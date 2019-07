Trabajadores de la UCO se quejan de que la partida de personal no se ejecute en su totalidad

Parte del personal de la Universidad de Córdoba (UCO), a través de su representación en Comisiones Obreras (CCOO), ha denunciado que la institución académica no invierte todo el presupuesto destinado a la contratación. El Secretario del grupo sindical en la UCO, Pedro González, ha afirmado que “los gastos de personal no se cumplen ningún año”, ya que, según un estudio realizado sobre la liquidación de presupuesto de la Universidad, “por término medio, cada año hay tres millones de euros que no se aplican al personal”.

González ha hecho hincapié en “la cantidad de personas que podrían ser contratadas” si esos tres millones fuesen destinados al pago del personal de la UCO.

Este es uno de los aspectos que los trabajadores han criticado sobre la gestión de la institución académica durante el curso, aunque han señalado otros relacionados con la situación del Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS), además de las contrataciones a empresas externas que realiza la UCO para el mantenimiento de las facultades, lo que “encarece de manera desorbitada” este apartado “cuando existe un excedente del capítulo del personal y plazas”.

Sobre el PDI, los trabajadores han indicado que la Universidad tiene “una intolerable cantidad de PDI con contratos temporales”, y en concreto han señalado que “se ha abusado” de la figura del profesor asociado con contratos “en probable fraude de ley”.

Además, han apuntado que estos docentes “renuevan cada año sin hacerlos fijos, con la asunción de una ingente cantidad de horas de clase por un sueldo paupérrimo” y sin posibilidades para comenzar una carrera profesional.

En el caso de PAS, han resaltado que “se abusa de la interinidad y la temporalidad”, lo cual alarga los procesos de selección tras las oposiciones. La responsable del PAS, Paula Murillo, ha criticado que los procesos selectivos “son los más largos de las universidades andaluzas”, alcanzando el año y medio y dejando a los opositores sin conocer si han obtenido la plaza.

Además, Murillo ha señalado incumplimientos, como “personal que debería tener un nivel económico más elevado” dadas las funciones que desempeñan y “la no cobertura de muchas bajas por enfermedad e incluso vacantes”. A ello se suman servicios “que están dejando de ser prestados o se están asignando a empresas privadas”.

No obstante, los representantes han mencionado el avance en negociaciones con la vicerrectora del PDI, Begoña Escribano.