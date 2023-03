Una actriz de Córdoba protagoniza la última campaña de Igualdad: "La sociedad decía que, si no era delgada, no sentirían deseo por mi"

La actriz y bailarina afincada en Córdoba Lyzeth Bedoya Escalante protagoniza la última campaña del Ministerio de Igualdad, Ahora que ya nos veis, hablemos, con la que busca fomentar el diálogo y la conversación en torno a la sexualidad, así como lograr la eliminación de tabúes y la aceptación del cuerpo como forma de experimentar una sexualidad más sana.

La colombiana, afincada hace ya seis años en la capital cordobesa, es actriz (de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba) y bailarina y ha hecho una reflexión propia sobre lo que ha significado el anuncio para ella, consciente de que iba a mostrar su lado más vulnerable, que "lo vería toda España" y temiendo que "habrían miles de críticas negativas sobre el anuncio y sobre mi físico". Por todo esto, reconoce que "hace años era impensable para mi exponerme así, tal cual soy".

Lyz, como es conocida en el mundo de las artes escénicas en la ciudad, expresa que "hace un par de años era yo quién apagaba la luz, me sentía incómoda si me tocaban", y hace una crítica colectiva: "fueron tantas las veces que la sociedad me dijo que si no era delgada nadie llegaría a sentir deseo sexual por mi, que incluso con mis parejas lo dudaba y seguía preguntándome si, tras verme, seguirían teniendo las mismas ganas".

El resultado de la campaña, elaborada por la agencia Ogilvy Madrid, ha generado diversas reacciones, desde personas que preguntan el costo de la misma o que han ironizado con que el Ministerio "ha descubierto el sexo". Pero en la otra cara de la moneda se evidencia la importancia de hablar del tema, pues la actriz ha recibido numerosos mensajes de agradecimiento "por el valor, por darles voz y por representarnos sin miedo al que dirán" y ha aprovechado para contar episodios relacionados con su físico que marcaron su autoestima, como una clase de Interpretación de la que salió llorando tras ser incapaz de mostrarse en ropa interior.

Tal y como puede verse en las distintas piezas que forman parte de la campaña, como fotografías y un spot publicitario, la educación sexual "es representada en un sentido integral, sin limitarse al sexo, tratando otras vertientes como la aceptación del cuerpo, el respeto al otro, los cuidados y la corresponsabilidad, el consentimiento, la diversidad o la evolución de la relación con la sexualidad a lo largo de la vida de cada persona". También como una educación sexual para la igualdad, que desde el Gobierno consideran "fundamental para prevenir, identificar y actuar frente a las violencias machistas".

El audiovisual incluye a una pareja "no normativa", otra con discapacidad, un padre y su hijo ("para poner en valor el importante papel de los hombres en la educación sexual"), o una mujer de 60 años. Además, el guion menciona que "en España de esto no se habla", en referencia a que hay quien "apaga la luz para hacerlo" o del placer de las personas con discapacidad.