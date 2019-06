El verano ha llegado: ¡cámaras y acción!

¿Qué mejor compañía en las noches de verano que el olor a jazmín y ver una película al aire libre? El cine de verano comenzó el pasado viernes en Córdoba y de sus proyecciones se podrá disfrutar hasta el próximo 1 de septiembre. La ciudad llegó a tener una treintena de cines de verano y, aunque ahora solo quedan cuatro, se conserva una de las salas más antiguas de España, que es la del Coliseo de San Andrés, inaugurado en 1935.

Las cuatro salas de Esplendor Cinemas –El Coliseo de San Andrés, Delicias, Fuenseca, Olimpia– inundan las noches cordobesas con los últimos estrenos cinematográficos para salir con la fresquita. El gerente de las salas, Martín Cañuelo, destaca la antigüedad de las mismas, que “se inauguraron en los años 30 y 40” y aclara que “Córdoba es una de las pocas ciudades que aún conserva la tradición, por suerte”. Y suerte es “poder salir por la noche y ver una película en uno de estos cines cordobeses”, añade.

Fuenseca, además de las proyecciones por el Festival de la Guitarra, también ha proyecto la última cinta de Pedro Almodóvar, Amor y Gloria, cinta por la que Antonio Banderas se ha llevado el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Además, se incluye el título Green Book, de Peter Farrelly, que ha recibido tres Oscar. Cañuelo destaca el interés por esta película basada en hechos reales que “trata sobre el tema del racismo en los años 60”.

Las cuatro salas de Esplendor Cinemas son el Coliseo de San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia

La mayoría de títulos invitan a la reflexión y un público más adulto, como el pasado estreno en San Andrés, Una cuestión de género, que “trata sobre la incorporación laboral de las mujeres en los tribunales”, explica.

Si se desvelan los próximos estrenos, “se pierde el efecto sorpresa”, considera el gerente de los cines, aunque adelanta que habrá una oferta surtida, “con películas en exclusiva, cine de autor y una selección de títulos destacados del cine infantil y familiar”.

Una pareja ha disfrutado con Tommy –incluido en el ciclo La Música Proyectada que acoge Fuenseca y como anticipo al Festival de la Guitarra– mientras tomaba un bocadillo de tortilla con pimientos. “Hemos venido porque nos gusta mucho The Who”, dice Rafael. “Recuerdo mis veranos de pequeño en los cines del Figueroa”, donde había tres y “ya no queda ninguno”. Son motivos por los que piensa que deben conservarse. Su mujer, María del Carmen, asegura que no se puede perder Amor y Odio. De todos modos, “venimos al menos una vez a la semana”, reconoce. También volverán para ver Green Book porque, según cuenta, “nos la perdimos cuando se estrenó y, así cambiamos un poco de aires”.

El cine de verano no tiene el mismo sentido que el convencional. Invita a conservar la vida social durante el periodo estival, como ver una película, pasar un buen rato acompañados de la familia y los amigos y tomar una cerveza con un buen bocadillo. Las salas, además, disponen de barra para adquirir bebidas y bocadillos –de tortilla con pimientos, pollo o lomo–. “Es lo tradicional de los cines de verano” a precios económicos y acompañados de “saladillos y frutos secos”, detalla su gerente.

Cine en el Coso de los Califas

La Plaza de Toros, por su parte, comienza la cartelera veraniega el 25 de junio y proyectará el último largometraje el 31 de agosto–. La proyección digital se visualizará sobre una pantalla de 14 metros de largo por siete de ancho, donde se ofertarán cintas de animación, comedia y acción.

El coso de Los Califas es gestionado por Francisco Javier Gómez, quien destaca que “el cine cuenta con 2.000 metros cuadrados para que los niños jueguen a sus anchas mientras los padres ven una película”. Además, tiene parking privado para bicicletas y es accesible para minusválidos.

¿Y cuáles son los taquillazos que se van a poder ver en la plaza de toros? La programación comienza con Mary Poppins –25 y 26 de junio–. Otros títulos de éxito serán los de Disney, como Dumbo –del 27 al 30 junio–; Aladdin –del 5 al 8 de julio–; la nueva adaptación de El Rey León; y el esperado retorno de Woody en Toy Story 4 –del 3 al 7 de agosto–. Y con regresos continúa la agenda, como la segunda parte de Mascotas 2 y el regreso de Peter Parker en Spider-Man, entre otras cintas. También, para los que les gusta la adrenalina, Fast and Furious 9.