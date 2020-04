Carmen Mingorance (Madrid, 1971) es la secretaria general de la Universidad de Córdoba (UCO) desde que en octubre del año pasado el rector de la institución académica, José Carlos Gómez Villamandos, reestructurase su equipo de gobierno. Asegura que asumió el cargo con orgullo y responsabilidad y recuerda que se trata de un área que gestiona de manera global la institución académica, que en estas últimas semanas ha tenido que modificar su día a día debido a la pandemia del coronavirus.

–Doctora en Derecho y catedrática en Derecho Civil, ¿por qué decidió dedicarse a esta rama de la ciencia y centrar su carrera profesional en la Universidad?

–La verdad es que no hubo un momento exacto en que decidiera dedicarme a esto. Cuando empiezas a estudiar siempre hay asignaturas que te gustan más que otras y con las que te identificas más; a mí, con el Derecho Civil me ocurrió eso.

-Ha ocupado diversos cargos de gestión en el seno de la UCO. Ha pasado por la Defensoría Universitaria y ahora es la secretaria general de la Universidad de Córdoba, ¿qué supone representar ocupar ese cargo?, ¿qué funciones tiene como secretaria general?

-Ocupar el cargo supone, en primer lugar, un orgullo; siempre es agradable que se acuerden de una y, en este caso, agradezco especialmente al rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, que haya confiado en mí. En segundo lugar, ser la secretaria general de la UCO es una responsabilidad. Cuando se acepta un cargo se acepta con una vocación de servicio y con la intención de ayudar a que la institución en la que cree funcione de la mejor forma posible. Las funciones de la Secretaría General son muy amplias, hay que tener en cuenta que la comunidad universitaria es muy grande (20.000 alumnos y 3.000 empleados, entre profesores y personal de administración y servicios). La Secretaría afecta diariamente a muchos ámbitos de la vida universitaria, emisión de títulos, certificados, el Boletín Oficial de la UCO, convenios, convocatoria de comisiones…, hasta parcelas como la asesoría jurídica y la administración electrónica, el archivo o el registro. Se trabaja en contacto y coordinación con el resto del equipo rectoral, pues desde la Secretaría se da cobertura a todas las facetas de la vida de la Universidad en la que se nos necesita.

-¿Y con qué se queda de su paso por la Defensoría Universitaria?

-De mi labor como defensora universitaria me quedo con el trato personal. Es un puesto muy gratificante, te da la posibilidad de tener contacto personal con todos los miembros de la comunidad universitaria y conocer sus problemas de primera mano. Es muy gratificante ayudar a la solución de problemas de aquellos que acuden en tu ayuda; a veces lo consigues, otras veces lo intentas pero no es posible.

-Llevamos ya tres semanas de aislamiento por el coronavirus, ¿cómo se ha adaptado la UCO, incluido el personal y el alumnado, a esta situación?

-La verdad es que la respuesta ha sido muy positiva, estamos en una situación que nunca habíamos previsto, y nos la hemos encontrado de un día para otro. La respuesta desde todos los estamentos de la UCO ha sido de colaboración, tanto el profesorado, el personal de administración y servicios y también los alumnos. A todos se les ha pedido un esfuerzo adicional y todos los estamentos están respondiendo con generosidad, flexibilidad y profesionalidad. Por ejemplo, si bien no se están impartiendo clases presenciales, todos los profesores han articulado sistemas alternativos de docencia, que se están aplicando realmente teniendo presente el interés del alumnado.

-Esta misma semana, la Asociación de Universidades Andaluzas ha decidido suspender las clases de manera presencial hasta el próximo curso académico. ¿Cómo va a afectar a largo plazo esta medida respecto a la docencia y a la evaluación del alumnado?

-Entiendo que ha sido una medida necesaria, de acuerdo con el escenario tan excepcional que vivimos. En estos momentos de incertidumbre es necesario intentar dar algo de estabilidad. El curso está desarrollándose con distintas herramientas no presenciales gracias al esfuerzo de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. En próximas fechas se irán determinando procedimientos para la evaluación y demás circunstancias afectadas. El objetivo, por supuesto más allá de evitar la expansión del contagio del virus, es lograr el mejor aprovechamiento posible del curso para todos.

-Después del covid-19, ¿cómo va a ser el próximo curso académico en el seno de la UCO?

-Respecto a como afectará esto al próximo curso académico, yo quiero ser positiva. Es verdad que esto ha supuesto un trauma para todos que no esperábamos, pero se ha demostrado la capacidad de reacción que ha tenido la comunidad universitaria en su conjunto y, creo que muchas de las medidas que se han tomado en estos días nos servirán en el futuro. La Universidad que salga de esta crisis no va a ser la misma, pero estoy segura que será mucho mejor.

-¿Con qué problemas se han encontrado en estos días?

-Al principio la necesidad de improvisar y la incertidumbre que nos encontraríamos en la repuesta de la gente. Pero más que problemas lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos un equipo humano espectacular. Evidentemente que se han presentado problemas, desde cómo se adaptará el profesorado a un nuevo modo de enseñanza, qué pasa con los experimentos de los laboratorios, cómo nos adaptamos al teletrabajo …, ha sido necesario dar soluciones urgentes a cientos de cuestiones en un fin de semana, pero con la colaboración de todos lo estamos haciendo posible.

-¿Hasta dónde puede aguantar el sistema universitario dadas estas circunstancias?

-Tendrá que aguantar todo lo que sea necesario. Lo que tendremos es que trabajar para minimizar el golpe, de tal manera que afecte lo menos posible tanto a la docencia como a la investigación. Es importante evitar perjudicar el progreso académico de nuestro estudiantado.

-¿Considera que se puede perder el curso académico dado el panorama?

-El curso no se va a perder, la docencia se está llevando a cabo, usando medios alternativos y los alumnos están trabajando. Aquí nadie está vacaciones, sino que se sigue trabajando. Evidentemente, como he dicho antes, no es igual que la docencia presencial pero en circunstancias excepcionales hay que tomar medidas excepcionales.

-A lo largo de estos días la UCO ha mostrado su lado más solidario y ha cedido el colegio mayor Séneca al Ayuntamiento para acoger a las personas sin hogar, además de donar material sanitario. ¿Qué papel está jugando la Universidad en este sentido con el resto de administraciones?

-La Universidad de Córdoba, como el resto de las administraciones, además de seguir con sus actividades, tiene la obligación de colaborar en lo que pueda. Ahora mismo, la prioridad de todos es evitar que el contagio siga avanzando y, para ello, todos tenemos que ponernos al servicio de lo que digan las autoridades competentes en la materia, y desde luego la UCO tiene todos sus medios a disposición de las autoridades para que se puedan utilizar en lo que sea necesario.

-Los rectores andaluces advertían hace unos meses de que había que revisar algunas titulaciones, en el caso de la UCO, eran 18. ¿Van a dejar de ofertarse algunos de esos grados?, ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para revertir esa situación?

-La Universidad de Córdoba ya emitió una nota al respecto. Era un estudio antiguo y se trataba de tomar medidas para propiciar las vocaciones en títulos menos demandados. De hecho, en algunos se está consiguiendo.

-La UCO lidera numerosas clasificaciones y estudios nacionales dado el potencial investigador de sus ramas de ciencias de la salud, sin embargo, en el caso del área de Humanidades no suele aparecer en ellas. ¿A qué cree que se debe esta situación?, ¿cree que son necesarias medidas para impulsar este tipo de investigaciones?

-Hay grandísimos investigadores en todas las ramas del conocimiento en la Universidad de Córdoba. Lo que ocurre es que hay algunas líneas de investigación especialmente destacadas en los últimos años por diversas razones. Pero la Universidad ha demostrado con medidas concretas su apuesta por la investigación, y particularmente su apoyo a las Humanidades, a través de diversas medidas que se han aprobado en los últimos años. Hay muchos grupos de Humanidades que están dando grandes resultados.

-El actual equipo de gobierno de la institución académica ha creado un vicerrectorado de Desarrollo Territorial, ¿por qué es tan importante que la Universidad llegue a la provincia?

-Por supuesto, somos una institución provincial y nuestro ámbito de actuación debe tener especial sensibilidad con esta realidad. El hecho de que la sede de la institución esté en la capital no significa que la Universidad de Córdoba viva al margen de la provincia. Muchos de nuestros alumnos son de la provincia, la actividad económica y la riqueza cultural de la provincia es amplísima y la UCO intenta ser partícipe de su desarrollo.