¿Qué animales se pueden reproducir en el Zoo de Córdoba?

En Zoo de Córdoba ocupa una extensión de casi cinco hectáreas en las que habita más de un centenar de especies animales. Pero, ¿todas ellas se pueden reproducir? La respuesta es no ya que "por responsabilidad" hay que mantener un control de la población en general, tanto de las especies que están incluidas en programas de conservación como las que no lo están.

"Las instalaciones tienen unas dimensiones y si no tienes un destino concretado, no puedes dejar que los animales se reproduzcan libremente", señala el director del Centro de Conservación, Antonio Torrecilla, aclarando que hay "unos estándares de bienestar animal que hay que cumplir".

El Zoo de Córdoba está vinculado a varios programas de conservación, por lo que son los coordinadores los que indican qué animales pueden criar y cuáles no. Es decir, no se puede dejar a la naturaleza que siga su camino porque luego hay que buscarle un "acomodo a las crías que nazcan, o bien en el medio natural o bien en otro zoológico". "Nosotros no tenemos la capacidad de decidir cuándo se cría", sino que el centro depende de la coordinación de cada especie, destaca Torrecilla.

Por ejemplo, el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP), al que está vinculado el centro cordobés, está enfocado a la mezcla genética entre los zoos del continente, pero solo incluye a los animales que necesitan un mayor grado de conservación. En Córdoba, hay 15 especies dentro del EEP: la tortuga de estanque de cuello rojo, lemur blanquinegro, mangabey de coronilla blanca, macaco de Gibraltar, dril, gibón de mejillas blancas, leopardo de Sri Lanka, lobo ibérico, tapir sudamericano, hipopótamo pigmeo, cernícalo primilla, mono de Brazza, tití pigmeo y cocodrilo enano.

Una de las especies que "sería bueno que criaran, aunque todavía no lo han hecho", son los monos de Brazza. Desde hace tres años, el zoo cuenta con una pareja que está en periodo de adaptación y todavía no se han reproducido. "Estamos a la espera porque tienen que reunirse una serie de condiciones que, aparentemente, las reunimos, pero la naturaleza también es caprichosa", explica. Esto quiere decir que, al igual que ocurre con los humanos, puede haber parejas que no conecten.

Por ejemplo, tienen una pareja de águilas imperiales que no son aptas para estar en la naturaleza ya que proceden del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares o de incautaciones. La hembra está plenamente desarrollada, pero el macho, por unos disparos de escopeta, no tiene el ala bien, con lo cual, "aunque hemos hecho algún intento de reproducción, es inviable porque el macho no está en plenas condiciones y la hembra no se va a dejar pisar", explica Torrecilla.

También hay que asegurarse de que el acercamiento entre los animales de distinto sexo se lleve a cabo sin que sufran daños. Por ello, las instalaciones normalmente tienen dos partes para así poder separarlos. "Rotan por los espacios para que se vean y se huelan hasta que tengan una relación fiable en el sentido de que no se van a hacer daño", aclara el director del zoo.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los hipopótamos pigmeos, que solo se pueden acercar si están en periodo de celo. El resto del tiempo tienen que estar separados. Por eso, el proceso de acercamiento es complicado y "hay que hacerlo con muchos ojos mirando".

Dentro de los programas de conservación, los coordinadores de cada especie son los que ceden a los animales y plantean los requerimientos técnicos que necesitan las instalaciones. Ahora, el zoo está ultimando el recinto que ocupará una pareja de rinocerontes indios. Uno vendrá de Polonia y la hembra llegará de otro lugar para mejorar la mezcla genética. Al igual que ocurre con los hipopótamos pigmeos, esta especie tampoco puede juntarse salvo cuando está en celo.