El aceite de oliva virgen extra se reivindica desde Las Tendillas: "Es el ingrediente mudo de la dieta mediterránea"

La céntrica plaza de Las Tendillas de Córdoba se ha convertido este fin de semana en toda una almazara con la celebración del que ha sido el primer festival Córdoba Virgen Extra. Una cita que aspira a hacerse hueco en el calendario de fiestas de la capital cordobesa y por la que han pasado, según la organización, alrededor de 15.000 personas atraídas por el oro líquido que se produce en la provincia.

Demostraciones de cómo se extra el aceite de oliva, catas dirigidas y la oportunidad de degustar pan con algunos de los aceites de oliva virgen extra cordobeses son solo algunas de las actividades que se han desarrollado desde el pasado viernes y que han captado la atención de tal cantidad de personas.

Tantas que, según ha reconocido a El Día el secretario general de la Denominación de Origen de Aceite Virgen Extra de Baena, José Manuel Bajo, este primer festival ha sido "un éxito rotundo, la ciudadanía cordobesa ha respondido de forma increíble". "Es una verdadera barbaridad, ha habido muchas personas en espera para las catas", ha añadido.

Este mismo domingo, último día del festival, ha sido buena prueba de este ejemplo. No había alcanzado aun el mediodía y eran varias decenas de personas las que se encontraban en una de las zonas de Las Tendillas reservadas para una cata de aceite de oliva virgen extra, desde la que se ha explicado las diferentes fases en las que se analiza el zumo de oliva.

El principal objetivo de esta cita, ha continuado Bajo, ha sido "dar a conocer la cultura del aceite de oliva virgen extra; y esto es solo una parte de lo que hay en la provincia de Córdoba".

El festival ha contado con la participación de más de 40 productores, almazaras, cooperativas e industriales de todas las comarcas cordobesas, que no han parado de explicar desde sus expositores las bondades de sus aceites, que los han ofrecido con trozos de pan. Sin duda, un buen reclamo para todo el público que se ha acercado hasta Las Tendillas.

Bajo, además, ha reivindicado una vez más el papel esencial del aceite de oliva virgen extra. Es más, a pesar de que se trata de un producto "básico", la ha comparado con el agua. "No le damos importancia a la marca de agua, pero sin embargo, sin agua no vivimos y, sin aceite de oliva virgen extra no hay gastronomía cordobesa ni mediterránea", ha considerado.

El aceite de oliva virgen extra, ha continuado, "es un ingrediente tradicional, habitual y los grandes cocineros tampoco le han dado la importancia que tiene". "Siempre decimos que es el ingrediente mudo de la dieta mediterránea, nadie habla de él y, por eso, hemos venido a darle voz en Córdoba; las denominaciones de origen, junto con con otras organizaciones, lo teníamos claro", ha insistido.

Ante el éxito de este primer festival, el secretario general de la Denominación de Origen de Aceite Virgen Extra de Baena ha recordado que esta cita se repetirá porque "ya hay un compromiso" para ello. Eso si, ha admitido que para una próxima edición también se tienen que "mejorar algunas cosas, ampliar el número de actividades y meter esta celebración en el calendario de actividades de fiestas o festivales de Córdoba"

No obstante, a su juicio, para futuras ediciones no estará mal sacar esta cita oleícola fuera de la capital y también de la provincia y "hacer cosas bajo la marca Córdoba Virgen Extra".

A la cita también ha acudido este domingo la secretaria general de la Denominación de Origen de Lucena, Patricia Caraballo, quien ha coincidido en señalar que el festival "ha sido un éxito rotundo porque no esperábamos tanta afluencia de público". El reto ha sido "dar a conocer al público el producto que tenemos en la provincia; un producto estrella de todas nuestras denominaciones de origen", ha resumido.

Ambos responsables han aludido a la sequía y al elevado precio que ha alcanzado en los últimos meses el litro de aceite. Respecto a la ausencia de lluvias, Bajo ha recordado que hasta el momento "el aceite que hay ya está producido y tiene la calidad de virgen extra". "Espero que el Señor nos regale mucha agua y que el año que viene tengamos mucha calidad y cantidad suficiente para generar trabajo, mano de obra y riqueza en nuestras comarcas", ha señalado.

Todo ello, ha insistido para que "el consumidor tenga acceso al aceite". "Se habla del precio del aceite, pero podemos hablar también de la escasez; el precio es porque no hay", ha concluido.

Los organizadores de esta cita, y que darán continuidad a Córdoba Virgen Extra, son el Consorcio de la Gastronomía Cordobesa, las Denominaciones de Origen de la provincia Baena, Lucena y Priego de Córdoba, la asociación de almazaras industriales Acora, la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, y la asociación de aceites de calidad QV Extra. Todas bajo el amparo y la financiación de la Diputación de Córdoba a través de Iprodeco, Ayuntamiento de Córdoba, y con el patrocinio en esta edición de Caixa Agrobank. Además, se ha contado con la colaboración de otras muchas instituciones como El Corte Inglés, Roldán, Covap, las DOP Montilla Moriles y Los Pedroches, Hostecor y Sabores de Córdoba.