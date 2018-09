La alcaldesa ofrece diálogo al Cabildo y elevará el informe al Gobierno

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha apuntado hoy que "siempre hemos tendido la mano" al Cabildo, a la Diócesis y "a cualquiera" y que "esa va a ser la actitud del gobierno municipal" tras conocerse el dictamen de la comisión de expertos en el que se asegura que la Iglesia nunca fue propietaria del monumento. La regidora, sin embargo, no ha querido desvelar cuál será la hoja de ruta a partir de ahora y se asumirán las actuaciones que propone la comisión, esto es, recabar apoyos en el Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley Hipotecaria y crear un patronato para la gestión del monumento. Ambrosio ha dicho que "tenemos que valorarlo" pero que, en cualquier caso, "sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible para revertir la situación y no llegar hasta el final".

La regidora da por cumplido el compromiso que adquirió de "buscar nuevas vías" para defender la titularidad pública de la Mezquita y no dio nuevas vistas sobre qué hará el gobierno municipal a partir de ahora.

Ambrosio ha hecho estas declaraciones junto a los miembros de la comisión: Federico Mayor Zaragoza,Juan Bautista Carpio y Alberto García Sanjuan, que han defendido la argumentación que prueba que la Iglesia nunca fue titular del inmueble y que no presentó ningún documento cuando procedió a su inmatriculación.