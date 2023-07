Las verbenas de Córdoba tendrán que apagar la música entre las 17:00 y las 20:00

A partir de este año, las verbenas que se celebren en Córdoba deberán apagar la música entre las 17:00 y las 20:00 y a partir de la 01:00 si al siguiente día es laborable. Así lo ha anunciado el edil de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, quien ha detallado que se trata de una de las novedades que incluye la convocatoria de ayudas para verbenas y otras actividades festivas para 2023, aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.

Urbano ha recordado que el programa municipal de verbenas populares se desarrolla entre el 1 de junio y el 16 de octubre, mientras que las actividades festivas tradicionales que se van a subvencionar tienen lugar entre el 15 de octubre de 2022 y el 16 de octubre de 2023, "por lo que en estas ayudas también están incluidas actividades que se están realizando o se van a realizar en breve", ha apuntado.

Las citas subvencionadas tienen que contar con una duración superior a cuatro días y el Ayuntamiento repartirá en total 25.900 euros en ayudas. . La cuantía máxima de la subvención para verbenas populares es en esta convocatoria de 2.500 euros -el pasado año eran de 2.000-, y la cuantía máxima para actividades festivas no puede sobrepasar el 50% del coste total de la actividad, para cada solicitud. Una misma asociación no podrá recibir más de una subvención al año en el marco de esta convocatoria. "No obstante, la cuantía de las ayudas puede ser superior a los 2.500 euros si se presentan menos solicitudes", ha sentenciado Urbano.

Otra novedad es que las verbenas no se podrán desarrollar en lugares en los que tengan lugar más de dos eventos durante el año. "No queremos saturar determinados lugares evitando así molestias para los vecinos", ha puntualizado el edil de Fiestas y Tradiciones Populares.

Los gastos subvencionables son los relativos a seguros, publicidad y difusión, proyectos de seguridad y solidez de infraestructuras, equipos de sonido, instalación y enganches de electricidad, alquiler de infraestructuras y material, decoración, artistas, pregoneros o grupos de animación y compra de trofeos.

El pasado año, el Ayuntamiento subvencionó nuevecitas dentro de la convocatoria de ayudas del año 2022 para verbenas y otras actividades festivas y tradicionales. La primera en celebrarse fue la que organizó la Asociación Sociocultural Acotemun en la plaza Escritor Rafael Pavón entre el 30 de junio y el 3 de julio. Otras de las que recibieron subvención fueron la que organizó, del 12 al 15 de agosto, la asociación vecinal de la urbanización de Las Quemadas en su sede; la celebrada entre el 13 y el 15 de agosto por el Club Figueroa, también en su sede de la Marina Española; y la organizada por el Club de Matrimonios La Unión, entre el 18 y el 21 de agosto, en su sede del número 1 de la calle Bilbao.

Además, también recibieron ayuda municipal la que tuvo lugar entre el 7 y el 11 de septiembre en el Bulevar Hernán Ruiz y que estuvo organizada por la Asociación Cultural Los Quintos; la organizada por la Asociación de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de Regla, del 21 al 25 de septiembre en la plaza de la Magdalena; la que tuvo lugar entre el 22 y 25 de septiembre en la plaza de Colón organizada por la Hermandad de la Quinta Angustia; y la que se celebró del 11 al 15 de octubre en el Bulevar del Gran Capitán, en la puerta de la colegiata San Hipólito, organizada por la Hermandad de la Buena Muerte.

Convocatoria de ayudas a proyectos de acción humanitaria

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la convocatoria de subvenciones para proyectos de acción humanitaria, que en total suman 1,2 millones de euros. "Estas ayudas pivotan sobre tres ejes, el primero de ellos es cooperación, con dos modalidades, la que va destinada a proyectos de menos de 60.000 euros y la destinada a proyectos de menos de 12.000 euros", ha detallado la edil de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz.

Ruiz ha detallado que el segundo eje de las ayudas es el de educación para el desarrollo y que el tercero es el de acción humanitaria. "El mayor montante económico es el de cooperación, ya que los proyectos acogidos a este eje recibirán en total 846.229 euros; seguido por educación para el desarrollo, con 225.000 euros; y acción humanitaria, con 190.000 euros", ha explicado. "La convocatoria es por concurrencia competitiva", ha añadido.