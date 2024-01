El Tribunal de Cuentas reclama al Ayuntamiento de Córdoba control sobre las asignaciones a los grupos políticos

Los grupos políticos municipales representados en el Ayuntamiento de Córdoba se llevan una considerable cantidad de dinero cada año, aunque se abona por meses; una partida económica que aprueba el propio Pleno al inicio de cada mandato y que sobre el papel se destina al sostenimiento de la actividad que realizan, ya sea en el gobierno o en la oposición. El Tribunal de Cuentas ha puesto su mirada sobre estas ayudas o asignaciones, desvelando en un informe ahora conocido numerosas carencias relativas al año 2022 (que es el ejercicio que ha analizado este órgano).

Varios son los llamamientos, advertencias o consideraciones que el Tribunal de Cuentas realiza respecto al Ayuntamiento de Córdoba, después de estudiar el escenario en el que se mueven todas las administraciones locales de las capitales de provincia (50 en total).

La dotación económica global del Ayuntamiento de Córdoba a los grupos políticos municipales ascendió en el ejercicio 2022 a un importe total de 286.162 euros, una cantidad ligeramente inferior a las de ejercicios anteriores -en 2021 fueron 289.3389 euros y 290.311 euros en 2020-. A lo largo del mandato del PP y Cs de 2019-2023, la Corporación municipal contaba con seis grupos municipales -PP, Cs, PSOE, IU, Podemos y Vox- y, desde el ejercicio 2022, con un miembro no adscrito -el exedil de Cs David Dorado-.

El Tribunal de Cuentas destaca que el Ayuntamiento de Córdoba no utiliza criterios para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales, ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de los mismos para el establecimiento de la dotación. El órgano fiscalizador relata que "el importe de las dotaciones a los grupos, teniendo en cuenta las variaciones por un concejal que pasó a ser miembro no adscrito, se corresponde con la asignación teórica aprobada, en la que el componente variable supone un 97% del total, frente a sólo el 3% del componente fijo".

Asimismo, destaca que las cuentas justificativas de los ejercicios 2020 a 2022 fueron remitidas a la Intervención municipal [órgano fiscalizador en este caso del Ayuntamiento], conforme a la normativa, a excepción de las de dos grupos municipales, que se rindieron con retraso. "Los informes definitivos sobre las cuentas de los ejercicios 2020 y 2021 se han emitido por la Intervención en el ejercicio 2023, habiéndose acortado las fechas de aprobación de los informes relativos al ejercicio 2022, que se emitieron en plazo", añade el Tribunal de Cuentas.

Respecto a la calidad del control sobre las cuentas de los grupos municipales, el órgano fiscalizador considera que el mismo "no es oportuno", puesto que, según se destaca, los informes sobre las cuentas de los ejercicios 2020 y 2021 se emitieron en plazos muy dilatados en el tiempo; y "se considera adecuado", al ejercerse el control sobre todos los gastos realizados por los grupos municipales, sin restricción alguna; y resulta "efectivo", por cuanto alcanza su finalidad de verificar la justificación de los fondos asignados y, en caso de falta de justificación, proponer la subsanación o el reintegro pertinente. El cumplimiento de dos de los criterios anteriores determina que "la calidad del control es moderada", según el Tribunal de Cuentas.

Al margen de la dotación económica anual, el Ayuntamiento de Córdoba proporciona a los grupos municipales recursos personales de la Corporación, cuyo coste total ascendió a 746.670 euros en el ejercicio 2022, correspondiente a un total de 19 empleados eventuales; así como otros gastos materiales (material de oficina no inventariable, informática y telefonía) y despachos puestos a disposición de los grupos, cuyo coste no ha podido cuantificar. El importe total de fondos públicos puestos a disposición de los grupos en 2022 se eleva a 1.032.833 euros, de los que el 28% corresponde a la dotación económica y el 72% al resto de gastos a favor de los grupos sufragados por la Corporación.

En cuanto al cumplimiento del Ayuntamiento de Córdoba de las prescripciones en materia de transparencia, señala que no cuenta con normativa específica relativa a las obligaciones en materia de publicidad activa sobre las dotaciones anuales a los grupos municipales. Asimismo, no publica la información relacionada con las asignaciones a los grupos municipales, limitándose a publicar las retribuciones. No obstante, destaca que el Ayuntamiento de Córdoba dio publicidad a las asignaciones a favor de los grupos municipales en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Alegaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Córdoba ha alegado a este anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas defendiendo, entre otras cuestiones, y en relación las argumentaciones sobre la calidad del control, que la Intervención municipal ya advirtió en un escrito a los responsables municipales "de la carencia de medios con que ha venido contando este órgano fiscalizador municipal para los informes emitidos con ocasión de la aprobación de los presupuestos de cada ejercicio y también en el informe anual de control interno. Dicha carencia de medios es lo que justifica el retraso en la emisión de este informe". "A fecha de hoy este órgano de control está al día en la emisión de estos informes. Lo que se comunica a los efectos oportunos ante el Tribunal de Cuentas", añaden desde el Consistorio.

En cuanto a las argumentaciones sobre el cumplimiento de las prescripciones en materia de transparencia, el Ayuntamiento alega que "como señala el propio Anteproyecto de Informe de Fiscalización, "la normativa estatal en materia de transparencia de la información pública no hace referenciaexpresa a la publicidad activa de las dotaciones económicas a los grupos políticos, por lo que el Ayuntamiento de Córdoba no ha incumplido sus obligaciones legales en esta materia publicando dichas asignaciones a los grupos políticos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones".

"En todo caso y en aras de la mayor transparencia, el Ayuntamiento de Córdoba ha procedido con fecha 27 de octubre de 2023 a publicar en el Portal de Transparencia dentro del Apartado Información Contable y Presupuestaria los datos sobre aportaciones a grupos municipales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 comprensivos del anterior mandato de la Corporación 2019-2023 y ha cursado con fecha 30 de octubre de 2023 escrito a la Delegación de Hacienda para que incluya en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el próximo ejercicio la obligación de publicar en el Portal de Transparencia las dotaciones anuales a los grupos municipales", concluyen desde el Consistorio en un documento firmado por el alcalde.