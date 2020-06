El sector del autocar vuelve a recorrer Córdoba ante la falta de respuesta del Gobierno

Los profesionales del transporte de viajeros por carretera han vuelto a movilizarse por Córdoba en señal de protesta ante la falta de respuesta por parte del Gobierno tras su marcha hace dos semanas. Una nueva caravana, esta vez de 35 autocares, ha recorrido la capital desde El Arenal hasta Vallellano para visibilizar su situación de vulnerabilidad tras tres meses sin actividad económica a causa del coronavirus.

El responsable de Transportes Arrecife, José Flores, ha declarado que "desde el día 10 no se nos ha escuchado para nada por parte del Gobierno", mientras que sus reivindicaciones son las mismas. En calidad de portavoz, ha explicado que el sector lleva desde marzo sin trabajo, mientras que el Gobierno "no nos responde a cuestiones como las moratorias o la prórroga de contratos como los escolares".

En especial, Flores ha destacado que estas empresas no pueden hacerse cargo de pagar parte de la Seguridad Social porque "no estamos trabajando nada". Además, ha recordado que "de momento no tenemos ningún tipo de ayuda, al contrario que el transporte ordinario", por lo que ha afirmado que "nos sentimos totalmente abandonados".

Flores, al igual que todos los empresarios del sector, ha insistido en que "durante todo este tiempo hemos estado trabajando para que los autocares estén más limpios si cabe", al igual que han incluido elementos como el gel hidroalcohólico en la puerta para garantizar la higiene.

En este sentido, ha aclarado que los vehículos "son totalmente seguros y están completamente preparados", por lo que no hay inconveniente en alcanzar el aforo completo, como ya se permite. Sin embargo, la respuesta de la población está siendo escasa, ya que "de momento no tenemos nada, no sabemos cuándo vamos a poder trabajar con normalidad".

Esta falta de reservas y movimiento es un claro agravio para las empresas. Según ha aclarado, el precio de adquisición de un autocar ronda los 240.000 euros, lo que se traduce en un gasto de 7.000 euros mensuales en el que se incluye el mantenimiento del vehículo y el pago al conductor. Por ello, ha señalado que "es posible que, cuando acabe esta crisis, muchos de los que estamos aquí no vayamos a sobrevivir".

El responsable de Autobuses Villatoro, Francisco Villatoro, ha declarado que "somos muchas empresas en Córdoba y nos estamos uniendo para superar esta situación tan delicada". Marchas como esta demuestran que "tenemos que hacer equipo para salir de esta crisis tan grave", ha apuntado.

Ante esa situación crítica aparece la duda de saber cómo van afrontar el verano, con la temporada ya iniciada. Villatoro ha matizado que "nuestra principal ocupación ahora serían los viajes a la playa y las bodas, pero no hay nada". Sobre los segundos, ha reconocido que "algunos compañeros se están atreviendo a ir, tímidamente, pero aún no está claro el tema del aforo o cuánto tiempo te permiten".

Con todo ello, los empresarios y trabajadores del sector se han manifestado en un nuevo intento por hacerse oír, ya que la incertidumbre que rodea a la crisis del coronavirus les afecta a ellos de manera especial. Con el turismo internacional prácticamente perdido y poco movimiento en el territorio nacional, ni siquiera tienen la certeza de que los colegios vuelvan a la normalidad en septiembre, por lo que piden soluciones para evitar la quiebra de la mayoría de empresas.