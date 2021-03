La Viñuela: el SOS del comercio de Córdoba frente a la pandemia

La pandemia ha hecho y está haciendo mucho daño a sectores como el del pequeño y mediano comercio y de cercanía cordobés. El Centro Comercial Abierto (CCA) Viñuela, ubicado en una zona en la que residen en Córdoba más de 14.000 personas y que le da vida a la misma, es un ejemplo de ello. Antes de la llegada del covid, el nivel de ocupación de los locales que hay repartidos por la zona era, según reconoce el presidente del CCA Viñuela, Manuel Calvo, del 90%, y a partir de la pandemia "ese nivel de ocupación se ha reducido al 50%". Si todos los locales estuvieran ocupados, el CCA Viñuela tendría abiertos unos 400 negocios, cifra que había cuando hace 27 años el CCA comenzó su andadura. Las calles principales -las avenidas de Libia, de la Viñuela y Barcelona- están casi todas ocupadas y en las calles adyacentes han desaparecido y están desapareciendo negocios.

Pese a los malos datos de ocupación, Calvo insiste en que hay establecimientos que han abierto sus puertas en plena pandemia, "sobre todo en calles emblemáticas de la zona como las avenidas de Jesús Rescatado y de la Viñuela" y en que la crisis económica provocada por el covid ha traído consigo también que haya comerciantes en la zona a los que les quedaba poco para jubilarse y que han decidido cerrar. "Cuando te quedan pocos años para jubilarte, seguir luchando en esta situación es complicado", sentencia. Además, está el hándicap del alquiler de los locales. "No es comprensible que se pidan, como hay algún caso en esta zona, 1.500 euros por un alquiler, ni 450 euros por un local de 27 metros cuadrados, pensamos que a los propios dueños de los locales no les hará falta el ingreso mensual de esas cantidades", lamenta el presidente del CCA Viñuela, quien aplaude que en general en Córdoba los propietarios "parece" que se estén replanteando bajar esos precios.

Algunos propietarios ya lo han hecho en una zona en la que la duración media de los negocios "es bastante larga" y en la que la mayoría de ellos "son antiguos", ya que se trata en muchos casos de negocios familiares, como el que Calvo regenta, Telas Vicente, con 35 años de historia. "Pese a esta terrible crisis y a la anterior que empezó en 2008, y de la que apenas nos dio tiempo a recuperarnos, los negocios más antiguos del Centro Comercial Abierto Viñuela seguimos resistiendo, apostando por el pequeño y mediano comercio y de cercanía; en el caso de Telas Vicente, somos de los más antiguos junto con otra decena de negocios", apostilla.

El covid ha pillado a los negocios del CCA Viñuela "con los stocks hasta arriba" en un momento en el que "corren malísimos tiempos para el el pequeño y mediano comercio y de cercanía". "Veníamos de una crisis muy fuerte y a principios del año pasado, por estas fechas, vimos que había algo de luz, que el comercio iba a empezar a remontar esa crisis y es verdad que ahora llega el covid nos pilla con los stocks hasta arriba y ¿cuántas crisis podemos resistir? Eso es difícil de saber. No obstante, esta crisis no podrá con el comercio de cercanía, aunque sí va a suponer una importante criba de negocios que van a desaparecer", se muestra convencido. En el caso del CCA Viñuela, Calvo se aventura a dar una cifra de lo que puede suponer aún la recesión por la pandemia. Si la crisis sigue empeorando pueden quedar "el 30 o el 40% de los negocios" que estaban "en un principio", pero confía en que "cuando todo esto pase", puedan remontar "hasta conseguir llegar a los 350 negocios abiertos", ya que están "en una buena zona de comercio tradicional".

La pandemia ha supuesto, además, una caída media de las ventas del 60%. En el caso, por ejemplo, de La Verdad Confecciones, regentada por Manuel Rubio y su familia, las ventas se han desplomado "alrededor de un 60 un 70% por meses", y los meses mejores han estado "un 30 o un 40% menos que en un año normal", puntualiza Rubio, quien insiste en que "así se sobrevive muy mal". "Lo que ocurre es que, como somos una empresa familiar la pandemia nos ha pillado sin la obligatoriedad de pagar un sueldo a nadie y vamos tirando; que se puede cobrar, se puede, que no, pues a pagar a proveedores, a pagar luz...", relata, para añadir que en su caso tienen la suerte de que el local es de la familia. "Sé que los compañeros que tienen que pagar un alquiler, que están pagando un sueldo, lo están pasando muy mal. Estamos sobreviviendo", cuenta.

Como mal lo está pasando Estrella Gordillo, quien regenta Calzados Malagón. "Yo tenía una trabajadora y la he tenido que echar porque las ventas han bajado entre un 60 y un 70%", cuenta. Gordillo insiste en que "al no haber fiestas la gente no compra. Se ha perdido la venta y la ilusión de la gente", comenta, para insistir en que el comercio de la zona por la tarde está perdido. "De cuatro a seis de la tarde está perdido, echar la persiana y no abrirla es exactamente lo mismo”, lamenta. Además, insiste en que no encuentra explicación a los horarios implantados por la Administración. “Es absurdo que nos hagan cerrar a una hora que es cuando la gente está en la calle. La Administración está perjudicando al pequeño y mediano comercio”, lamenta.

El presidente del Centro Comercial Abierto Viñuela insiste en que frente a esta situación de crisis económica provocada por la pandemia hacen falta todavía más ayudas de la Administración. "Cuando el Gobierno central puso en marcha las medidas de cese de actividad vimos que eran bastante buenas, pero pensábamos que eran a corto plazo y no a un año vista, iban pasando los meses y veíamos que teníamos los stocks llenos y que la situación empeoraba", comenta, para añadir que aunque las fórmula ICO "son todas muy buenas", suponen más deuda para el pequeño y mediano comercio. "Y ya tenemos muchas deudas", lamenta. Cree que las ayudas, tanto del Gobierno central como de la Junta del Andalucía y del Ayuntamiento, "se han quedado cortas", para añadir que el pequeño y mediano comercio y de cercanía necesita ayudas directas y la disminución de impuestos, entre otras medidas de reflote.

Desde el CCA Viñuela se han llevado a cabo medidas conjuntas para luchar contra la crisis y la falta de movilidad de los potenciales clientes. Una de esas medidas ha sido la de digitalizar los negocios para buscar nuevas formas de venta y darles visibilidad. "Hemos apostado bastante por el posicionamiento Google de todos los comercios y por dotarlos de páginas web y de redes sociales. Nosotros siempre hemos creído y creemos en la digitalización del comercio, tanto es así que somos uno de los centros comerciales abiertos que tiene reconocido un wifi propio en la calle al que se puede conectar la gente. Nuestra gente se está poniendo al día y hemos visto que está habiendo una buena respuesta por parte del cliente", sentencia. Tras este trabajo, hay dueños de negocios que les han hecho llegar "que hay clientes que los han descubierto a través de internet", detalla.

Otras fórmulas han sido la ejecución de campañas, como la que ha supuesto que haya habido un gasto total de 15.000 euros en establecimientos de la zona, o la creación de un vídeo promocional de cada uno de los negocios. No olvida también que la zona tiene "un plus" a la hora de atraer clientes. "Somos el único centro comercial abierto reconocido de Andalucía que tiene parking propio donde todos los clientes que vienen a comprar tienen una hora gratis de aparcamiento", recuerda.

Otra de las medidas ha sido la de la reinvención de los negocios. El comercio se ha especializado aún más. "Nosotros, por ejemplo, que somos una tienda de tejidos y nos dedicamos a vestir para eventos, nos hemos reinventado haciendo mascarillas con tejidos homologados de nuestros mismos proveedores, que también se han reinventado. Además, estamos llevando el producto a domicilio, son cosas que antes no se daban", apunta Calvo.

Peatonalizaciones o semipeatonalizaciones

Para el CCA Viñuela, la crisis económica derivada de la pandemia es un momento ideal para analizar y ver si es idóneo convertir las zonas comerciales en peatonales o semipeatonales. El pasado mes de junio el Ayuntamiento empezó a experimentar la peatonalización de una parte de la avenida de la Viñuela y después de algo menos de un año "el balance es bueno", defiende el presidente del CCA. "Pensamos que los centros comerciales abiertos, igual que nos estamos actualizando tecnológicamente, nos tenemos que actualizar con zonas nuevas peatonales y zonas semipeatonales", defiende Calvo.

"Hemos visto que esa zona [en la que se ha experimentado la peatonalización] ha sido tomada tanto por los clientes, como por los vecinos y por visitantes. Es una zona que está dando vida, hay muchísimos proyectos para ella", comenta. Según, explica, no pocos han sido los que han llamado a los responsables del CCA Viñuela "para preguntarnos si va a seguir siendo esa zona peatonal, porque ven futuro para futuros negocios". De momento, hay tres negocios "que estamos seguros que si se hace definitivamente pronto en la avenida de la Viñuela una zona plataforma como lo que hay en la parte comercial del centro de Córdoba se establecerían; y a partir de esos tres, muchos más".

Pero no todo queda ahí. Existe también la iniciativa de semipeatonalizar la avenida de Jesús Rescatado que, junto con la avenida de la Viñuela, son las dos calles principales del CCA. "Sería semipeatonal porque tienen que pasar vehículos tanto para cocheras como autobuses y taxis; se quitarían los estacionamientos y desde el Ayuntamiento se nos comentó que se habilitaría una zona de aparcamientos en la avenida de Libia. Estamos hablando que entre la zona de la Viñuela y la de Jesús Rescatado quitaríamos con la peatonalización y la semipeatonalización unos 150 coches. Y en esa zona de la avenida de Libia habría tres veces más aparcamientos", relata.

Un ejemplo de negocio ubicado en la peatonalizada avenida de la Viñuela es La Verdad Confecciones. “No es valorable aún lo que ha significado esa peatonalización por la pandemia; no obstante, soy un defensor total de las zonas peatonales dentro de las zonas comerciales. Por los estudios que existen, no hay una zona comercial peatonal que en condiciones normales no funcione”, defiende Manuel Rubio.

El responsable de La Verdad Confecciones está convencido de que “a la larga”, con las medidas que se le están proponiendo al Ayuntamiento desde el centro comercial abierto, la peatonalización “definitiva” de la avenida de le Viñuela debe ser un éxito, “cuando haya aparcamientos ubicados en el entorno para los vecinos y para los visitantes”, añade. Para insistir en que la medida es calidad de vida tanto para el vecino como para el barrio y supondrá el alquiler de locales que ahora están cerrados. "Lo que está claro es que con los dos macetones que se han puesto para cortar la calle no cumplimos el proyecto que se solicitó desde el centro comercial abierto para la peatonalización de la avenida de la Viñuela", comenta.