Satse denuncia que la renovación de más de 400 contratos de Enfermería en Córdoba está en "grave riesgo"

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba ha denunciado que 427 profesionales de Enfermería y fisioterapeutas "siguen sin tener certeza alguna acerca de la renovación de sus contratos por periodo de seis meses y que expiran todos el próximo 31 de diciembre a excepción de 54 del Hospital Reina Sofía, cuya renovación ha de ser por cuatro meses y finalizan el 31 de enero de 2024".

Según Satse y tras el "estudio detallado y centro por centro" los 427 acuerdos laborales pendientes de renovación, 156 de ellos son en el Hospital Reina Sofía, 49 en los de Cabra, Montilla y Puente Genil y 13 en los de Pozoblanco y Peñarroya.

En cuanto a los centros de salud, "la afectación es completa" en las distintas Zonas Básicas de toda la provincia, resultando un total de 66 contratos pendientes de renovar en el Distrito Córdoba, 33 en el Distrito Guadalquivir, 69 en el Distrito Sur y 21 en el Distrito Norte de la Provincia, según el sindicato.

Para Satse, la situación es "tan grave que la no renovación de los 427 contratos pendientes de caducar a 31 de diciembre llevaría a todos nuestros hospitales y centros de salud de a un auténtico caos asistencial que sufrirían directamente los más vulnerables, es decir las personas enfermas".

Al mismo tiempo, "la no renovación de los contratos referidos obligaría a Satse Córdoba a tomar medidas que no desea a priori, pero que, sin duda, las ejercería con la firmeza que permite nuestro estado de derecho, por la simple razón de que con la salud de las personas enfermas no se juega y con la dignidad laboral de los profesionales tampoco, y en estos momentos ambas circunstancias están seriamente comprometidas", aseveran desde el organismo sindical.

En cuanto a la afectación de contratos pendientes de renovar en los centros de salud, "recae nuevamente en los puestos de enfermera escolar, enfermeras en las consultas de acogida, enfermeras pediátricas, enfermeras referentes para centros sociosanitarios, atención a procesos crónicos, etc", indica el sindicato.

Satse confía en que desde la administración sanitaria "se reaccione con urgencia en los próximos días y dé certeza a los 427 profesionales que en estos momentos sufren una tremenda incertidumbre y preocupación ante su futuro laboral y profesional" y a los que el sindicato "protegerá con la firmeza que la situación requiera".