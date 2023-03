La Universidad Loyola impartirá un nuevo grado internacional dual en Córdoba gracias al acuerdo con Loyola New Orleans

La Universidad Loyola, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, impartirá un nuevo grado internacional dual en Administración y Dirección de Empresas gracias al acuerdo suscrito con Loyola University New Orleans, universidad jesuita norteamericana ubicada en Luisiana.

En concreto, los estudiantes que actualmente estén cursando el primer curso del Grado en ADE (Plan 2022) o el doble grado en ADE y Datos y Analítica de Negocio en los campus de Córdoba y Sevilla de la Universidad Loyola serán los primeros en optar al programa dual o double degree en Administración de Empresas.

Este programa les permitirá obtener dos titulaciones oficiales: la de grado en ADE por la Universidad Loyola y el Bachelors’ Degree in Business Administration con especialidad (major) en Management o en Marketing por Loyola University New Orleans. Este doble grado supondrá que los estudiantes -que serán seleccionados de entre los solicitantes- cursen su tercer año completo en Loyola University New Orleans.

Asimismo, gracias a este acuerdo, los estudiantes que actualmente se encuentran en segundo o tercer curso del grado en ADE (Plan 2013) en los campus de la Universidad Loyola pueden cursar una mención (minor) en Business Analytics, con una duración de un curso académico, en International Business o en Entrepreneurship, estas dos últimas con una duración de un semestre, durante su último año académico. Este programa de minors también se extenderá a los estudiantes del Plan de ADE 2022.

Estas nuevas titulaciones están muy enfocadas al desarrollo de habilidades como la interculturalidad o el emprendimiento, además de impulsar la empleabilidad entre los estudiantes de ambas instituciones universitarias.

Para ello, ambas universidades trabajarán conjuntamente para fomentar que el alumnado realice prácticas en empresas e instituciones norteamericanas durante o después de su estancia académica. Para ello, se apoyarán en la alianza con la US-Spain Chamber of Commerce de Nueva York, que cuenta con más de 300 empresas socias en EEUU. Igualmente, la Universidad Loyola es socia de la American Chamber of Commerce en España, entidad que coordina las relaciones empresariales de las multinacionales norteamericanas en nuestro país y las españolas en Estados Unidos.

Los responsables de Loyola Andalucía y Loyola New Orleans han destacado la importancia de abrir este puente académico entre España y Nueva Orleans (Luisiana), una ciudad clave en el sur de los Estados Unidos, con clara proyección internacional latinoamericana y que cuenta con una relación histórica, política y social muy importante con España.