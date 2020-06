Los guías turísticos piden que la ayuda a los autónomos se mantenga ante la escasa demanda

La Asociación Profesional de Informadores Turísticos (APIT) de Córdoba ha realizado una concentración en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral para pedir que la ayuda a los autónomos se extienda hasta finales de año. Así lo ha manifestado su presidente, Luis Álvarez, quien ha explicado la situación crítica que viven los guías (esta asociación representa a 51 en Córdoba) y el sector turístico en general debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Álvarez ha manifestado que "un verano sin turistas en una situación que no se ha visto nunca en Córdoba en las últimas décadas", con especial ausencia de visitantes internacionales. Las reservas de las empresas se han ido cancelando paulatinamente desde el inicio del estado de alarma y ha aseverado que "se puede tener la completa certeza de que, si queda algún grupo aislado, será en diciembre".

Así, desde el sector dan el año por perdido. El presidente de APIT ha argumentado que "el invierno ha sido una temporada baja especialmente mala, pero teníamos ilusión porque había muchas reservas". Sin embargo, dada la situación, muchas de ellas se han ido cancelando, de modo que no hay ninguna "hasta el 30 de noviembre".

La apertura de fronteras, según Álvarez, no asegura que el número de visitantes se vaya a ver aumentado. A pesar de que se puede interpretar que puede ser una oportunidad de recuperación para el sector, ha recalcado que "no va a ser así en un 90%", ya que recuerda que el turismo internacional se canaliza a través de las grandes empresas que funcionan con reservas que se realizan con varios meses de antelación.

Álvarez ha indicado que "el que tuviese reservado para julio o agosto y ha cancelado, ya no va a venir", por lo que las opciones recaen en el turismo nacional "si el dichoso virus no va a peor", aunque ha apuntado que éste no compensa las pérdidas y que, por lo tanto, "el sector turístico está abocado a un desastre completo, vamos a pasar hambre si seguimos así".

El colectivo ha aprovechado la concentración para mostrar carteles con los que han reclamado la certificación oficial para realizar el trabajo de guía turístico. Se trata también de una reivindicación con la asociaciones como APIT ha luchado durante los últimos años en una lucha contra el intrusismo laboral.

La falta de visitantes que aquejan estos profesionales del turismo se puede ver reflejada en la afluencia que han presentado los museos cordobeses en su reapertura, en especial enclaves como la Sinagoga, acostumbrados a miles de personas diarias.

El entorno de la Mezquita-Catedral y las calles de la Judería son un fiel reflejo de lo que la ciudad ha perdido con la pandemia. No obstante, desde el Ayuntamiento y desde el resto de instituciones están trabajando para tratar de dar el impulso necesario al sector, reclamando que Córdoba es un destino seguro e igual de interesante que antes de la crisis sanitaria.