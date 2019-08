La empresa del Templo Romano pide 178.000 euros al Ayuntamiento por la obra

En todas las informaciones hay dos partes implicadas y, por tanto, dos realidades contrapuestas y dos interpretaciones, en las que cada protagonista defiende su verdad. Y, hasta el pasado lunes se conocía –aunque en parte– la versión oficial del Ayuntamiento en el caso de la segunda fase de la obra de recuperación del Templo Romano y la empresa que las llevaba a cabo, Arquepec.

el Día se ha puesto en contacto con la compañía adjudicataria de estas actuaciones, que solicitó el pasado 30 de abril la declaración del concurso de acreedores, y ha informado de que reclama al Ayuntamiento de Córdoba casi 180.000 euros por la resolución del contrato de las actuaciones y la “indefinición del proyecto” de la puesta en valor del Templo Romano.

En concreto, la empresa demanda resolver el acuerdo y que se le abone también lo que falta por certificar de los trabajos ejecutados y el material acopiado. Se trata de una cuantía de 48.443,62 euros , de acuerdo a la medición final realizada. A ello suma las pérdidas registradas por “la falta de definición del proyecto y la ejecución de trabajos no proyectados y exigidos fuera de proyecto, que a fecha de hoy y a falta de un última redefinición, superan los 130.000 euros”.

Así, la compañía explica en el documento que ha presentado en la Gerencia de Urbanismo que esta cuantía es consecuencia de que “el proyecto no se encontraba totalmente definido desde sus inicios y dicha causa alteró totalmente el programa inicial de los trabajos, con los consiguientes perjuicios provocados a la contratista mediante la ralentización y la imposible ejecución de los mismos”. Se trata de un argumento, el de la “indefinición de las actuaciones”, en el que basa gran parte de su exposición.

El 1 de marzo, la compañía reconoció que es “imposible la ejecución del proyecto”

“Todas la previsiones técnicas, organizativas y económicas de la contratista, realizadas al amparo del pliego y el contrato, habían sido alteradas, no por pequeñas variaciones siempre comprensibles y aceptables, sino de forma radical, haciendo dichas previsiones inservibles y causando un quebranto económico inasumible para la empresa”, expone.

Fuentes de la compañía pacense han confirmado que recibieron un burofax el pasado 18 de julio del Consistorio en el que se le instaba al adecentamiento de la zona, tal y como ya informó este lunes el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, “puesto que el contrato –de la obra– sigue en vigor”. Sin embargo, han detallado que “nada más lejos de la realidad, ya que esta empresa a día de hoy sigue esperando comunicación a los escritos presentados para la liquidación de la obra” y añade, además, que “existen dos facturas que no han sido pagadas”.

En este caso, las facturas corresponden a las certificaciones de diciembre y enero, que “sobrepasan el límite de los cuatro meses, que es causa de suspensión del contrato y, al menos un factura que ha sobrepasado los seis meses”, que es también “causa de resolución del contrato y resarcimiento del perjuicios al contratista”. Además, recuerda que esta situación “viene a corroborar nuestras reclamaciones desde un principio, que no han sido contestadas causando un gravísimo perjuicio económico hasta tal punto de afectar de forma radical la insolvencia de la misma”.

Fue en julio del año pasado cuando arrancaron estas actuaciones en el conjunto de la calle Claudio Marcelo y su plazo de ejecución previsto era de cinco meses. Un proceso, según las mismas fuentes, en el que “todo ha sido muy irregular”.

Tras diversas peticiones de paralización de la obra desde que se puso en marcha, escritos y reuniones con la Gerencia de Urbanismo, fue el 1 de marzo de este año la fecha en la que de nuevo Arquepec presenta un escrito en el que reconoce que “imposible la ejecución del proyecto”.

Entre las razones que expone vuelve a señalar que la obra “ha estado marcada por la falta de definición del proyecto”, añade que la solicitud del aumento de plazo no ha sido concretada, por lo que “nos encartábamos en una situación de prórroga tácita”. Así, habían transcurrido casi ocho meses “y no se había ejecutado ni la mitad de la obra, se nos había obligado a alterar el orden de ejecución previsto y, de a forma rea posible avanzar por la falta de definición de los elementos esenciales de la obra”. Por ello, la empresa solicitó la resolución del contrato, pero no tuvo respuesta.

Las obras de limpieza del Templo Romano, por su parte, empiezan mañana.

