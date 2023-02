Vox Córdoba se compromete a incrementar los recursos de la Policía Local

La candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, se ha mostrado tajante este sábado en la Fuensanta al afirmar que, si gobierna en la ciudad, "los capítulos violentos que sufren los cordobeses no solo en esta barriada sino en muchas otras, bajarán notablemente porque para nosotros la seguridad es una prioridad”.

Almagro ha insistido en que “los robos, asaltos, incluso, como vimos hace unas semanas usando explosivos en una entidad bancaria no son hechos aislados". "Los vecinos de la Fuensanta viven con miedo ante nuevas formas de violencia, que unidas al trapicheo y a los asaltos en la calle hacen que los cordobeses no se sientan seguros, y por tanto no se sientan libres para vivir sus calles, sus comercios, ni siquiera en sus propios hogares”.

Por eso, la candidata de Vox se ha mostrado contundente: "No vamos a ponernos de perfil en este sentido. En Vox cuidamos lo nuestro, a nuestras familias, a nuestros barrios, nuestra economía. Con esta situación actual las familias están inseguras, los barrios quedarán desérticos, os comercios tendrán que cerrar".

Almagro se ha comprometido a incrementar los recursos humanos y materiales de la Policía Local, para que,"con la profesionalidad que los caracteriza, puedan prestar el mejor de los servicios a los cordobeses".