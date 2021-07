Contratos leoninos en Atención Primaria: el SAS cubre menos del 10% de los ofertados a médicos en Córdoba este verano

Llega el verano y, como cada año, los centros de salud de Córdoba se enfrentan al reto de superar unos meses en los que sus médicos se marchan de vacaciones, quedando sus cupos en manos de otros compañeros ante la inexistencia de sustituciones.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) busca a la desesperada cubrir esas plazas, pero, como ya han advertido desde la Junta en alguna ocasión, no hay médicos en bolsa. A esto se suma que los que acaban la formación de Médico Interno Residente (MIR) en Atención Primaria tampoco quieren esos contratos debido a las malas condiciones que ofrecen. Además, después de la experiencia que han vivido durante su formación, "ya saben lo que hay", señalan desde el Sindicato Médico de Córdoba (Simec).

Esto ha provocado que de los 31 contratos ofertados este verano en el Distrito Córdoba (la capital) para sustituir a médicos de familia solo se hayan cubierto tres, es decir, el 9,6%. En concreto, según los datos del Simec, el SAS ofreció 23 contrataciones a los MIR que acababan este año, pero solo los tres mencionados han aceptado. Aparte, había unos ocho contatos previstos en el Plan Vacacional que nadie ha querido quedarse.

La organización sindical tiene contancia de que incluso ha habido galenos que "se han ido porque la gestión de la Administración ha sido bastante torpe", lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de un profesional para la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que "ante esta falta de médicos, la privada quiere funcionar y está pegando bocados", señala Pedro Jiménez, vocal de médicos sin plaza del Simec.

"Para que un contrato sea atractivo tiene que ser estable y con una retribución que dé posibilidad de planificar un futuro", y no es el caso de los que se están ofreciendo en Córdoba y, por extensión, en Andalucía.

La situación es "extensible" al resto de la provincia, agrega Jiménez. "Nos encontramos con un panorama en todos los distritos en el que hay un déficit de profesionales muy grave", manifiesta.

"Todos los veranos estamos mal, pero cada año vamos a peor" porque en esta época queda al descubiero el "déficit de profesionales" que hay en Córdoba. Jiménez apunta que muchos jóvenes se van fuera de España "no solo por las condiciones retributivas, sino porque realmente están más respetados, tienen más estabilidad laboral y pueden disfrutar más de esta profesión". Aquí, "con cupos de hasta 60 o 70 pacientes al día, sin tiempo y sin medios, eso frustra al paciente y al profesional".

A esto añade que la situación se agravará en los próximos años porque se jubilará un porcentaje importante de médicos. "Las medidas a corto plazo son muy complicadas y a largo plazo, si aumentan las plazas en las facultades y de formación MIR, eso tardará 11 años en hacer efecto", asevera.

Esto se traduce en "problemas de accesibilidad para la población e incluso de seguridad de cara al paciente" porque "un profesional sobrecargado, exhausto, no te va a atender de una manera tan óptima", indica el vocal del Simec.

Por otro lado, "nos encontramos un problema de salud laboral tremendo", incluso con "patologías mentales" como ansiedad o depresión y otras no mentales como "cardiopatías isquémicas o infartos en profesionales que no tienen factores de riesgo".

De esta forma, el plan vacacional de la Junta lo intenta, pero "no aporta soluciones porque tenemos el barco hundiéndose y realmente no están desaguando", puntualiza Jiménez.

Una de las medidas que se toman en verano para paliar la situación es el cierre de los centros de salud por las tardes, "lo que no quiere decir que haya menos consultas, porque esas se pasan a la mañana". Además, el vocal del Sindicato Médico señala que la frecuentación baja por las tardes en verano porque los ciudadanos no quieren acudir al centro de salud debido a las altas temperaturas. Sin embargo, "el problema está en las personas que trabajan por las mañanas y se quedan sin poder ir a su médico hasta que vuelvan las consultas de tarde", apunta. La solución que tienen es ir a urgencias extrahospitalarias.

A este déficit de profesionales ha contribuido la Administración porque "no ha sido capaz de fidelizarlos o captar a los residentes, que se van porque las condiciones no son atractivas". Esto genera "un problema al que no se da solución".

Por otro lado, es "grave" el momento que viven los profesionales de Urgencias de Atención Primaria porque "soportan un nivel de penosidad y nocturnidad bastante importante". En este sentido, desde el Sindicato Médico piden "un uso razonable" de este servicio para que se pueda conservar la calidad asistencial.