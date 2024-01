"La gente se está cansando de la masificación del carnaval de Cádiz y eso a Córdoba le beneficia"

Se podría decir que el bar Los Romerillos forma parte de la leyenda del Carnaval de Córdoba. Allí se forjó, en 1967, la chirigota de Los Bebés, el mítico grupo que maravillaría años después en el Teatro Falla. Un cuadro honra aquel y otros tantos recuerdos en el rincón donde se hace esta entrevista. Es justo lo primero que señala Alfonso González, presidente de la Asociación Carnavalesca Cordobesa, cuando llega a Los Romerillos acompañado de Ángel Moya Luque, Zoqui uno de aquellos Bebés ilustres que ya peinan canas.

-Yo tengo todavía resaca de las navidades, ¿a usted le gusta que el Carnaval se adelante tanto en el calendario?

-Bueno, la gente del Carnaval está acostumbrada, nos amoldamos al calendario, si se adelanta casi 20 días no nos queda otra, no podemos hacer nada. Sí es verdad que cuando se te adelanta tanto tiempo cuesta un poco de trabajo, quizás nos viene a la ligera, pero siempre nos amoldamos, ya lo tenemos todo hilvanado, emperejilado.

-Esto sale a flote entre enero y febrero, pero los que lo viven por dentro dicen siempre que es un trabajo de todo el año. ¿Eso es así o es una pequeña exageración?

-No es ninguna exageración, de verdad, y te explico el porqué. Nosotros acabamos con la Gran Cabalgata del Carnaval, y las agrupaciones ya están pensando en el tipo que van a sacar al año siguiente. Y aunque se pongan en marcha después del verano, no paran de juntarse y se siguen viendo en todo el año. La asociación como organizadora igual, en el momento que acaba la cabalgata de Carnaval nos ponemos con los papeles que nos pide el Ayuntamiento para solicitar las subvenciones, pagar todo y, entre unas cosas y otras, nos metemos en septiembre. Solo paramos en agosto porque está todo parado. Y cuando acaba el verano empezamos otra vez a revienta calderas, y en un año como este que viene con 20 días de antelación, imagínate.

-Es decir, que el Carnaval del año siguiente se empieza a preparar en Semana Santa.

-Sí, sí. No tan intensivo como los tres o cuatro últimos meses, pero me consta que los grupos se reúnen y la organización igual, creando ideas, inventando cosas nuevas... Si nos referimos a las agrupaciones, el groso de su repertorio lo tienen montado porque requiere mucho ensayo, aunque siempre suelen dejar algo porque hay muchas novedades que pasan a última hora. Me acuerdo que cuando se separó Isabel Pantoja fue un jueves y el viernes le cantaron un cuplé en el teatro. Ahí está la imaginación y si llegas con una letra fresca, alegre, incisiva y encima es del día anterior, imagínate el pelotazo que pegas. Eso es una cosa que se trabaja mucho en los autores: la novedad y que no esté muy trillado el tema.

-¿Por dónde van los tiros este año?

-Cada autor es un mundo, así que cada uno tira por donde mejor le viene, pero el Carnaval de Córdoba, igual que el de Cádiz, está consolidado porque está muy abierto a todo. Yo creo que este año, sobre todo en comparsas, se va a escribir bastante de la guerra en Gaza, también de la de Ucrania, y luego hay temas recurrentes como la crítica política al Ayuntamiento o al Gobierno. Las chirigotas le sacan punta a todo, desde el última noticia que pase hasta cualquier chascarrillo. Luego, aquí no falta nunca el piropo a Córdoba, a la mujer cordobesa, a los barrios. Como te digo, es una cosa muy abierta.

"Las agrupaciones de fuera han bajado este año, mientras que las locales han pasado de 25 a 37 este año. Desde esa perspectiva, es mejor y es un triunfo"

-¿Está satisfecho con la programación del Carnaval de Córdoba de este año?

-Sí, estamos muy contentos. Lo primero, todo hay que decirlo, es que contamos con el beneplácito del Ayuntamiento y de la Diputación de Córdoba que también nos echa una mano, y cualquier cosa que proponemos, cualquier novedad, siempre están ahí y nos ayudan. Por ejemplo, este año tenemos como novedad el Carnaval en la periferia. Estamos muy contentos porque todo lo que tenemos en mente lo vamos sacando adelante y los plazos los estamos cumpliendo.

-¿Al final hay más o menos agrupaciones?

-Todos lo años andamos entre 40 o 50 agrupaciones. Es verdad que en éste, el concurso (COAC) ha bajado en una o dos agrupaciones, pero en el total de agrupaciones hemos subido. Se ha recuperado el coro, que es una modalidad que llevaba años desierta, las murgas han pasado de cinco a seis, las agrupaciones de mayores de seis a once. También es una novedad de este año, que lo que más han bajado han sido agrupaciones que venían de Sevilla, Málaga o Granada, mientras que han subido las agrupaciones locales y provinciales. Si lo miras desde la parte de que suba el Carnaval de Córdoba es mejor, porque hemos pasado de 25 el año pasado a 37, aunque las de fuera han pasado de unas 15 o 20, a cinco que vienen este año. Desde esa perspectiva, para la directiva de la asociación es un triunfo y una alegría ver que el Carnaval de Córdoba está subiendo.

-¿Cree que el Carnaval de Córdoba está en su mejor momento o los ha habido mejores?

-Yo tengo mi punto de vista personal, unos lo habrán hecho mejor y otros peor, pero respeto a todas las directivas que han pasado y creo que todas han aportado e intentado engrandecer el Carnaval de Córdoba. Aunque hay años en los que la cabalgata la recuerdo más floja o han venido menos grupos a participar en el concurso, en general siempre lo he visto bien. Es verdad que llevamos unos años en alza porque se han recuperado muchísimas cosas que estaban perdidas como el Festival de Primavera, el Carnaval en la periferia por las barriadas, el concurso de carteles, la fiesta infantil. Si eso lo unes a que las agrupaciones locales y provinciales de Córdoba están creciendo, yo creo que sí estamos en uno de los mejores momentos, aunque parezca que me estoy echando flores.

-¿Por dónde crece más la fiesta, por el COAC o por el Carnaval en la calle?

-Pues yo creo que crece en todos lo sentidos. Mira, el año pasado hicimos una iniciativa para las murgas, que hemos repetido este año y se han apuntado muchas más. Son gente que no tiene tiempo para preparar una agrupación más seriamente y montan su murga con cuatro amigos en un rato, se van a la calle y lo disfrutan igual. En el COAC ha habido años de 15 o 20 grupos, mientras que en los últimos siete u ocho años no hay uno que bajemos de las 50 agrupaciones. Y luego, la cantera es muy importante, sin ella no hay Carnaval. Este año hay dos agrupaciones juveniles y tres infantiles. Esos chavales que vienen apretando son los que dentro de cuatro o cinco años tienen que dar el salto a los adultos. Entonces, yo creo que crece a la par, tanto en la calle como en el concurso.

-Si tuviera que hacer un ránking por provincias de Andalucía, de más a menos cultura carnavalera, ¿en qué lugar colocaría a Córdoba?

-Es una pregunta complicada. Nosotros partimos de la base de que usamos el modelo de Cádiz, que es la primera y eso no tiene vuelta de hoja: todos cantamos como en Cádiz, queremos que la música suene como en Cádiz, etcétera. Lo digo con todo el respeto a las demás provincias porque a mí me consta, porque he estado, que hay un gran Carnaval en Jaén, en Málaga, en Granada, en Huelva… Si nos miramos en el espejo de Cádiz está claro que a todas nos queda un recorrido, pero todas las provincias tenemos nuestra propia idiosincrasia y todas son positivas. Pero, detrás de Cádiz, que es ese espejo para todas, yo creo que está la de Córdoba y, si no, le falta poco. Te hablo por número de agrupaciones, en montaje de cabalgata y todo lo que se organiza. Luego, si me preguntas por cultura carnavalesca, desde cualquier pueblecito perdido en la sierra de Córdoba o la de Granada a una gran capital como Málaga puede haber cultura carnavalera..., más o menos no te puedo decir exacto porque no lo sé.

"El boom gordo del carnaval ha estado en las redes sociales"

-¿El Carnaval de Cádiz eclipsa a los demás o nos beneficiamos nosotros del boom de allí?

-Te digo una cosa, yo no veo tanto boom del Carnaval de Cádiz, incluso creo que está más de capa caída desde hace unos cuatro o cinco años. No sé si es porque han fallecido comparsistas y chirigoteros ilustres que le daban mucho nivel al concurso o por qué, yo no soy crítico ni especialista para eso. Es más, este año han bajado bastante, no en nivel porque no lo hemos visto todavía, sino en cantidad de agrupaciones, creo que es el año con menos chirigotas y en cuartetos creo también han bajado.

-Yo me refería más al volumen de aficionados y espectadores que atrae. Por ejemplo, la final del COAC de Cádiz de 2023 tiene 500.000 visualizaciones en YouTube, mientras que la de Córdoba o la de Málaga 10.000 visualizaciones.

-Primero beneficia porque hay muchas agrupaciones de Córdoba que van a Cádiz. Y luego, toda esa globalización que antes no había -ahora hay ensayos generales en vídeo, estamos viendo Carnaval de Cádiz cada dos por tres-, creo que ha aumentado que haya más afición por el Carnaval.

-¿Y al contrario, en qué medida le puede venir bien al Carnaval de Córdoba esa saturación de agrupaciones o la aglomeración de gente en la calle que vemos que se produce en Cádiz?

-Hombre, en que la gente se cansa más del Carnaval de Cádiz. Antes se ponían muchos autobuses para ir allí a ver el Carnaval chiquito, la erizada...Yo creo que la gente se está cansando de esa masificación y que a Córdoba eso le beneficia porque la gente se queda aquí en su sitio.

-¿Y cómo se canaliza ese hartazgo para que puedan venir al Carnaval de Córdoba?

-Yo sé de grupos de otras provincias que iban a Cádiz todos los años y ya no van más porque saben que no pasan de ronda. En Cádiz son muy suyos y muy propios, y tú tienes que ir con una cosa muy muy buena para llegar a hacer algo en el concurso, y además se ha demostrado así a lo largo de los años. Entonces, yo creo que eso llega a cansar a los grupos de fuera. De Córdoba han llegado a ir cuatro o cinco grupos a Cádiz, este año van dos y me consta que el año que viene irá uno o ninguno. Que está muy bien lo de ir al Falla, "la meca", sí. Aquello es como el Bernabéu, ¿Quién no quiere jugar en el Bernabéu si organizan una copa para que cualquier equipo se apunte? Se apuntan hasta los de tercera. Pero luego ves que no, y que es imposible entrar en la cabalgata, y que vas a una erizada y es criminal porque no se puede coger un plato.

-En 2023, dos presentadores de Canal Sur presentaron un libro en el que atribuyen el boom del Carnaval de Cádiz a las retransmisiones por televisión.

-A parte de Canal Sur, que yo lo recuerdo de toda la vida viendo las finales, yo creo que el boom gordo del Carnaval ha estado en las redes sociales. Cualquier grupo pone por ahí la programación de sus actuaciones, vídeos de sus ensayos, cantando por los bares o por la calle. Eso antes no era posible y da un impulso brutal, se dispara.

-¿Se retransmitirá también este año el COAC de Córdoba por televisión o por internet?

-Sí, lo vuelven a retransmitir en PTV. Estuvimos hablando con Canal Sur, por lo menos para la final, pero no llegamos a un acuerdo.

-A raíz de ese boom, algunas agrupaciones gaditanas se han regularizado legalmente en los últimos años. ¿Este paso del amateurismo a lo profesional afecta de alguna manera al Carnaval?

-En Cádiz termina el Carnaval y las agrupaciones empiezan a hacer certámenes y giras cantando por teatros, pero eso creo que conlleva a una saturación de la gente. Antes hacían un festival en El Carpio o en Cabra y se ponía hasta la bola, ahora se hacen 30 festivales en Córdoba. Hay gente que ha visto ya a Martínez Ares 30 veces. Esa burbuja se acabará.

-Entiendo que esa industria en la que se empieza a convertir la fiesta no ha llegado a Córdoba, ¿no?

-Claro, aquí no estamos profesionalizados, aquí cuando acaba el Carnaval a lo mejor salen cuatro grupos punteros que cantan en algunos sitios un par de veces, pero nada que ver con el caché de Cádiz. Yo tengo amigos que viven del Carnaval todo el año, que están dados de alta, tienen su contrato y dependen de las galas que tienen en el año, como cualquier artista. Yo lo veo perfecto mientras la gente compre entradas. De hecho, nosotros los hemos visto aquí en Córdoba. En Córdoba no es que nos falte calidad, porque la hay, pero tenemos otra forma de ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros el primer Festival de Primavera lo hicimos con todos los grupos de la final de Córdoba y fuimos ¾ de entrada en la Axerquía. Ahora, traes a dos grupos punteros del Carnaval de Cádiz y se llena. Con esto te quiero decir que se intenta y en Córdoba arrastramos a gente, pero no en esa cantidad, ellos son profesionales y son en los que nos fijamos. Aquí nos apañamos con lo que tenemos.

-¿Qué tres cosas recomendaría no perderse del Carnaval de Córdoba?

-Serían muchas pero como me dices solo tres... Lo primero, la Salmorejá, que es el pistoletazo de salida en La Corredera donde se elige al Sultán y la Sultana, cantan agrupaciones y aquello se pone hasta la bola. Lo segundo, el Carnaval de mayores: es una cosa muy bonita cuando ves a los mayores, que llevan tres meses cosiéndose sus trajes, montando sus letrillas con monitores que nosotros le ponemos y llegan al teatro tan ilusionados que parecen nenes chicos. Lo tercero sería la cabalgata o el pasacalles del Puente Romano. Esas tres cosas no fallan.