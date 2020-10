La historia del cordobés Cisco García inspira a Vanesa Martín para componer 'Salto mortal'

El cordobés Cisco García es fuente de inspiración para muchos. Con la sonrisa por bandera y una actitud de superación día tras día, el tenista y abogado se ha convertido en uno los rostros cordobeses más conocidos. Quedan apenas un par de meses para que se cumplan cinco años del accidente que dejó a García en silla de ruedas. Aunque en ocasiones ha reconocido que en un primer momento pensó que se había "destrozado la vida", su forma de afrontar aquella tragedia es ahora un ejemplo para muchos.

Junto a su mujer Raquel Rostro y su pequeño Gonzalo, García ha continuado adelante y muestra esa historia de superación a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram. Precisamente en Instagram la pareja suele colgar vídeos cantando en el coche, ya sea solos o en compañía de su bebé.

En uno de esos vídeos cantaban a pleno pulmón Hablarán de ti y de mí, un tema de la cantante Vanesa Martín, que dio con la publicación e invitó a la pareja a uno de sus conciertos en Córdoba. La artista malagueña ha manifestado que "hay personas que te atrapan", y eso es lo que le pasó con Cisco y Raquel. La conexión con su historia fue tal que la compositora ha creado Salto mortal, una canción inspirada en la pareja que forman el tenista y la médica.

A través de un directo de Instagram, Vanesa Martín les presentó la canción a Cisco y Raquel, sus protagonistas. "Para mí esta canción es luz como vuestra historia es luz", les contaba después de que pudieran escucharla en exclusiva. "Es la historia, es como si estuvieras tú ahí dentro", reconocía Cisco, que afirmaba durante la conversación con la artista: "Desde que me he lesionado me han pasado cosas muy bonitas que ni en mis sueños pensé que pudieran ocurrirme. Y esta [la canción] es una de las cosas más bonitas que me ha ocurrido desde que estoy en silla".

Será hoy miércoles 14 de octubre, a las 19:00, cuando todo el mundo pueda escuchar Salto mortal, la canción que Cisco y Raquel despertaron en Vanesa Martín. Se trata del tercer tema que podrá escucharse de su nuevo disco, Siete veces sí, tras publicar ... y vuelo y La huella, que publicará al completo el próximo 23 de octubre.