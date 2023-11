Satse amenaza con un "conflicto" laboral ante la falta de contratos de enfermería en el Hospital Infanta Margarita de Cabra

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha informado de que los profesionales del Hospital Infanta Margarita de Cabra están "hartos de soportar condiciones de trabajo extremas por falta de contrataciones y de sustituciones", lo que va a llevar a un "conflicto" laboral.

La organización sindical explica que "no se trata de situaciones puntuales que el profesional se echa a la espalda, sino de una cultura sostenida de no sustitución que afecta a la salud laboral del trabajador". Tras varios escritos y llamadas de atención realizadas por Satse a la Dirección del "macro" Área Sur de Córdoba, el sindicato se ve "en la obligación de defender los intereses de los profesionales y de la atención que se presta a los ciudadanos, lo que está desencadenando una subida en el tono de las protestas"."Sin contratos habrá un conflicto que los profesionales no deseamos, pero no vamos a permanecer pasivos ante el deterioro de las condiciones laborales", asevera.

Desde Satse explican que el SAS no autoriza contrataciones de enfermería en el Hospital Infanta Margarita, "supuestamente por agotamiento del presupuesto sanitario de 2023, lo que supone una pérdida de más de 50 efectivos en los últimos meses si sumamos bajas, reducciones de jornada por cuidado de hijos, periodos vacacionales y excesos de horas de trabajo que se adeudan a los profesionales". Ello dibuja, según el sindicato, un "panorama laboral complejo y difícil para el profesional sanitario al que hay que dar solución urgente".

En esa línea, solicita que el SAS "autorice las contrataciones eventuales ya y no continúe la senda de cerrar unidades, como ha hecho con Rehabilitación Cardiaca". El sindicato estima que "es preciso realizar al menos 32 contratos de enfermería, cinco de matronas, seis de fisioterapeutas y 24 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería; todo ello ya para diciembre".

Presupuestos para 2024

Rafael Osuna, delgado sindical, insiste que tras el incremento de los presupuestos del SAS para 2024 "hay que aprovechar la coyuntura" y "reclamar ahora nuestra cuota de mejora, por lo que instamos a la Dirección del macro área sanitaria a ampliar y consolidar la plantilla del Hospital Infanta Margarita", que "siempre" está "a la cola de Andalucía". Para que el escenario futuro sea mejor, quieren "paz social y que el colectivo de enfermería se dedique a lo que sabe, cuidar a los pacientes".

Satse ha mantenido varias reuniones con el equipo directivo y se han realizado distintos escritos exigiendo más contrataciones puntuales para los últimos meses de 2023, así como un incremento en la plantilla del hospital para 2024 para mantener una ratio de enfermeras y auxiliares suficiente en las plantas de hospitalización, pediatría, maternidad, partos, urgencias y cuidados críticos.

La organización sindical cree que para 2024 es necesaria una dotación de diez enfermeras más para incrementar la plantilla de las plantas tercera de Cirugía, cuarta de especialidades, maternidad, pediatría y área quirúrgica; además de siete auxiliares de enfermería para reforzar mañanas de unidades de hospitalización en sábados, domingos y festivos; una matrona en el área de partos y un fisioterapeuta.

Un incremento que supondría "recuperar los más de 20 efectivos recortados en el segundo semestre de 2023, que han estado presupuestados en este ejercicio, por lo que es necesario, razonable y asumible dada la alegría con la que desde la Consejería se ha hablado del incremento del presupuesto y el mantenimiento del empleo, incrementos que exigimos afecten al Hospital Infanta Margarita", asevera el sindicato.