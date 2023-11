La consejera de Salud defiende en Córdoba el retraso de las listas de espera quirúrgicas

Tal y como dio a conocer hace unos días el Servicio Andaluz de Salud (SAS), los cordobeses esperan una media de 128 días para operarse en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el centro de referencia de la provincia, 16 más que hace un año. Una situación de retraso de las listas de espera quirúrgicas que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han defendido, alegando una "reducción en la demora tanto en quirúrgica como en consultas externas".

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, presente este lunes en la presentación del inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil con el que contará el Hospital Reina Sofía para octubre de 2025, ha explicado que no están "contentos ni satisfechos con los datos de las listas de espera" quirúrgicas y de citas con especialistas. De hecho, los ha calificado como "datos malos".

Pese a ello, la consejera no ha dudado en afirmar que "el sistema está funcionando bien porque los profesionales (sanitarios) lo están haciendo muy bien". Afirmación que ha justificado con los siguientes datos: "En la provincia de Córdoba se han reducido los días de espera para una intervención quirúrgica en 245 días con respecto al 2018; es decir, un cordobés espera 245 días menos para una cirugía y 281 días menos para hacerse una prueba diagnóstica", ha subrayado García, destacando también que las listas de espera de consultas externas han "bajado de los 320 días en 2018 a los 39 en 2023".

"A nivel Andalucía, a pesar de tener un número de pacientes con respecto al año 2018 mucho mayor, hemos reducido los días de espera para una intervención quirúrgica en 75 días y para una prueba diagnóstica en 55 días", ha añadido la consejera, asegurando que, pese a que arrastran "varios problemas", los hospitales de Andalucía y los centros de salud de Atención Primaria han hecho "553.000 derivaciones más en 2023 que en el 2022", lo que ha supuesto "que se hagan 448.000 consultas externas más" las cuales "han tenido más indicaciones quirúrgicas y una producción un 15% mayor que en 2022".

"¿Es suficiente? No, porque no somos capaces de equilibrar todo lo que entra con todo lo que sale", ha señalado la consejera en referencia a "los tres años anteriores" del primer gobierno de Juanma Moreno, cuando incorporaron "a las listas de espera a 78.000 andaluces que no estaban en ellas", además de "462.000 andaluces que estaban esperando una consulta externa y que tampoco estaban en las listas de espera". "Esas 462.000 consultas externas no reconocidas y no registradas supusieron también más indicaciones quirúrgicas", ha argumentado García recordando que posteriormente llegó el retraso sanitario provocado por la pandemia.

El resultado, en palabras de la consejera, es que la Junta tiene "unas listas de espera que solucionar". Eso se hará, según ha explicado, "con medios internos". "Ya hemos visto que nuestros profesionales han sido productivos durante el año 2023 y los datos lo avalan. En el año 2024, en enero, también se actuará con ese plan extraordinario para reducción de listas de espera", ha afirmado García a la espera de que tengan "un efecto directo" en su reducción.

En la provincia de Córdoba, casi 14.000 cordobeses están a la espera de una operación en el Hospital Reina Sofía, lo que supone un aumento del 28,9% con respecto a 2022. En concreto, había 10.760 pacientes en junio de 2022 frente a los 13.873 de junio de 2023; esto es, hay 3.113 más. Además, hay 1.259 ciudadanos que llevan más de un año aguardando o fuera de los plazos máximos de 180, 120 o 90 días establecidos por decreto.