha recuperado la cifra de viajeros que tenía antes de la pandemia", defiende.

También respecto a movilidad sostenible, el CMC demanda "partir del peatón y de la bicicleta". "Nos parece que es fundamental que se piense en la organización de la ciudad para el peatón y para la bicicleta, una ciudad en la que podamos desplazarnos con cierta facilidad y, por tanto, hacen falta zonas con toldajes, arboleda y aparcamientos para bicicletas en más lugares, lo que hay a día de hoy es irrisorios; y hace falta, sin duda, que se cierre la red de carriles bici de forma participada", relata De Gracia.

Como importante es para el colectivo ciudadano que el gobierno local diseñe una política de ruidos diferente. "Es necesario bajar el ruido de la ciudad y para eso hacen falta controles exhaustivos y al mismo tiempo también organizar la ocupación de la vía pública. No podemos seguir con un plan de vía pública donde todo el que quiere usarla lo hace descontroladamente, y normalmente sin permiso ni licencia, algo que afecta aún más al Casco, un espacio que hay que cuidar y mimar y que no se puede llenar permanentemente de actividades y permanentemente de ruido", defiende.

El Casco Histórico

También en el caso del Casco, el CMC demanda de forma prioritaria políticas que conviertan al patrimonio y a la cultura en la esencia de la ciudad y que el turismo "sea algo que va a usar esta realidad, pero no puede ser el turismo nuestro elemento central de organización social y de organización económica", destaca De Gracia. Así como defiende la oferta de otros tipos de turismo como el medioambiental y la de "esos elementos culturales y patrimoniales de la periferia que tampoco se utilizan lo suficientemente, como Medina Azahara, Ategua o las minas de cerro Muriano".

El Movimiento Ciudadano cree asimismo "fundamental" que la organización de obras y de actuaciones en equipamientos tanto deportivos, como educativos, sanitarios o de mayores se lleven a cabo desde la planificación, desde la participación y desde el consenso con los distritos y con otras entidades que puedan tener intereses en ese respecto. "Se trata de analizar qué le falta a cada distrito, los distritos suelen tener eso preparado, y a partir de ahí de poner en marcha la maquinaria para ejecutar esas actuaciones", incide. En este punto añade que "tenemos una batería de equipamientos necesarios y de obras e infraestructuras que tienen que estar consensuadas; hay que tener en cuenta que tenemos que recuperar las inversiones perdidas. Hemos estado ejecutando inversiones en barrios que estaban previstas para hace tres y cuatro años, hemos perdido casi dos años de inversiones en barrios y los barrios lo notan, están envejecidos".

El colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia defiende asimismo que el equipo de gobierno local debe definir parte de las políticas que Vimcorsa tiene para la rehabilitación de vivienda, además de implantar e incrementar las ayudas al alquiler social y buscar otras medidas de alquiler "porque las 1.000 viviendas que tiene aproximadamente Vimcorsa de alquiler están ocupadas casi permanentemente, aunque su origen iba a ser de rotación. Necesitamos más vivienda en alquiler, sin duda, y otras soluciones habitacionales al respecto, como los alojamientos, que tan buen resultado han dado para los mayores, también se puede intentar hacerlo para gente joven, con precios asequibles y con servicios comunes, que les permitan tener una vida digna", defiende.