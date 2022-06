El 'contrato' del PP con Córdoba: Construir una decena de centros de salud y ampliar otros tantos

El programa electoral es el contrato indeleble –porque pocos lo leen, no porque no pueda leerse, dado que es público– con el que los partidos políticos afrontan cada cita con las urnas, ya sea municipal, autonómica o nacional. Todos, sin excepción, están llenos de promesas y retos, de objetivos no siempre asumibles, con los que intentan seducir a los ciudadanos para ganarse la confianza... y el voto. Porque ese es el fin principal. El problema es que la retahíla de compromisos queda ahí, a apenas un click y una lectura de comprobar si, pasados los meses, se han cumplido... o no.

Tras casi cuatro años de Gobierno de la mano de Ciudadanos y con la vigilancia necesaria de Vox, el PP de Juanma Moreno afronta ahora un nuevo mandato, ya sin ataduras. El respaldo de la mayoría absoluta obtenida el pasado domingo, con el 44,7% de los votos emitidos en Córdoba –casi el doble que su principal competidor, el PSOE, que se quedó en un pírrico 23,5%– deja a los populares con el camino expedito para dar forma a su proyecto, con decenas de propuestas para la provincia.

Un carrusel de compromisos que recupera algunos que han quedado aparcados en los últimos cuatro años y otros que están ya en marcha, pero que también suma nuevos planes en clave cordobesa a los que tienen tinte autonómico. Y lo hace en todas las materias en un viaje por distintos enclaves, con promesas de diversa envergadura, pero especial hincapié en la sanidad, sobre todo en la Atención Primaria, con la construcción de una decena de nuevos centros de salud y la mejora y ampliación de otros tantos. Una hoja de ruta con la que el Partido Popular echará a andar el próximo 14 de julio, cuando tome posesión de su nuevo mandato, el primero en solitario de la formación en la comunidad autónoma.

Con una sociedad cada vez más envejecida y dispersa, a pesar de la lucha, de momento con escasos frutos, contra la despoblación; con una creciente prevalencia de enfermedades crónicas acentuadas en los últimos años por la pandemia del covid, y con el indudable empuje del efecto Jesús Aguirre, los retos en materia sanitaria suman más de una veintena en Córdoba, la tierra del consejero del ramo, con los centros de salud en centro de la diana. En la nómina de promesas que recoge el programa lanzado a finales de mayo por el PP hay cabida para proyectos que están a punto de culminarse, como el Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, y otros que siguen en stand-by, caso del nuevo edificio de Consultas Externas de Materno-Infantil del Reina Sofía.

En la capital, además, la Junta de Andalucía tiene pendientes la construcción de los nuevos centros de salud de Turruñuelos, Alcolea –el proceso de licitación de este último ha comenzado otra vez al anularse el contrato con la anterior adjudicataria–, El Naranjo-Mirabueno, ya con trabajos en marcha como la redacción del proyecto, licitada a primeros del presente año, y Villarrubia (en este caso hay que priorizar la redacción del proyecto como primer paso). Pero también está por fructificar una vieja demanda vecinal, en este caso el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en el centro de salud de Levante, un año después de que fuera anunciado. Por último, el Gobierno ha prometido la renovación de alta tecnología sanitaria en el Reina Sofía (acelerador lineal, angio neuro, angio vascular, gammacámara, PET-TC, Resonancia Magnética, TAC y TAC planificación).

La inversión para esta dotación, que incluye también los TAC en los hospitales de Puente Genil y el Valle del Guadiato, asciende a 1,75 millones de euros, una partida inferior a la que se destinará a las reformas y ampliaciones previstas en otras demarcaciones de la provincia, como las Urgencias del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, recientemente ya adjudicada; o el Hospital de Montilla. En la Zona Norte también aparecen compromisos para culminar los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba y Añora, o la modificación del ambulatorio de Villanueva del Duque, mientras que en el Sur esta implementación de los consultorios afectará también a Iznájar, las urgencias de Rute y el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se reformarán el bloque quirúrgico, el área de farmacia y la de anatomía patológica.

Los populares también se comprometen a impulsar el protocolo de intenciones entre Salud y el Ayuntamiento de Priego para la construcción de un nuevo centro sanitario para especialidades médicas, así como a redactar el proyecto para la reforma del centro de salud de Fernán Núñez. Ya en el mismo Distrito Guadalquivir, quedan pendientes los nuevos ambulatorios de Montoro, Bujalance y Adamuz, y las ampliaciones de los de Villa del Río y La Carlota. Parece claro, por tanto, que la Atención Primaria, en situación más que delicada por la falta de personal, algo recrudecido en la pandemia, centra gran parte de los compromisos del nuevo gobierno, con el objetivo final de aumentar (y mejorar) la oferta sanitaria. ¿Será posible?