El alcalde de Córdoba confía en que el proyecto del convento de Regina esté listo en el plazo de dos años

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asegura que los proyectos que se contemplan para los antiguos conventos de Regina y Santa Clara, uno como espacio para artistas contemporáneos y el otro como sede para las cofradías y el arte cofrade, van "bien", al tiempo que confía en que "fructifique" el impulso al Cordel de Écija, con una zona residencial y comercial y la construcción del puente que una el Sector Sur con la zona de los hospitales.

El primer edil apunta que el proyecto del convento de Regina "ha tenido vicisitudes, todas relacionadas con la contratación administrativa, pero afortunadamente ya está desatascado, y ahí va una actuación bastante ambiciosa de actuación en el edificio y luego se actuará en la parte exterior también para recuperarlo y tener un espacio que es un gran contenedor cultural".

Según expone, "hoy en día desde los sectores creativos y creadores reclaman tener espacios donde puedan exponer, fundamentalmente artistas contemporáneos, sin que haya una colección permanente", de manera que "ese es el camino que va a llevar Regina".

Además, resalta que "hay otros espacios, también en el casco, que se van a recuperar con museos", como es el caso del Convento de Santa Clara, "que se va a destinar al Museo de las Cofradías, como ya se dijo en campaña, y que también va a buen ritmo".

Por tanto, Bellido declara que "ahora mismo, de proyectos que están en el casco, Regina y Santa Clara van bien", y tendrán usos "en función de las distintas necesidades que tiene la ciudad, que tiene que tener espacios para las cofradías y espacios para los creadores contemporáneos".

En el caso de Regina, considera que "en dos años debe estar listo", mientras que "Santa Clara tiene complejidad". "Va bien en el sentido de que se desarrolla, pero al final meterse en una obra de estas características y recuperar un espacio tarda un tiempo", señala el regidor, quien agrega que serían "más o menos los mismos plazos" que con Regina.

Al respecto, asevera que "va bien, porque se tiene el proyecto, la financiación y se va a sacar a licitación", de manera que "los pasos se dan de forma correcta, pero luego todas estas actuaciones requieren un tiempo de obra", apostilla.

Por otra parte, en relación a proyectos del Sector Sur y el Campo de la Verdad, Bellido señala que "hay retos en esa zona que ya están afortunadamente muy bien enfocados, como son el Polideportivo de la Juventud, que ya está la licitación sacada y ese vacío que había ya se va a cerrar", así como "el Estadio de San Eulogio, que ya está en obras la primera fase y se saca la segunda fase, con el proyecto que se quedó completamente terminado", de modo que "son dos grandes proyectos en materia deportiva en ese distrito que van bien".

Reordenar Miraflores

El regidor comenta también que "en Miraflores hay un problema urbanístico, fundamentalmente, y fue objeto de bastante debate en campaña".

"El problema es que lo que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) era una zona verde hoy es un equipamiento, el C3A, y lo que era para construcción del centro de Miraflores ahora es una zona verde". De este modo, asevera que "en el marco de los trabajos del PGOU se va a reordenar la península para que se adapte la realidad del día de hoy al urbanismo, porque ahora mismo está al revés", puesto que "nos comimos una zona verde por poner el C3A y hay que devolvérsela a la ciudad", subraya.

Al hilo de ello, precisa que "en ese espacio especialmente, cuando uno va al detalle se da cuenta de que está en una zona de influencia del río, en zonas inundables", por lo que "también hacer algunas actuaciones allí tiene cierta complejidad", porque "hay que tomar soluciones arquitectónicas que permitan salvar esa inundabilidad", de manera que "complica las soluciones".

Pabellón en Poniente

Otro de los proyectos a los que hace referencia y que el alcalde del PP presentó en la campaña electoral es la construcción de un gran pabellón en la zona de Poniente, junto a una piscina también en la misma zona, el primer edil apunta que ahora mismo están "definiendo los suelos, donde puede ubicarse".

"Se han abierto las posibilidades más allá sólo de Poniente, porque buscamos un suelo que no moleste a los vecinos, que no suponga para nadie un inconveniente", transmite.

Bellido afirma que "se busca una ubicación que no genere molestias, ni conflicto, y que además tenga todo lo que debe tener una instalación de estas características: fáciles accesos, aparcamientos cerca, que no genere ya no sólo molestias a los vecinos, sino que no afecte la movilidad en la ciudad y sea cómodo para los usuarios".

El primer edil reconoce que "ahora mismo hay algunas alternativas" y "no sólo se contempla Poniente, sino también otras zonas de la ciudad, pero todavía se está en los trabajos previos".