Un cauce salpicado de música

Cultura, gastronomía, deporte, artesanía... Todo ello con el fondo inigualable del río Guadalquivir como eje vertebrador de unos afluentes que llevan a Estados Unidos, a América del Sur, a Nigeria o a Londres. Ríomundi celebra desde ayer su segunda edición con un programa casi inabarcable donde tienen cabida todos los gustos y donde los escenarios, las actividades y los puestos se suceden a una y otra orilla del Guadalquivir, salpicadas de cultura allá donde se mire.

La música es una de las claves de una cita que no se puede entender como un festival al uso. No hay una palabra bajo la que etiquetar la oferta musical de Ríomundi que ayer acogió dos de sus grandes conciertos, el de Lin Cortés, que se acompañó, entre otros, de Dellafuente, lo que consiguió llenar el escenario Guadalquivir de jóvenes (y no tan jóvenes) que llenaron el recinto. También en este escenario vino otro de los platos fuertes, el concierto de Fuel Fandango, con Nita como maestra de ceremonias en su Córdoba natal, acompañada de Alejandro Acosta, en un espectáculo que ahora recorre toda España mientras el dúo celebra su décimo aniversario.

Desde el entorno de la Calahorra a Miraflores, el paseo normalmente lleno de turistas fue tomado ayer también por los cordobeses, que ya desde última hora de la tarde acudieron curiosos a las citas que ofrecía Ríomundi. Desde exhibiciones de Taekondo a una batalla de gallos en la que no hay más arma que la música y la palabra. Precisamente el escenario Hudson, en el parque de Miraflores, fue el que concentró una mayor afluencia de público desde primera hora, sobre todo jóvenes entregados al rap. Hasta llegar de un escenario a otro, la gastronomía va marcando las paradas con opciones para todos los gustos.

Un caudal de arte llenó también la Ronda de Isasa de manera paralela al discurrir del río Guadalquivir de la mano del Conservatorio profesional de Danza Luis del Río, además de a Escuela de Artes Escénicas. La danza también como parte del patrimonio de esta ciudad y como parte de la oferta turística y de música de Ríomundi, el festival que alcanza su segunda edición con el firme propósito de marcar la agenda del inicio del verano cordobés. Porque Córdoba tiene mucho que decir en este festival a través de los distintos escenarios. El Támesis tuvo presencia cordobesa con el grupo St. George y Obssesión. Desde el Rin tomaron el escenario Carlos Mejías VJ, David Escudero, Trommel y Bea Tricks. mientras que en el Mississipi actuaron grupos como Surrounders o Nick Moss.

La noche musical se completó con Ni Funk ni Fank, Fabio Sabiá y Tropicalia Son en el Amazonas;Sara Habasha y Aboubakar Syla en Níger; el dúo de violinistas Happy Strings en el Danubio; y los ritmos del grupo cordobés de música folk Deilín en el Miño.

Y todo esto solo acaba de empezar. La música, la gastronomía, el deporte y la danza continuarán hoy.