Vega: "Hay que recuperar la honra del sentir andaluz"

Vega, el alias musical de Mercedes Mígel Carpio (Córdoba, 1979), está inmersa estos días en la promoción de su nuevo trabajo discográfico, Mirlo blanco, el décimo de una sólida carrera musical que arrancó al amparo de Operación Triunfo y que ha logrado una voz propia en el panorama del rock pop español con la independencia de conducir su propio sello discográfico, La Madriguera Records. Mirlo blanco, que sale a la venta el 11 de febrero, es su "punto de inflexión", asegura.

- Las preguntas casi obligatorias del principio: ¿Cómo han sido estos dos años de pandemia? ¿Cómo se encuentra?

- Con la mochila de lo difícil, intentado recuperar poco a poco la normalidad a nivel emocional y social de convivencia. Está siendo muy difícil para todos, pero por otro lado me pilla feliz, porque tengo un disco nuevo entre las manos, y eso siempre me hace poner el foco en cosas bonitas y que me gustan mucho. Así que por ahora estoy feliz, ya contaré más adelante...

- ¿Por qué 'Mirlo blanco' para su nuevo trabajo discográfico?

- El título lo da una canción homónima, y viene de una analogía con un animal con el que me siento identificada. Investigué en su día sobre los mirlos, y descubrí que son aves que no repiten sonidos de la naturaleza, sino que crean un trino propio y que es identitario. Esa definición de los mirlos me dejó muy marcada en un momento en que me preguntaba qué aportaba yo a esta industria y a nivel cultural. Me vinieron todas estas preguntas y reflexioné sobre si yo era un mirlo blanco o uno negro. Y concluí que era uno negro, con muchas canas ya de 20 años de experiencia de carrera y de todas las experiencias que he vivido en esta industria, y que me tornaron el plumaje cano. Las plumitas que me arrancaron me han vuelto a nacer blanquitas.

- Ha dicho en redes sociales que Mirlo blanco es "rotundamente yo". ¿Le ha costado encontrar esa voz propia?

- Todo es un proceso de búsqueda. Tengo diez discos ya en el mercado y 20 años de carrera. Lo lógico y lo normal es que esos discos hayan evolucionado con mis anhelos, con mis momentos alegres y mis momentos tristes. Al final he conseguido que a base de escribir canciones, las mías y las que he compuesto para otros artistas, todo esto se convierta en mi identidad, en mi género. Yo soy un género al final.

- Es su décimo disco en 18 años. Una cifra muy especial... ¿Cómo recuerda sus inicios? ¿Qué queda de todo aquello?

- Queda la mujer tenaz y perseverante que cuando se propone algo lo lucha. Queda el amor por la música, por querer hacerlo mejor cada vez y queda la determinación a querer ser artista pero no a cualquier precio, sino con mis principios y valores como persona. No dejo de estar detrás de todo esto, y quiero que mi carrera sea a mi forma, con mis valores y mis principios. Y eso lo he conseguido en el momento en que creé mi propio sello con mis hermanas, La Madriguera Records, y empecé a sacar mis discos de manera 100% independiente. Eso me da una libertad que se ha conseguido con muchos años de trabajo.

- ¿Cambiaría algo de aquella primera etapa?

- No cambiaría nada, todo en esta vida suma. Todas las experiencias te modelan tanto en quién eres como en quién quieres ser. Si las quitara, no sería quien soy ahora.

- ¿Volvería a una gran discográfica?

- Me costaría, en tanto en cuanto las dinámicas de una gran multinacional están reñidas con mi forma de entender la música y en cómo hay que hacerla llegar al público. No soy la música pro cualquier precio y de cualquiera manera. Ahora por ejemplo hay una tendencia general a lanzar singles, y yo me identifico más con discos completos. Por otra parte, no soy de modas, no las entiendo, yo soy de canciones. Ahora publico Mirlo blanco porque tengo algo que contar, y esa libertad me la da mi propio sello. Cuando estás en una compañía tienes que cumplir las expectativas de otros, no las propias.

- ¿Cómo ha influido la pandemia en el proceso creativo?

- Hay canciones que están escritas durante la pandemia, aunque no quiere decir que hablen directamente sobre ella. Sí hablan de mi escala de prioridades en este momento desde la edad que tengo, que son 42 años, y desde la consideración de que soy un ser social que vive en comunidad y que vierte una opinión sobre cómo ve las cosas. Obviamente, tienen el reflejo de poner en esa escala de prioridades todo lo que merece la pena en estos momentos.

- Mirlo blanco son 12 canciones. Se abre con El Valle, Txoria Txori, una versión de Mikel Laboa bastante experimental para los cánones de un disco de rock o pop.

- Txoria Txori es una introducción al disco y, de hecho, no la canto ni yo. Es una canción coral interpretada por vascos que se basa en un poema que dice que si amas un pájaro no le puedes cortar las alas, porque dejaría de ser un pájaro. Tenía mucho que ver con mi Mirlo blanco, que ya estaba escrito, y con ese deseo de libertad y de ser una artista 100% independiente que tiene claro de lo que quiere hablar. Puede parecer bastante experimental, pero al escuchar el disco entero tiene su razón de ser. Es una introducción breve, que no dura ni un minuto.

- En Bipolar, que ha sido single, aborda el problema de la salud mental. Habla de demonios, de rebelarse... Y es además una canción con una estructura muy poco convencional.

- Es personal y a la vez algo tremendamente empática con la situación que viven muchísimas personas. Cuando hablamos de salud mental nos referimos a algo que es constante en nuestra vida, llena de altibajos, y hay que saber cuándo uno está enrocado en el bajo, más que en el alto, y hay que saber equilibrarlo con la misma naturalidad que cuando nos torcemos un tobillo acudimos a un fisio. Lo que vengo a decir es que en esta vida, cando quieres estar en forma psíquica, es importante reconocerte, saber si necesitas ayuda, y tener el acceso a todas las herramientas necesarias para lograr el bienestar. A nivel creativo, creo que la canción representa muy bien las dos caras de la moneda. Más allá del título, he querido ser tremendamente empática con cualquier situación. Habla de la salud mental, no de la bipolaridad, de situaciones que vivimos todos.

- ¿Se puede decir que el título de esta canción es confesional?

- Uno confiesa un pecado, y yo en la canción no confieso nada. Expongo y digo abiertamente con naturalidad cosas que están sucediendo y que no hay que estigmatizar.

- En Un golpe anima a darse "un golpe en el pecho para poder saltar al vacío...".

- Quizás sea la canción que más metida está en la temática pandemia. Venía de cancelar una gira, de ver sufrir a gente que quiero, de perder a seres queridos. La canción anima a darse un golpe en el pecho para dar gracias por estar vivos y ser conscientes de que más que nunca nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, y en ese momento no nos queda otra que dar un viraje hacia lo importante. En mi caso, he sido consciente más que nunca de que somos seres sociales, que vivimos en comunidad, y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros por encima de pensamientos más egoístas e individualistas. Si queremos que esta sociedad goce de salud y sea una sociedad sana en todos los sentidos, creo que es importante darse ese golpe en el pecho y tener claras cuáles son las prioridades.

- Contigo es una colaboración con Manuel Carrasco. ¿Cómo surgió?

- Se llega a este punto porque los dos tenemos 20 años de carrera, venimos del mismo sitio, somos amigos, fuimos vecinos después, y después de ser vecinos encontramos a nuestras parejas, formamos nuestras familias y seguimos compartiendo y haciendo la vida que hacen los amigos. A finales de 2020, en una de esas reuniones, le dije a mi amigo Manuel: Mira que hemos tenido oportunidades, porque empezamos en un sitio donde a todo el mundo lo ponían a cantar con todo el mundo, y tú y yo en 20 años, mira que nos hemos tomado cervezas, hemos compartido, hemos comido, hemos cenado, hemos salido, hemos estado en fiestas, hemos hecho todo lo que se puede hacer como amigos, pero como artistas nunca hemos cantado juntos. Así que es la primera vez que cantamos juntos. Es raro, le dije... ¿Y qué cantamos?, me respondió Manuel. Si consigo componer una canción que a mí me guste y que considere que esté a tu altura, porque le tengo un respeto máximo como autor y como artista, te la enseño y si te gusta la hacemos.

- Hay otra colaboración importante en el disco, Ladra, con Francisca Valenzuela y La Marisoul. "Aquel que no ladra muerde...", cantan.

- Es una canción que viene a reivindicar ese derecho como féminas, que parece que a veces nos quieren poner un bozal cada vez que queremos decir algo alto y claro. Como mujeres, cuando estamos seguras y lo expresamos, nos atribuyen cosas como que estamos con la regla. Y esas mismas cualidades, en un hombre, se atribuyen por ejemplo a liderazgo, autoconfianza... Cantar Ladra con ellas, que son amigas desde hace mucho tiempo, es un órdago de un trío de mujeres. Las tres somos artistas independientes y seguras de lo que hacemos.

- El álbum se cierra con Patria, un rock andaluz que recuerda mucho a Medina Azahara y que es un registro totalmente nuevo en su discografía, hasta la voz parece distinta. Habla de volver a renacer, y parece más cercana que nunca a sus raíces andaluzas.

- Es el revés con mi bata de cola. Lo entiendo como una necesidad de abordar musicalmente un registro que, quizás, para mi público pueda parecer un poco ajeno, pero para mí es cotidiano. Yo crecí con esa música y obviamente Medina Azahara es un referente, he tenido el placer de cantar con ellos. Como también eran una referencia Triana. El rock andaluz ha formado parte de mi adolescencia y cuando empecé a desarrollarme como artista estaba muy presente. Quise retomar esas canciones, porque los primeros temas que yo componía iban por esa línea. Alguien me dijo que soy como una artista que navega entre el rock y la copla, así que el disco se cierra con este revés final con la bata de cola, volviendo al origen. Por qué no mostrar esa faceta que nunca la había expuesto, ese orgullo de pertenencia a mi tierra. Patria es un poema a Andalucía. Tenemos que salir para sacar pecho, orgullo y honra. Somos cuna de talento, de gente muy trabajadora y hacemos mucho por nuestra tierra.

- La palabra "honra" es la última que se oye. Supongo que no es casual...

- No es casual. Hay que recuperar la honra del sentir andaluz porque fuera, todavía, hay quien mantiene el topicazo sobre Andalucía, que estamos todo el día de fiesta... Y es tremendamente injusto. Es un revés enrabietado. Quizás en mi caso el acento se ha ido desdibujando porque me fui muy pequeña de Córdoba, pero eso no quiere decir que mis orígenes no estén allí y que tenga el sentido andaluz todos los días presente. Soy andaluza y mi música forma parte de Andalucía.

- ¿Qué echa de menos de esta tierra?

- La patria es el hogar, el orgullo, la raíz, los orígenes... Echo de menos a mi familia, mis padres, mis primos, los amigos, el clima, el pasear por las calles de Córdoba, el olor a azahar... La idiosincracia del pueblo andaluz... El ser valientes...

- ¿Ha pensado en algún momento en dejar atrás a Vega y ser Mercedes Mígel? ¿Qué diferencia hay entre ambas?

- Por primera vez la que ha cantado el disco de Mercedes ha sido Vega, y no al revés. Lo considero el punto de inflexión en tanto en cuanto he conseguido que, de repente, mis anhelos como artista coinciden plenamente con mis anhelos como persona. La industria de la música tiene una parte muy bonita de creación, de grabar, los directos con el público, pero la pura y dura comercialización de la música, la parte industrial, es la que menos me gusta y la que hace que a veces tenga unos sinsabores muy grandes. Y por tanto me quedo con la parte que le gusta a Mercedes, que es la de escribir canciones y presentarlas delante del público.

- Actúa en marzo en la sala Hangar de Córdoba el 11 de marzo y tiene varias fechas confirmadas en Andalucía, ¿tiene ganas de reencontrarse con el público?

- Muchísimas. Espero tocar en todas las provincias de Andalucía. El disco está grabado en directo y en analógico, por lo que el directo va a ser muy similar a lo que se escucha.

- ¿Sigue sintiendo nervios en la cuenta atrás para la salida del disco?

- Me siento ilusionada, a veces saturada. Y con nervios, claro que sí. Pero sobre todo con mucha ilusión.