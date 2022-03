El alcalde de Córdoba mira al futuro exigiendo "diálogo y moderación" entre todos los actores

Tras dos años de pandemia, la colaboración renovada entre la Asociación Córdoba Nuevo Milenio y la Fundación Cajasol han recuperado su espacio de debate y reflexión, bajo la nueva denominación Diálogos Córdoba Foro Amador Jover, en homenaje a su "verdadero impulsor", recientemente fallecido.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha tenido el "honor" de ser el primer ponente invitado para ofrecer una conferencia sobre los nuevos retos que tiene la ciudad de cara al futuro. En poco menos de una hora, Bellido ha dejado plasmada su idea de Córdoba frente a parte de su equipo de gobierno y un público atento en el Círculo de la Amistad. Un cóctel de optimismo, ilusión de proyectos en mente y autocrítica, "porque siempre hay algo que mejorar".

De la mano de un tridente ambicioso, como las mejores delanteras de Europa, Córdoba lidera sus ambiciones de futuro. En la cabeza de todo está la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). "No fue un regalo, ni una jugada de despachos", se ha defendido Bellido ante quienes promueven las dudas sobre la adjudicación del proyecto; más bien, "es una historia de éxito colectivo", ha señalado. "Teníamos el mejor proyecto y ahora tenemos una gran oportunidad", sobre todo por sus cifras -350 millones de inversión y 1.700 empleos directos- "para atraer a empresas de logística e industria 4.0", ha rematado el alcalde.

El segundo de los proyectos con los que Bellido pierde el sentido es el acuerdo firmado con la Fundación Thyssen-Bornesmiza, "que colocará a Córdoba en el top del arte contemporáneo internacional". El propio Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, lo calificó como "un pelotazo" el día que se presentó el convenio. El deseado estreno en el C3A tendrá lugar el próximo 1 de abril con la colección Abundant Futures.

La tercera columna que complementa a estos dos "proyectos de futuro transformadores", según ha calificado Bellido, es dejar hecha una Agenda Urbana 2030 antes de que acabe su mandato y que se continúe "independientemente de las elecciones de 2023", ha manifestado el primer edil. La intención es "que se respete una hoja de ruta, sea quien sea el que gobierne", y que no se dé lugar a los "bandazos" con proyectos a medio hacer metidos en los cajones de Capitulares. Eso "exige diálogo y moderación" entre los partidos políticos y mantener una "visión alejada del sectarismo".

Entre el resto de los objetivos para convertir a Córdoba en una ciudad "vendedora, saludable y con una oferta turística atractiva", Bellido ha mencionado el anillo verde con parques en la zona de Levante de la ciudad, la remodelación definitiva del estadio El Arcángel, la Ronda Norte, "demostrar nuestro potencial" en el Centro de Ferias y Convenciones... Aún queda mucho por planchar, pero lo importante es "dejarse de pegos" y dedicarse a lo necesario, ha mantenido el alcalde.

Asuntos como una herida clavada en el corazón. La recuperación de la propiedad de Caballerizas Reales. Algo que es más que simbólico para darle luz verde al centro internacional del caballo. Una colaboración público-privada.

Aun así, y paradójicamente, "si algo hemos aprendido en estos años es que no se pueden hacer planes a futuro”, ha destacado el alcalde, que no ha afirmado no esperarse todo lo que le ha tocado desde que tomó posesión de su cargo. Una pandemia "que nos ha retrasado en lo que queríamos hacer" y ahora una guerra en Europa.

Cultivar el presente es el "principal reto" con el que Bellido ha empezado su ponencia dando la importancia a resolver los problemas de los ciudadanos, "aunque parezcan obviedades y perogrulladas", se ha excusado Bellido.

Hecha la disertación, ha llegado el incidente inesperado. El turno de preguntas se ha abierto de forma abrupta. Micrófono en mano, un señor ha interpelado que lo que Bellido había expuesto se trataba más de "Cordobilandia" que de una Córdoba real, "que se sitúa como una de las ciudades con más tasa de paro de España, con más pobreza...". Y hasta ahí ha podido decir porque, a pesar de las florituras iniciales apelando a la importancia del diálogo en un situaciones tan complejas, no le han dejado continuar.