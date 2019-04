¿Y si hacemos algo?

Esta semana hemos asistido a un nuevo capítulo dentro del capítulo de las mesas de negociación y comisiones impulsadas por el gobierno municipal. Se trata de la creación de la Mesa de Vía Pública que, a su vez, es una consecuencia de las conclusiones de la comisión del casco histórico. Seguramente parecerá un poco lío pero así, en resumen, lo que ha ocurrido es que un grupo de trabajo ha estado unos meses debatiendo los problemas que tiene el casco histórico y la ciudad y ahora se ha creado otro grupo de trabajo para abordarlos.

Los problemas, seguro que se lo imaginan: demasiados turistas en algunos momentos y una excesiva concentración de fiestas, por no hablar del aparcamiento, veladores o acceso a servicios. Nada que no se haya contado o analizado ya y que no hayamos contado aquí o en cualquier medio de comunicación. Las soluciones tendrán que esperar. O, por el momento no las sabemos. Con una poca de suerte aparecerá algo en los programas electorales que tienen que prepararse para las próximas elecciones pero, lo que ha sido en estos cuatro años no las hemos visto, la verdad.

Supongo que en esta ciudad pasa como en todas pero eso no evita que la sensación de que todo es cíclico desespere. Hay temas que vuelven cada cierto tiempo y que nos hacen recordar que siguen ahí, sin que nadie aporte nada o tome el toro por los cuernos de una vez. El problema de los alojamientos turísticos ilegales, por ejemplo, lo sufre y lo denuncia el sector desde antes de que aparecer Airbnb, pero lo cierto es que ahora la situación es más grave. Pues hablamos de esto cada cierto tiempo y después se olvida.

De la sobre explotación del casco y su riesgo de convertirse en un decorado se han vertido ríos y ríos de tinta. Los vecinos han lanzado sus quejas en todos los foros posibles, pero tampoco se avanza en este sentido ni se cambia nada para atajar la situación.

La realidad es que poco o muy poco se ha mirado al casco en los últimos tiempos. De los proyectos que estaban pendientes en la zona y que podían haber revitalizado a esta parte de la ciudad nada se sabe. ¿Se acuerdan del Pósito de la Corredera que presentó el PP? Se habló de la idea de montar un mercado gourmet en ese espacio. Hasta Mercasa tenía dinero para esto y para otro mercado en el cine Andalucía. Ni una cosa ni la otra. Tampoco se ha dotado de contenido al solar del antiguo cine y a lo más que se ha llegado –algo es algo– es a adecentarlo para que los vecinos lo puedan usar para algunos encuentros.

La realidad es que no se ha tomado ninguna medida en los últimos años por el casco

También había una idea, ya del actual gobierno municipal, de recuperar casas abandonadas o en mal estado para poder reformarlas y hacer que familias puedan vivir en ellas. Hacer el casco más atractivo a los jóvenes y no permitir que cada vez sea más gente la que se va. Tampoco nada de eso ha ocurrido y el casco sigue perdiendo población. Del plan de recuperación de la Axerquía Norte por parte de la Junta de Andalucía ni hablamos. ¿Aparcamientos? Ninguno se ha proyectado en la zona.

Hay otras muchas carencias de esta zona de la ciudad que es tan necesaria y a la que solo se mira de vez en cuando. Cuando llegan los Patios, cuando llegan las elecciones, cuando se quiere montar una comisión de lo que sea. Seguramente el año que viene por estas mismas fechas podríamos volver a escribir de las carencias y reclamaciones de los vecinos del casco histórico y de la falta de medidas impulsadas por parte de las administraciones públicas. ¿Y si hacemos algo por una vez?