La comisión de expertos concluye que la Mezquita de Córdoba nunca fue de la Iglesia

La comisión de expertos ya tiene el dictamen sobre la titularidad de la Mezquita, que será presentado esta mañana y que concluye que la Iglesia nunca fue propietaria del monumento, sino que fue del Estado. Así, se propone que el Ayuntamiento inicie los trámites para revertir la inmatriculación y, además, considera que la mejor manera de gestión del bien es mediante un patronato. Se propone igualmente la creación de un Museo de la Mezquita.

Más información Documento: Informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita Catedral de Córdoba (.pdf)

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, defiende que no hay pruebas de que la Mezquita se levantara sobre un templo cristiano y afirma además que "las fuentes documentales dejan claro que la construcción de la primitiva mezquita por Abderramán I responde a un proyecto de carácter estatal, ligado a la dinastía Omeya cordobesa". En este sentido, mantiene que la intervención estatal"se hace notar en el funcionamiento del templo" que, además, tenía una función "política y simbólica como espacio de representación del soberano", así como una actividad judicial. Igualmente, señala las distintas intervenciones del Estado a lo largo de la historia.

Y sobre la donación que Fernando III hizo de la Mezquita Catedral a la Iglesia en 1236, el argumento que siempre ha utilizado la Iglesia para defender su propiedad, el informe concluye que "podemos afirmar no sólo que la Iglesia Católica no puede demostrar propiedad del edificio, sino que hay numerosos indicios que nos llevan a pensar que no se produjo donación de propiedad por parte de Fernando III".

Los expertos afirman por tanto que el Ayuntamiento "tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación" propone "recabar los apoyos parlamentarios para el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo final de anular la inscripción de la Santa Iglesia Catedral en nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita".

En cuanto a la actuación patrimonial, la comisión de expertos propone la creación de un "Museo de la Mezquita" en un edificio próximo de propiedad estatal" para contribuir a asegurar la "conservación y difusión del monumento". Y sobre la gestión, se plantea la creación de un patronato, con todas las administraciones implicadas.