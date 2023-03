El concejal de Urbanismo asegura que prefiere acudir al juez por la suspensión del Crazy World que "lamentar una tragedia"

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha defendido que "tenemos que darle explicaciones al juez, prefiero eso antes que lamentar una tragedia o dar una mala noticia", unas declaraciones que llegan tras la querella interpuesta por la promotora del festival de música electrónica Crazy World en contra de la GMU por suspender el evento el pasado 9 de febrero por el "el grave riesgo para la seguridad vial" que suponía llevarlo a cabo.

Para Salvador Fuentes el tema "hay que dilucidarlo en los juzgados" porque "no se trata de aceptar la coacción". En este sentido, el concejal ha recordado que la suspensión llegó tras un informe de la Policía Nacional, Local y la Guardia Civil, que advertían de la inseguridad que suponía su celebración, con la posibilidad de encontrarse con jóvenes transitando la vía de noche. El último de los motivos que figuraban en el documento era la celebración del partido de fútbol en El Arcángel ese mismo día.

Ante ello, la empresa ha entendido que la vía judicial es la oportuna y "nosotros tenemos que darle explicaciones al juez" porque la decisión se ha tomado "con todos los informes oportunos", ha enfatizado Fuentes, que ha recordado que el evento llevaba unos procedimientos, pero se toparon con el informe que desaconsejaba la realización del mismo y que pedía que se buscaran otras alternativas.

"La decisión es bastante responsable y estoy aquí para tomar decisiones, para anteponer el interés general de los ciudadanos antes que el de negocio", ha expresado el presidente de la GMU, que ha defendido que "no he tenido más remedio que hacer lo que he hecho, no autorizarlo".

Salvador Fuentes asegura que en el procedimiento no existen informes "que opinen lo contrario a lo que se ha hecho, delito hubiese sido al haber infracción administrativa, y no la hubo", con lo que se ha mostrado confiado de ir a los juzgados.