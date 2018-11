Fusión entre gastronomía, radio, vino y humor

Cuenta el periodista Sergio Sauca que, a la hora de tomar un salmorejo, el mejor vino que hay que beber de acompañamiento es un fino, mientras que el maridaje perfecto para un rabo de toro es un palo cortado.

Son dos de las propuestas de este amante de los vinos y creador del blog especializado www.elsaucacorchos, que ayer fue uno de los participantes del programa Canela fina, un showcooking radiofónico en el que se mezclan la cocina y el humor.

El programa, que se celebró en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), es una iniciativa en la que participa la Cátedra de Gastronomía de Andalucía y que lleva a cabo de la Cadena Ser. El cantautor Pepe Begines y el humorista Juan Carlos Ortega completaron la nómina de participantes.

Así, en un maridaje también entre la Universidad, la radio y la cocina, Sauca considera que "España a nivel gastronómico es un ejemplo a seguir". "Los cocineros se llevan de maravilla y siempre defienden la cocina española", dice.

Claro que también se refiere al mundo del vino, al que considera necesario que su sume al boom gastronómico para aprovechar su tirón actual. "Este tipo de iniciativas sirven para, primero, que la gente disfrute, que es lo más importante de todo y, segundo, para potenciar las cosas que se hacen bien en cada zona", sostiene Sauca, quien insiste en que "tenemos buenos vinos, buena gastronomía, hay productos autóctonos y, se trata de eso, de reunirnos un grupo de gente, de hablar de la cocina de la zona y aconsejar sus productos".

Y así, entre comentarios, chispas de humor inteligente y música, se desarrolló el programa que contó también con la intervención del chef David de Jorge, conocido como Robin Food, y sus particulares guarrindongadas.

Él también lo tiene claro y cada vez que se aventura en el programa Canela fina, "más que a cocinar, lo que vengo es a aprender". "Esto es una reunión de amigos y no voy a hacer ninguna cosa complicada". No obstante, sí que deleitó al público que se reunió en el salón de actos de la UCO, ya que aliñó "de una manera especial" unas olivas y también preparó un chorizo cocido al vino tinto, "que es una cosa que me gusta mucho".

Y, claro, sus archiconocidas guarrindongadas también aparecieron y presentó molletes rellenos de leche condensada y anchoas en salazón.

De Jorge también echa la mirada atrás y cuenta que viene mucho a Córdoba y que, ayer mismo, en el restaurante donde almorzó preguntó si todavía hacían el bienmesabe, "un postre que comía cuando venía de pequeño con mi padre".

No se olvida el chef de aludir a la variedad de productos que se cultivan en Córdoba, al asegurar que es cocinero y que "gran parte de mi despensa la forman los productos de Córdoba". Las localidades de Montoro o Villanueva de Córdoba son algunas de las que visita con frecuencia, porque "hay una buena dehesa y para conocerla hay que venir".

El chef considera que la cocina española "no ha tocado techo" y una de las razones es, a su juicio, "porque hay gente joven que tiene mucha capacidad para hacer las cosas". En Córdoba, continúa, "hay gente muy valiosa, como Jhon Mcelyea, que es el ejemplo de gente que, sin ninguna duda, ha pasado por encima de las generaciones anteriores".

"Es lo que dice mi socio y amigo Martín Berasategui, que las generaciones que vienen detrás vienen pegando muy fuerte y con capacidad para poder hacer las cosas mucho mejor que quienes les han enseñado el oficio".

Para De Jorge, también "hay que ser consciente de la riqueza que tenemos en este país, que es un paraíso", y alude a la presencia de la gastronomía en la Universidad: "Las cosas de comer son muy importantes y la gente de la gastronomía no deja de ser una mezcla de muchas cosas: música, literatura, riqueza... Es una fusión".