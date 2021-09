Los centros de salud de Córdoba vuelven a abrir en horario de tarde desde este lunes 20

Después de un verano de quejas de los sindicatos por el cierre de los centros de salud de Córdoba por las tardes y por la falta de sustituciones médicas, este lunes 20 de septiembre retomarán su actividad habitual con la ampliación del horario vespertino.

Desde el 28 de junio, tan solo el centro de salud Fuensanta ha dado atención por las tardes en el Distrito Córdoba-Guadalquivir, lo que además ha supuesto un nuevo recorte respecto a veranos anteriores, cuando también estuvo abierto el de Alcolea.

A partir de este 20 de septiembre, volverán las consultas de tarde de Enfermería y con el médico de familia, anuladas durante los meses de julio, agosto y mitad de septiembre al reducirse el horario de 08:00 a 15:00.

La reactivación de las citas en horario vespertino pone fin al plan de vacaciones de verano que cada año pone en marcha el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir los descansos del personal sanitario y ante la falta de posibles sustitutos en las bolsas de empleo. También, según indican cada año desde Salud, este recorte horario se hace porque son pocas las personas que quieren ir a consulta por la tarde con las altas temperaturas del verano.

Lo cierto es que durante todos estos meses las agendas han estado colapsadas, resultando imposible conseguir una cita con el médico de familia antes de 15 días. En la actualidad, sigue siendo una misión imposible en algunos centros de salud de Córdoba y con algunos profesionales que soportan mayores cupos de pacientes.

Por lo que, a partir de este lunes, habrá "una vuelta a la anormalidad", como señalan desde el Sindicato Médico de Córdoba (Simec), que espera que haya una leve mejoría con las citas para consulta, aunque insisten en que se trata de un problema estructural de falta de profesionales.

El de 2021 ha sido uno de los peores veranos que se recuerdan en lo referente a recortes en Atención Primaria. Si en la capital ha habido complicaciones, los municipios de la provincia no se han quedado atrás. La Córdoba rural también ha sufrido retrasos en las citas, a lo que se suma la falta de médicos especialistas como pediatras e, incluso, cierres temporales de los centros de salud o consultorios.

Vecinos de municipios como Almodóvar del Río, Guadalcázar y la entidad local autónoma (ELA) de Ochavillo del Río hicieron en pleno agosto una marcha a pie que duró varios días para protestar y dar a conocer los problemas que sufren en sus poblaciones. Finalizaron en la puerta de la Delegación de Salud pidiendo la dimisión del consejero en un clima de gran indignación.

Y es que este verano se han recortado horas de apertura en los consultorios, lo que ha dejado a parte de la población -la mayoría mayores que son enfermos crónicos- sin posibilidad de una atención médica al no tener medio de transporte para desplazarse a otros municipios a los que eran derivados. En otros casos, como en Guadalcázar, el centro de salud directamente ha estado cerrado varios días.

Todo esto tiene como base una falta de médicos en la provincia. Este verano, el SAS ha cubierto menos del 10% de los contratos ofertados a facultativos en Córdoba por las condiciones leoninas que presentan. No hay médicos en bolsa y los que acaban su residencia tampoco quieren quedarse porque ya conocen lo que les espera a nivel laboral. Prefieren irse fuera de Andalucía y fuera de España porque allí encuentran más estabilidad, reconocimiento y mejores condiciones retributivas.

Por el momento, la Junta no ha dado ningún paso para mejorar los contratos que ofrece y fidelizar a los galenos que se forman en la comunidad autónoma, por lo que el problema no solo no se arreglará, sino que se agravará en los próximos años porque se jubilará un porcentaje importante de médicos.

Nuevo plan para Primaria

El Gobierno andaluz tiene previsto un nuevo plan sanitario que incorporará "de forma inmediata", en palabras del consejero de Salud, Jesús Aguirre, una serie de medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Atención Primaria y potenciar el uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial.

En concreto, según anunció Aguirre hace unos días en el Parlamento, la nueva Estrategia de Atención Primaria, para la cual se han retomado los contactos con las sociedades científicas, se fundamenta en desarrollar ocho líneas de actuación: mejorar la accesibilidad, gestionar de forma eficiente la demanda asistencial; promover la atención a la cronicidad, un modelo sociosanitario, el refuerzo de Salud Mental y apoyo a los cuidados paliativos; mejorar la atención a la comunidad; implementar nuevos perfiles profesionales, conseguir la desburocratización de la Atención Primaria; revisar la cartera de servicios y mejorar la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria y la comunicación.

Este anuncio ha indignado al Sindicato Médico Andaluz (SMA), que denuncia que el plan no ha pasado por mesa sectorial y pretende desviar a pacientes en lugar de incrementar la asistencia. Uno de los puntos más conflictivos es el de la puesta en marcha de las llamadas "consultas de acogida", en las que "enfermería se encarga de atender a las personas con patologías que deberían ser valoradas por el médico".

"Salud obvia el problema real que no es otro que la falta de médicos", asevera el SMA, para el que "se quiere suplir los contratos a los especialistas médicos contratando a más enfermeros para reducir costes, asignándoles tareas propias del médico".

Para mejorar la accesibilidad, el plan de Salud pasa por revisar los cupos en base a la demanda y a la actividad profesional de los equipos, así como por distritos y áreas. El objetivo es, según Aguirre, establecer "30 pacientes programados en agenda de médico de familia y garantizar una asistencia media estimada de diez minutos", una histórica reivindicación de los sindicatos profesionales.

Al respecto, desde el sindicato se preguntan "cuál sería el tope de pacientes que se verían al día y si se va a continuar en Atención Primaria la orden de 'demora cero' en donde a cualquier paciente que llegue al centro de salud, por el motivo que fuere, hay que verlo en el mismo día sin importar si el médico ya tiene citados a 50, 60, 70 pacientes o incluso más".