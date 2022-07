Las obras del Templo Romano de Córdoba se disparan hasta casi los 900.000 euros

Las obras para hacer visitable el Templo Romano de Córdoba costarán casi 900.000 euros en vez de los 600.000 previstos tras el decreto de revisión excepcional de precios de los contratos públicos aprobado por la Junta de Andalucía y al que se adhirió el Ayuntamiento. Esta revisión ha supuesto un encarecimiento del 30% de estas actuaciones, que serán realizadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, tal y como han confirmado el arqueólogo municipal, Juan Murillo, el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Este decreto ley de revisión excepcional de precios de los contratos públicos quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con el Ayuntamiento por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales, motivada por la huelga de transporte y por los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

El proyecto para la realización de las obras, cuya ejecución se paralizó al retirarse la empresa adjudicataria -Arquepec- alegando el sobrecoste que le suponía, será el mismo y en breves fechas pasará a Contratación. Esas obras, correspondientes a la segunda fase de la recuperación sel Templo Romano, se quedaron al 20%. Estas actuaciones estaban incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Las obras de la segunda fase arrancaron en julio de 2018, tenían un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto inicial de casi 400.000 euros.

Esta fase incluía la instalación de una plataforma de unos 120 metros entre las columnas levantadas por Félix Hernández. La pasarela tiene un doble fin: conseguir con la menor intervención y de la forma más reversible posible un elemento que permita la protección de las estructuras, así como permitir el acceso del público visitante hasta el nivel actual del templo. De esta manera, los visitantes podrán tener una mirada sobre la plaza y, más allá, sobre la manzana de San Pablo-Orive donde se extendía el Circo. En estos trabajos estaba previsto también la apertura de la comunicación entre el Templo y el edificio del Ayuntamiento a través de la medianera de su planta baja; en este espacio se ubicará el Centro de Interpretación del monumento, aunque esto pertenece ya a otro proyecto.

El proyecto completo también recoge hacer un centro de interpretación del Templo Romano, si bien esta parte no se prevé en la próxima actuación, no obstante no es condición sine qua non para que sea visitable el resto de la reforma. Este centro de interpretación, que se plantea como el que hay en Medina Azahara, se ubicaría dentro del Ayuntamiento, donde antes estaba la Oficina de Consumo. Este centro de interpretación tiene como objetivo informar de manera didáctica de los datos del Templo.

En el Templo Romano ya se acometió inicialmente alguna reforma, como la realizada en 2013 que permitía observar el monumento con más facilidad que antes. Después, en 2017 se llevó a cabo una fase previa a la que ahora se va a contratar que contemplaba la reconsolidación de la estructura, con especial atención en los sillares, los muros de contención que lindan con el Ayuntamiento y los elementos de las columnas. El presupuesto para esta parte alcanzó los 200.000 euros y la empresa encargada de llevarla a cabo fue Patrimonio Inteligente SL.