Sadeco prueba una aplicación móvil para el servicio de recogida de enseres en Córdoba

La recogida de enseres a domicilio es un servicio que Sadeco presta a los ciudadanos de forma gratuita y consiste en la retirada de muebles y objetos del hogar así como de artículos electrodomésticos que ya no cumplen ninguna función para las familias. Hasta ahora, para solicitar el servicio se debía llamar por teléfono o rellenar un formulario a través de la web. Sin embargo, el capataz encargado del servicio, Francisco Cañas, informa a el Día que se encuentran probando la automatización del servicio a través de una nueva aplicación móvil.

El objetivo es que los ciudadanos no se vean obligados a dejar grandes artículos en los contenedores de basura, aunque esto no se cumple del todo y Cañas lo reconoce. "Ese servicio es aparte, dejar enseres en los contenedores ya queda fuera de la atención a domicilio, mucha gente no lo hace bien y deben ser recogidos por otros equipos y terminan en el vertedero mezclados con otro tipo de basura, situación que nos impide separar por tipo de material", insiste.

En 2019 el servicio recogió un total de 14.407 enseres, 556 artículos más que en 2018, tras recibir 5.661 llamadas. Mientras que de artículos electrónicos la empresa recogió un total de 1.950 tras la llamada de 1.329 personas, el 93,71% de ellas recibidas en la ciudad y el 6,29% en la periferia.

De martes a viernes sale un equipo por la mañana y otro por la tarde con un listado de los barrios a donde deben dirigirse. Ahora lo intentan organizar a través de la aplicación móvil, donde van apuntando lo recogido y lo que, por diversas razones, entre las que destacan cortes de calles o artículos que por su tamaño o peso, no se puedan recoger. Los barrios de la periferia de Córdoba también están incluidos en el plan, aunque la solicitud solo se puede hacer de manera presencial y tiene un horario diferente.

En un día normal, Sadeco puede recibir entre 40 y 50 llamadas o avisos para el servicio y realizar entre 20 y 25 salidas por vehículo. Los enseres recogidos por la empresa son tratados como desechos. Aunque se ha estudiado darle una segunda vida útil a los muebles recogidos, Cañas asegura que “es complicado”, pues requiere de mucho más trabajo, presupuesto y, sobre todo, considera que la mayoría de los enseres que se encuentran “están en mal estado, obsoletos o irrecuperables”. Además, los trabajadores de Sadeco en ocasiones se ven obligados a desarmarlos para poder llevarlos en el vehículo y aprovechar el espacio. Aún así, Cañas admite que alguna vez se ha hecho el intento de recuperar estos enseres y asegura que, por ahora, no hay previsto un proyecto al respecto.

El enser debe ser colocado en el portal del edificio o en la puerta de la vivienda (siempre que sea accesible para el camión) para su recogida, además, el número de artículos es limitado (depende del tamaño) y los trabajadores no pueden llevarse más cantidad de la indicada por el usuario cuando solicitó el servicio, situación que ha generado incomodidad en los usuarios en varias ocasiones..

Lavadoras, frigoríficos, tableros, armarios y mobiliario en general son de los artículos que más recoge la empresa pública y, también, los que se suelen ver arrimados junto a contenedores por las calles de Córdoba. La marca blanca es separada de los artículos de electrónica como ordenadores, así como de la madera y otro tipo de enseres del hogar, que son llevados a otro destino.

Acerca de la quejas del servicio que usuarios manifiestan a través de internet, Cañas asegura que el personal de atención al cliente intenta contactar con ellos y remediar los fallos Sin embargo, él apuesta por el intento de actualizar el contacto directo con los vecinos a través de la aplicación móvil. Además, sobre el desconocimiento de los ciudadanos acerca de este servicio, Cañas afirma que han realizado distintas campañas informativas para que los vecinos se enteren de cómo realizar la petición de la recogida y qué enseres se pueden retirar y no descarta que puedan venir más.