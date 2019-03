El TSJA da la razón al Ayuntamiento de Córdoba en el pleito abierto para terminar la Normal

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hado la razón a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sobre el pleito abierto que mantiene con la adjudicataria Vías y Construcciones por las obras de la Normal de Magisterio, según ha informado el presidente de la GMU, Pedro García. "Eso nos allana el camino para que vea la luz el final de esta obra", ha insistido. García ha recordado que las actuaciones están a día de hoy al 94,18% de ejecución. La sentencia del TSJA responde a un recurso que interpuso Vías y Construcciones contra otro fallo judicial que en 2017 ya dio la razón a Urbanismo respecto a un proyecto de modificado realizado en el pasado gobierno municipal del PP.

Tal y como ha recordado Pedro García, se realizó un modificado de las obras que según la empresa superaba el 10%, tope que estipula la ley, "y según los técnicos municipales no superaba ese porcentaje", se quedaba en el 9,80%, según ha detallado el gerente de la GMU, Emilio García. Las obras de la Normal de Magisterio se adjudicaron en noviembre de 2013. Después se advirtieron desviaciones significativas sobre el cronograma, se detectó la necesidad de elaborar un proyecto modificado y la empresa solicitó la suspensión de las obras y la interrupción del plazo de ejecución. No obstante, la Justicia obligó a la empresa a que continuara con las actuaciones, de las que tan sólo queda ahora algo menos del 6% de ejecución.

"Ha habido una fase final en la que se detectó que hay problemas constructivos importantes y que no quiere ejecutar la empresa; después decidimos hacer una resolución del contrato [a finales del pasado año] y enviarlo al Consejo Consultivo. Esta sentencia refuerza el proceso que hemos llevado a cabo con la empresa, a la que hemos ido apretando para que acabara la obra desde el primer día. Si la empresa cambia su postura y arregla y finaliza lo que queda pendiente de la obra, pues mejor todavía", ha añadido el gerente. No obstante, si Vías y Construcciones se mantiene en sus treces, Urbanismo deberá licitar ese menos del 6% que queda pendiente de las actuaciones para concluirlas. "Si la empresa dice que la acaba, esas obras deben durar menos de un mes; si hay que licitarlas no nos atrevemos a dar plazos", ha puntualizado Pedro García.