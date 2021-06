El centro de salud Fuensanta será el único que atenderá consultas por la tarde en Córdoba este verano

El centro de salud Fuensanta será el único que permanecerá abierto por la tarde en verano en el Distrito Córdoba-Guadalquivir, de forma que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a recortar los recursos reduciendo los ambulatorios que pasan consultas estos meses en horario de 15:00 a 20:00.

Si en los últimos años en el periodo estival estuvieron disponibles los centros de salud Fuensanta y Alcolea, en la capital, en este 2021 las opciones se reducen aún más. Aunque la Junta de Andalucía todavía no ha hecho público su Plan de verano -en el que deben también da cuenta de las contrataciones previstas-, en las puertas de acceso a los consultorios ya se puede ver un cartel con el aviso de cierre por las tardes hasta septiembre.

De hecho, esta medida entrará en vigor el próximo lunes 28 de junio y permanecerá hasta el 17 de septiembre. En este tiempo, todos los centros de salud del Distrito Córdoba-Guadalquivir (que incluye la capital y las comarcas del Alto y Valle del Guadalquivir) darán atención al público de 08:00 a 15:00. Solo el de Fuensanta abrirá de 15:00 a 20:00, de lunes a jueves.

Según esto, de los 22 centros de salud y consultorios que hay en el municipio de Córdoba, solo abrirá uno por las tardes.

En verano de 2018, antes del cambio en el Gobierno andaluz, fueron tres los centros que atendieron consultas en los meses de calor; el de Fuensanta, Alcolea y Santa Rosa. Ya en 2019, con Jesús Aguirre al frente de la Consejería de Salud, se redujeron a dos, una cifra que se mantuvo en 2020. Este año, sin embargo, el SAS ha vuelto a recortar este servicio.

Respecto a los dos puntos de urgencias extrahospitalarias -el ubicado en el Carlos Castilla del Pino y el del Sector Sur- mantendrán su horario habitual, de forma que atenderán a los ciudadanos de 15:00 a 08:00. Eso sí, las unidades móviles de urgencias cubrirán avisos desde las 08:00.

Sobre el resto de la provincia, la Junta tampoco ha precisado si las puertas de algún centro de salud estarán abiertas en las tardes de verano. El pasado año ya no abrió ninguno en el Área Sanitaria Norte ni en el Área Sanitaria Sur, por lo que la situación este 2021 podría ser similar.

En la presentación, a grandes rasgos, del Plan de verano a nivel andaluz, Jesús Aguirre explicó el pasado jueves que "el 87,7%" de los centros de salud "están abiertos mañana y tarde, y solo el 12,3% cierran por las tardes". Lo mismo ocurre con los consultorios locales y auxiliares, "los cuales están abiertos en un 97,8% y solo el 2,2% cierran por las tardes". En vista de que en Córdoba solo abrirá un centro por las tardes, la situación será muy distinta a la del resto de Andalucía y nada tiene que ver con las cifras ofrecidas por el consejero.

CCOO critica la "mala gestión"

Para CCOO, el cierre de los centros de salud de Córdoba en las tardes de verano responde a la "mala gestión de los responsables de la Junta, que son incapaces de cubrir las vacaciones del personal, generando así listas de espera". Por ello, el sindicato propone que se abra el Carlos Castilla del Pino por las tardes para "atender la sobredemanda del resto de centros y que se permita acceder a los pacientes desde el garaje".

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, asevera que "es innegable que la obligación de los gestores sanitarios es garantizar una prestación sanitaria pública de calidad y garantista, por lo que es su responsabilidad planificar las necesidades y dar cobertura a la atención sanitaria de nuestra sociedad".

Sin embargo, según indica, "esta reiterada petición que desde el sindicato no cesamos de plantear no se materializa en la realidad sanitaria y social porque nuestros gobernantes políticos no cumplen con sus compromisos electorales en materia sanitaria pública".

Por su parte, el responsable de Atención Primaria de CCOO, José Antonio López, manifiesta que "al final, la población es la que paga los platos rotos de las deficiencias de la gestión sanitaria pública ya que además de haber pocos profesionales de medicina y enfermería, en verano se encuentran de vacaciones, sin que se sustituyan, lo que motiva que además se generen lista de espera para poder ser vistos por su médico de familia o pediatra".

López explica que, según datos de la Administración sanitaria, "en verano suele disminuir la afluencia a los centros, pero este año no está siendo así, ya que, tras el año de pandemia, sin poder haber asistido a la consulta de su médico o enfermera, la población se encuentra con necesidad de retomar sus controles tanto analíticos como de revisiones, por lo que las citas para ser atendidos son largas, como nunca habían sido en esta época del año".

Ante esta situación, CCOO plantea que, teniendo en cuenta el problema de la climatología en Córdoba en época estival y la falta de profesionales sanitarios por la imposibilidad de contratar al no haber disponibilidad en bolsa, "una alternativa provisional sería pasar consulta por las tardes en determinados centros de salud para poder asumir la demanda". En ese sentido, recuerda que "disponemos de centros sanitarios en los que accedemos en coche al garaje y entramos en el edificio climatizado", por ejemplo el Castilla del Pino.

Así, la propuesta de CCOO es habilitar una consulta de médico de familia por la tarde para resolver problemas no urgentes y evitar que los centros de salud colapsen por las mañanas y se retrasen las citas programadas, con el consiguiente aumento de los días de espera para ser atendidos por un facultativo o enfermera.

Satse denuncia falta de información

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha recriminado a la Administración sanitaria andaluza que, estando ya a finales de junio, aún carezca de información sobre el Plan de vacaciones que se pretende establecer para estos meses de verano y "del tienen obligación de informar a las organizaciones sindicales en las distintas juntas de personal de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

La organización considera que dicha información es "relevante y fundamental para poder ejercer la labor de control sindical como legítimos representantes de los trabajadores, pues la situación en la que quedarán los centros sanitarios públicos andaluces y sus profesionales de cara a los próximos meses estivales repercute directamente las condiciones laborales en las que tendrán que ejercer su labor los trabajadores y, por consiguiente, en la atención que se vaya a ofrecer a la ciudadanía en general".

Por ello, Satse pide de "manera urgente" al SAS que aporte "toda la información al respecto, como así ya ha sido demandada en varias ocasiones, a fin de conocer el cierre de centros de salud previstos, las camas y servicios con los que se contarán abiertos en los hospitales de las distintas provincias andaluzas, así como el plan de contrataciones y sustituciones que se pretende llevar a cabo del personal sanitario, más concretamente de enfermeras y fisioterapeutas".