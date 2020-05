El PP y Cs se agarran a un informe del secretario y a Vox para demorar la comisión del Imdeco

Un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, ha dejado en stand by la comisión pedida por el PSOE e IU sobre la gestión del presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs), en este organismo municipal. Esta comisión se demandó después de que a principios del pasado 12 de febrero la ya exgerente del Imdeco, María Luisa Gómez Calero, presentara su renuncia irrevocable aludiendo a que recibió presiones de Torrejimeno para realizar actuaciones que rozaban la ilegalidad.

El informe de Lavela ha llegado después de que el presidente del Imdeco haya dado a conocer que el pasado 10 de marzo denunció en los juzgados a la exgerente por revelación de secretos y por injurias y calumnias. El secretario del Pleno considera que, por ello, "existe un condición prejudicial penal" que condiciona la comisión de investigación, por lo que a su entender habría que esperar a que resuelvan los jueces antes de celebrarla.

La entonces gerente mantuvo una conversación por email con Torrejimeno en el que presuntamente se le forzaba a adjudicar a dedo varios contratos. La comisión que debía investigar el asunto no ha salido adelante por los votos a favor de que se deje sobre la mesa y se retire de la orden del día, tal y como ha pedido Torrejimeno, de la bancada de la derecha -que suman mayoría-, mientras que la bancada de la izquierda ha votado en contra de dejarla en stand by. El voto a favor del Vox ha sido decisivo para que salga adelante esa demora sobre la constitución de la comisión de investigación. Vox ya mostró anteriormente su sí a la creación de la comisión, al igual que lo hizo Cs, por lo que, donde dije digo, digo Diego en este asunto.

La exgerente del Imdeco asegura que no tiene constancia de las dos demandas judiciales anunciadas por Torrejimeno

La exgerente del Imdeco ha manifestado a este periódico que lamenta que no se haya aprobado la comisión de investigación en el Ayuntamiento y que "no tengo constancia de la denuncia, ya que no me ha llegado notificación alguna".

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha insistido al respecto en que "el ejercicio de transparencia que tiene que tener un órgano como el Pleno no se cumple" al dejar el asunto sobre la mesa. Para recordar que el 2 de marzo, Cs ya pidió un informe al secretario sobre la posibilidad de la comisión de investigación, "por lo que ya se sabía", dejando entrever que el informe del secretario ya estaba preparado y que no se había realizado en 15 minutos en un receso del Pleno después de que se anunciara que el asunto estaba en los juzgados.

Ambrosio ha defendido que no sería la primera vez en que se crea un comisión política sobre un tema que esté en los juzgados. "La comisión es compatible desde la mayor de las transparencias con que se haya llevado a los tribunales, por lo que lamentamos la muy llamativa maniobra al respecto del gobierno municipal", ha sentenciado. Para acabar pidiendo "al señor Bellido que cese al señor Torrejimeno, a falta de dimisión por no tener valentía política".

"Felicito al secretario por haber realizado ese pedazo de informe en tan solo 15 minutos de receso de Pleno", ha destacado el portavoz de IU, Pedro García, quien ha destacado que la comisión de investigación no sanciona, es solo una aclaración política sobre lo que ha ocurrido y no es para nada un juicio paralelo". García ha insistido en que "para nada estoy de acuerdo con el informe del secretario. Sin la comisión nos vamos a quedar sin saber cuál es la versión de la exgerente, una persona honesta y honrada, que ya estuvo en ese cargo en corporaciones anteriores, y que ha hecho acusaciones muy graves sobre Torrejimeno".

"Esto [el informe del secretario] ni estaba orquestado ni el alcalde sabía nada del asunto, como aquí se ha dicho", ha insistido el teniente de alcalde Salvador Fuentes (PP). "Hay un pandemia que nos ha roto a todos esta comparecencia", ha apuntado para añadir que "las denuncias se aceptaron a trámite por la vía penal y tendremos que esperar a lo que digan los jueces". Fuentes ha reconocido que los email "fueron desafortunados, pero insisto, dejemos que se depuren las responsabilidades penales y luego, si hay que hacerlo, depuraremos las responsabilidades políticas".

El viceportavoz del PP ha insistido, como la portavoz de Vox, Paula Badanelli, en que se debe respetar la presunción de inocencia de Torrejimeno. Badanelli ha precisado que "siempre fuimos desde Vox muy críticos en este asunto y le dijimos al presidente del Imdeco que se fuera a los tribunales o que se fuera a su casa, lo ha hecho y, por tanto, estamos en contra de los juicios paralelos y mediáticos, por lo que consideramos que el asunto se quede sobre la mesa".

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha insistido en que se deja de escuchar la versión de la exgerente, "que aportaría documentos", para añadir que también piden la dimisión o la destitución de su cargo del presidente del Imdeco.

Posteriormente, Torrejimeno ha comparecido a petición propia para hablar de cómo se encontró el Imdeco y de su gestión al frente del mismo, una intervención en la que no ha hablado del asunto. "Ustedes han montado el circo este cuando ya dí las explicaciones pertinentes en el consejo rector del Imdeco", ha defendido, para añadir que a Córdoba, "lo que verdaderamente le importa es cómo está el deporte en su ciudad. En dos años los clubes y escuelas, por ejemplo, no cobraban ninguna subvención; en un año van a cobrar las subvenciones de tres", han defendido.