El cierre de las fronteras provoca una caída del turismo en Córdoba de casi el 90% durante noviembre

No por previsible es menos llamativo. Córdoba (tanto la capital como la provincia) perdió durante el mes de noviembre un 90% de turistas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se corresponden con un mes en el que toda Andalucía cerró fronteras, tanto autonómicas, como provinciales y municipales dado el calado que adquirió la segunda ola del coronavirus.

Fue en noviembre cuando se registraron los peores datos relativos al covid-19, y también un mes en el que, desde sus primeros coletazos, los comercios no esenciales cerraban sus puertas a las 18:00. Aún así, Córdoba recibió algunas visitas, la mayoría de ellas de turistas españoles, dado que los extranjeros representaron apenas una cifra anecdótica.

En este caso, y en referencia a la capital, los hoteles de la ciudad alojaron durante noviembre a un total de 7.142 turistas, en noviembre de 2019 esa cifra rozaba los 74.000. La caída, por lo tanto, supera el 90%. El descenso más pronunciado se dio en el turista extranjero. Apenas 563 visitantes de fuera de España vinieron a Córdoba capital durante noviembre y se alojaron en hoteles, por los casi 30.000 del año anterior. El descenso en este caso superó el 98%, mientras que las visitas de turistas nacionales se resintieron un 85%.

Las pernoctaciones, por lo tanto, sufrieron las mismas consecuencias. La caída en el número de noches de hoteles fue de más de un 90%, pasando la capital de 125.404 pernoctaciones en noviembre de 2019 a menos de 12.500 en el mismo mes de este año.

A nivel provincial, más de lo mismo. Los municipios cordobeses recibieron en sus hoteles a 92.401 turistas en el penúltimo mes del año pasado, este año la cifra no llega ni a 12.000. La caída, por lo tanto, supera el 83%. De nuevo el turista extranjero fue el que más contribuyó al descenso, teniendo en cuenta que del total de turistas alojados en hoteles de la provincia en nombre, solo 884 eran de fuera de España, ni un 8%.

Lo único que aumentó y pude ponerse como contrapunto positivo a toda esta catástrofe es la estancia media, que a nivel provincial fue de 1,97 días y en la capital de 1,75, cuando en noviembre del año pasado fue de 1,68 y 1,7, respectivamente.

Si no hay turistas, no hay negocio, y si no hay negocio, no hay hoteles. Es algo lógico que ya avisó el sector, era imposible mantener los gastos que supone un hotel sin tener ningún tipo de ingresos. Esto se tradujo en una reducción del número de hoteles en Córdoba y provincia sin igual.

En la capital se redujeron prácticamente a la mitad, pasando de 89 establecimientos hoteleros en la ciudad de Córdoba en noviembre de 2019 a 46 en el mismo mes de este año. En la provincia se contabilizaron 132, cuando un año antes había más de 200.

El año cerrará, obviamente, con una caída del turismo sin precedentes. Durante el primer estado de alarma, por ejemplo, el INE ni siquiera ofrecía datos provincializados de estas cifras porque no es que no fueran significativos, es que directamente no existían.

Una vez terminado ese primer confinamiento llegaron los meses de verano. Dentro de lo que cabe, Córdoba no salió del todo mal parada gracias al turismo rural, pero aún así es imposible que en julio o agosto la provincia compita con destinos costeros.

La previa de la segunda ola llegó con octubre. Ni siquiera ese mes, cuando Córdoba capital celebró una atípica fiesta de los Patios, el sector consiguió recuperar parte de lo perdido.