La Velá de la Fuensanta de Córdoba contará este año con más de una treintena de puestos y atracciones

El Ayuntamiento de Córdoba ha admitido un total 32 puestos y atracciones para la próxima edición de la Velá de la Fuensanta y ha dejado, "por falta de espacio", en la reserva otros cuatro, "por si surge alguna incidencia en el montaje de admitidos o quedase libre alguna parcela por renuncia de a quien se le ha adjudicado". Todo ello después de que alcalde de la ciudad, José María Bellido, propusiera, dentro de las medidas que tomará en sus primeros 100 días de gobierno frente al Ayuntamiento, reforzar la celebración de la Velá de la Fuensanta para "convertirla en un gran evento de ciudad".

Así, habrá seis puestos de las tradicionales campanitas, puestos respectivamente de turrón, patatas asadas, frutos secos, algodón, patatas fritas y globos y una de docena de atracciones, entre las que no faltarán una caseta de tiro, un scalextric, el tren de la bruja o puestos de pesca de patos. Mientras que el colectivo encargado de la barra de restauración será, en esta ocasión, la Prohermandad de Nuestro Padre Jesús de la Bondad en las Negaciones de San Pedro y Nuestra Señora Reina de los Apóstoles.

El funcionamiento de estas atracciones y negocios será desde las 20:00 del día 7 de septiembre a las 22:00 del día 10 de septiembre. Y el montaje de los mismos podrá comenzar el martes 5 de septiembre, a las 08:00. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordó establecer el Día del Niño, en la zona de las atracciones infantiles, será el domingo 10 de septiembre, desde las 12:00 a las 22:00 y, con carácter general, el precio de las atracciones se reducirá un 50%.

Queda aún por conocer quien será el pregonero de la cita -el último fue el exjugador del Córdoba CF Juan Rafael Fuentes- y las actuaciones con las que contará la edición de este año de este evento tradicional de la ciudad. El pasado año, el Ayuntamiento sacó a licitación el contrato que tenía que hacer posible no solo la celebración de la edición de 2022 de la que es la cita festiva por excelencia de septiembre en Córdoba, sino también la edición de 2023. En dicho contrato, finalmente adjudicado a Espectáculos Armando, se incluyeron las actividades que la empresa que luego resultó adjudicataria debía cumplir. Así, en la Velá no pueden faltar ni conciertos de copla, ni recitales flamencos, además de actuaciones musicales de baile por sevillanas y copla y las de al menos dos coros rocieros, una fiesta con orquesta o grupos de baile y una fiesta infantil. No faltará tampoco la no menos tradicional batukada.

Como viene siendo habitual, la Velá de la Fuensanta es una fiesta de clara participación vecinal, donde el Consejo de Distrito Sureste y las distintas asociaciones del mismo suelen programar actividades en la propia cita, en la que se rinde homenaje a la copatrona de Córdoba que le da nombre: la Virgen de la Fuensanta. Ante esta realidad, la empresa organizadora debe facilitar el desarrollo de las actividades vecinales y poner sus recursos y logística al servicio de dichas entidades, siempre dentro de los límites y exigencias del contrato adjudicado.

Esta cita se desarrolla en la plaza del Pocito, la avenida de la Fuensanta, la avenida Calderón de la Barca, la calle Conquistador Ordoño Álvarez y la plaza de la Juventud, así como en el centro cívico Fuensanta. Además, los vecinos celebran las tradicionales sardiná y huevá.